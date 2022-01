El boom de las uñas reloj de arena, inspiradas en la serie “Euphoria” que es furor en las redes

Se trata de un nail art en el que la zona más exterior de la uña se cubre con esmalte negro y la más interior se deja en un tono blanquecino, dando lugar a la forma de un reloj de arena (Instagram)

Es difícil recordar una época anterior al maquillaje de Euphoria, y aún más difícil pensar en un programa de televisión (o una película, para el caso) que haya tenido un impacto tan inmediato, indeleble y duradero en la belleza y las tendencias. El éxito de HBO tomó fragmentos de tendencias que recién comenzaban a encontrar un punto de apoyo en la belleza (colores brillantes, líneas gráficas, referencias icónicas y, por supuesto, gemas) y los combinó de una manera que resonó con el público y el industria de la belleza en general.

Aunque esta vez los beauty looks son bastante más oscuros que en el estreno, y se deja de lado la purpurina y la fantasía, la creatividad sigue intacta, y los seguidores lo agradecen. Tanto es así, que esta vez a los espectaculares looks de maquillaje se añade otra demostración de talento en el equipo de caracterización: la trabajada manicura que luce su protagonista. Se trata de un nail art en el que la zona más exterior de la uña se cubre con esmalte negro y la más interior se deja en un tono blanquecino, dando lugar a la forma de un reloj de arena. La forma de la uña se alarga y se mantiene cuadrada.

Natalie Minerva, la manicurista de la serie habló en su cuenta de Instagram sobre esta creación. La experta en uñas afirma que ella y Alexa Demie, la actriz que da vida a Maddy, soñaron con esta manicura inspirado en el outfit que la protagonista lleva en el episodio número uno de la serie. En esta primera entrega, Maddy lleva el minivestido Damien Black de Akna, combinado con mitones negros de ópera y un par de sandalias de satén hasta el muslo de Amina Muaddi. Un look que conecta con la estética instaurada por el recientemente fallecido diseñador francés Thierry Mugler. En las uñas, las líneas curvas corresponden a los recortes del vestido.

“En la primera temporada, realmente no había una presencia tan intensa del arte de las uñas” , sostuvo Minerva en diálogo con el sitio estadounidense The Cut. “Era algo que había notado, así que me comuniqué con el equipo al respecto porque es un programa basado en la Generación Z y obviamente la belleza tiene un papel muy importante”, añadió.

Natalie Minerva, la manicurista de la serie habló en su cuenta de Instagram sobre esta creación. La experta en uñas afirma que ella y Alexa Demie soñaron con esta manicura inspirado en el outfit que la protagonista lleva en el episodio número uno de la serie

En los últimos 10 años, hemos visto surgir el arte de las uñas y, bueno, nunca pasar de moda. Más bien, parece evolucionar con el tiempo, como lo hacen todas las tendencias. Por su parte, Euphoria ha demostrado cómo el arte de las uñas no solo puede complementar el maquillaje, sino también ayudar a llevar un look de belleza completo al siguiente nivel para lograr el máximo impacto.

El truco para conseguir la precisión necesaria para hacer esta manicura es hacerse con un pincel fino y corto. Esto dará la precisión suficiente para crear las curvas del diseño. La dificultad añadida de este nail art en concreto es que todo el trabajo se hace al borde de la uña, en una zona de difícil acceso para el manicurista, como también ocurre en la edge manicure, tan de moda.

Sin embargo, muchos usuarios de Tiktok no esperaron a que la experta revele el secreto de esta manicura e intentaron recrearla y diseñar sus propias versiones de la misma de forma autodidacta. Mientras que algunos beauty addicts le añaden aplicaciones de acrílico en tres dimensiones, otros le añaden al negro de los bordes una capa de purpurina. Algunos prefieren alargar las dimensiones de la uña y hay quienes echan de menos el brillo de la temporada anterior, y le agregan aplicaciones de piedras brillantes.

Euphoria ha demostrado cómo el arte de las uñas no solo puede complementar el maquillaje, sino también ayudar a llevar un look de belleza completo al siguiente nivel para lograr el máximo impacto

En 2019, Minerva se hizo amiga de Demie. “Ella realmente me empujó a estar en el programa”, aseveró Minerva. La artista de uñas de Los Ángeles comenzó a explorar seriamente el arte de las uñas en la universidad.

“Tenía muchas ganas de uñas geniales, y todavía no podía permitirme ir a los salones de uñas japoneses” , recordó. Ella coordinaría sus atuendos junto con los diseños de uñas. El pasatiempo eventualmente se convirtió en una carrera, y Minerva abrió un salón en el centro de Los Ángeles llamado Nail Swag, que cerró en septiembre de 2020 debido a la pandemia después de más de cuatro años en el negocio. Hoy, Minerva llevó su estilo a los dedos de Ariana Grande, con quien estuvo de gira durante cuatro años; Carmen Electra; Selena Gómez; y Snoop Dogg.

El proceso de conceptualización y creación de diseños intrincados es una experiencia que Minerva describe como meditativa. “He tenido algunas conversaciones espirituales súper especiales y profundas con personas que recordaré por el resto de mi vida en sesiones de uñas”, concluyó, reflexionando sobre los clientes que se han convertido en amigos con los que pasa tiempo regularmente. “No creo que eso suceda mucho en los trabajos”.

