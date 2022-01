Moda ecológica: por qué la industria del diseño deberá cumplir con una legislación sustentable

Históricamente, la moda no ha sido regulada en gran medida, en parte debido a sus cadenas de suministro difíciles de manejar que se extienden por varios continentes (REUTERS)

No hay duda de que la conversación sobre sostenibilidad en la moda ha avanzado a pasos agigantados en los últimos tres años, con marcas compitiendo para anunciar varias políticas ecológicas, ya sean compromisos para alcanzar el cero neto o la ambición de ser carbono positivo (lo que significa que las empresas extraen más carbono de la atmósfera del que se emite).

Sin embargo, si bien son muchas las compañías que siguen demostrando su compromiso por reducir su huella de carbono, a lo largo de las décadas lo que nos sigue faltando es solo una cosa: responsabilidad. Es por eso que la legislación será clave cuando se trata de acelerar el cambio en la industria. Históricamente, la moda no ha sido regulada en gran medida debido a sus cadenas de suministro difíciles de manejar que se extienden por varios continentes.

Pero una nueva legislación presentada por el New Standard Institute de Nueva York, llamada “The Fashion Act”, tiene como objetivo abordar esto, exigiendo que las marcas divulguen sus emisiones de gases de efecto invernadero, así como su energía, agua, materiales y uso de plástico y manejo de químicos; establecer y lograr objetivos basados en la ciencia (que están en línea con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el calentamiento global en 1,5°C); e implementar la diligencia debida obligatoria en toda su cadena de suministro (incluidos los informes sobre salarios).

El proyecto de ley propuesto, que ya recibió el apoyo de personas como Stella McCartney, se aplicaría a cualquier marca que haga negocios en Nueva York y tenga un ingreso global anual de 100 millones de dólares o más, lo que significa que podría cambiar las reglas del juego para toda la industria. “No son solo las empresas con sede en Nueva York; eso es realmente importante”, aseveró en diálogo con la revista Vogue Maxine Bédat, fundadora del New Standard Institute. “Está usando un modelo que California ha usado en el espacio automotriz para impulsar mejoras en la industria a nivel mundial”, dijo.

El proyecto de ley propuesto, que ya recibió el apoyo de personas como Stella McCartney, se aplicaría a cualquier marca que haga negocios en Nueva York y tenga un ingreso global anual de USD 100 millones o más (REUTERS)

La legislación finalmente responsabilizaría a las principales empresas de moda por sus impactos ambientales y sociales, ya que cualquier marca que no cumpla con la ley sería multada con el dos por ciento de sus ingresos anuales (todos los fondos se entregarían a organizaciones de justicia ambiental como UPROSE). “Hemos tenido algunos compromisos voluntarios, pero no hay mucha presión sobre las empresas en este momento. Los datos están bastante ocultos”, explicó Bédat. “También estamos viendo entrar en escena a jugadores que no tienen ningún respeto por el medio ambiente y el trabajo. Este tipo de legislación garantizaría que ninguna empresa pueda explotar el medio ambiente y la mano de obra y usar eso como una ventaja competitiva”.

Si bien la Ley de la Moda aún debe ser aprobada por el Senado y la Asamblea de Nueva York, es parte de un movimiento creciente hacia una mayor regulación de la industria de la moda. La Unión Europea, por ejemplo, está lista para presentar un proyecto de ley que cubra la diligencia debida, el diseño ecológico y el etiquetado de productos este año, lo que afectaría a todas las empresas que hacen negocios en la UE. “Hay una gran cantidad de movimiento y creo que comenzaremos a ver el impacto de este año”, aseguró por su parte Claire Bergkamp, directora de operaciones de Textile Exchange, una organización global sin fines de lucro.

Un tema importante que se espera que sea cubierto por las propuestas son los desechos textiles (se estima que cada año se vierten 92 millones de toneladas en todo el mundo). La legislación de responsabilidad extendida del productor, que ya está en vigor en países como Francia y Suecia, hará que las empresas sean responsables de pagar la recolección, clasificación y reciclaje de textiles. “Si hay un impulso real en la responsabilidad extendida del productor, será necesario alejarse de la moda desechable, lo que creo que sería un resultado increíblemente positivo para la industria”, continuó Bergkamp.

Dada la cantidad de trabajo que se está llevando a cabo actualmente, no hay duda de que 2022 será un año clave para la legislación en la industria de la moda (Getty Images)

También es probable que el lavado verde o greenwashing sea un punto de contacto clave, ya que el Reino Unido tomará medidas drásticas contra el marketing falso o engañoso sobre el impacto ambiental de un producto, a través de su Código de reclamos ecológicos publicado el año pasado. También se espera que la UE introduzca pautas de etiquetado específicas para las marcas que deseen hacer afirmaciones sobre las credenciales ecológicas de un producto. “Se trata de transparencia para los clientes”, explicó Pascale Moreau, fundadora de Ohana Public Affairs.

La pandemia también ha puesto de relieve la necesidad de más protecciones para los trabajadores de la confección, que han perdido sus trabajos o se han enfrentado a drásticos recortes salariales debido a miles de millones de dólares en pedidos cancelados. La Ley de Protección de los Trabajadores de la Confección aprobada en California en octubre pasado, que garantiza salarios por hora para los trabajadores de la confección y responsabiliza tanto a los fabricantes como a las marcas por robo de salarios y prácticas de pago ilegales , sentó un precedente para una mayor responsabilidad de las marcas dentro de su cadena de suministro, y se espera que la diligencia debida propuesta la legislación de la UE hará lo mismo.

“La gran pregunta es: ¿qué tan riguroso va a ser?”, preguntó Elizabeth Cline, directora de políticas del grupo de defensa Remake. “¿Va a incluir esa responsabilidad en las marcas? ¿Existen realmente incentivos incorporados para que las empresas no solo informen sobre los derechos humanos, sino que también cambien su comportamiento comercial para apoyar los derechos humanos?”, añadió.

“El COVID-19 y la crisis climática realmente han resultado en un punto de inflexión para que reconozcamos que el problema del consumo excesivo de moda” (REUTERS)

Por supuesto, incluso cuando se ha aprobado la legislación, es esencial asegurarse de que realmente se implemente. “La legislación que estamos viendo es realmente emocionante, pero también se siente como el comienzo”, comentó Cline. “Hacer que se aprueben estas leyes es la mitad de la batalla”.

Si bien gran parte de la atención se centra actualmente en una mayor regulación para la industria, los incentivos financieros, por ejemplo, para las marcas que utilizan fibras más ecológicas (algo que Textile Exchange pide), también serán clave. “La legislación es increíblemente importante, pero debe ser tanto gratificante como punitiva en su naturaleza. Es necesario que tanto los incentivos como la regulación vayan de la mano para influir realmente en el cambio”, agregó Bergkamp.

Dada la cantidad de trabajo que se está llevando a cabo actualmente, no hay duda de que 2022 será un año clave para la legislación en la industria de la moda. “El COVID-19 y la crisis climática realmente han resultado en un punto de inflexión para que reconozcamos que el problema del consumo excesivo de moda y los problemas de derechos humanos integrados no se abordarán mediante esfuerzos voluntarios”, concluyó Ayesha Barenblat, fundadora y directora ejecutiva de Remake. “Gran parte del cambio que necesitamos provendrá de una legislación inteligente”.

SEGUIR LEYENDO: