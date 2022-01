Cómo detectar si se está teniendo un infarto

Dr. Cormillot - ¿Cómo saber si se tiene un infarto? - #Informe

Cómo saber si una persona está teniendo un infarto. La respuesta es fácil, eso cualquiera puede saberlo, hay un dolor muy fuerte en el pecho, como una gran opresión, esa es una señal de infarto.

Alguno puede saber que su dolor, que está y aparece en el pecho, se corre hacia los hombros o se corre hacia la espalda, esos son los síntomas.

¿Esos son los síntomas? Con algunas excepciones. En el caso de cualquier adulto mayor después de los 60 o 70 años uno espera ese dolor para saber si es un infarto. Pero le cuento lo que pasó el día 25 de diciembre. En la reunión, un familiar de 80 y pico de años empezó con un dolor en un brazo. Entonces yo le pregunté cómo sigue el dolor. “Empieza acá en el brazo y sigue hasta el cuello”, explicó. Y le dije: “veamos al médico”. Y ahí empezó la postergación. “No, porque no es nada”. “Bueno, vamos a ver, si el médico viene y dice que no es nada, no es nada”, le dije.

Vino el médico, le hizo un electrocardiograma y no era nada afortunadamente. U no de los peores problemas es que uno está esperando que aparezca algún síntoma grave cuando no va a existir.

Entre los síntomas se encuentran la presión, opresión, dolor, o sensación de compresión o dolor en el pecho o en los brazos, que puede propagarse hacia el cuello, la mandíbula o la espalda

Náuseas, sensación de malestar, mareos, inestabilidad, problemas para dormir, cualquier malestar que aparezca en el cuerpo de la cintura para arriba, y más si es una persona que tiene riesgo, ya sea porque tiene más de 60 años o porque es diabético o porque fuma o porque tiene colesterol, uno tiene que estar pensando que puede estar cursando un infarto y es mejor que el médico le diga que no.

Le quiero recordar que no siempre se puede mejorar una situación, pero siempre se la puede empeorar.

El ataque cardíaco se produce cuando se bloquea el flujo de sangre que va al corazón. Por lo general, el bloqueo es una acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias que forman una placa en las arterias que alimentan el corazón (arterias coronarias).

A veces, una placa puede romperse y formar un coágulo que bloquea el flujo de sangre. La interrupción del flujo de sangre puede dañar o destruir una parte del músculo cardíaco.

El ataque cardíaco, también llamado infarto de miocardio, puede resultar mortal, pero el tratamiento ha mejorado mucho con los años. Es de suma importancia pedir ayuda médica de emergencia si se piensa que está ocurriendo un ataque cardíaco.

Entre los síntomas se encuentran los siguientes:

-Presión, opresión, dolor, o sensación de compresión o dolor en el pecho o en los brazos, que puede propagarse hacia el cuello, la mandíbula o la espalda

-Náuseas, indigestión, ardor de estómago o dolor abdominal

-Falta de aire

-Sudor frío

-Fatiga

-Aturdimiento o mareos repentinos

Los síntomas de un ataque cardíaco varían. No todas las personas que tienen ataques cardíacos tienen los mismos síntomas o presentan síntomas con la misma gravedad . Algunas personas tienen un dolor leve; otras presentan un dolor más intenso. Algunas personas no presentan síntomas. Para otros, la primera señal puede ser un paro cardíaco repentino. Sin embargo, cuantos más signos y síntomas tengas, mayor es la probabilidad de que estés teniendo un ataque cardíaco.

Algunos ataques cardíacos se producen de repente, pero muchas personas tienen signos y síntomas de advertencia horas, días o semanas antes. La primera advertencia podría ser un dolor o una presión en el pecho recurrente (angina de pecho) que se desencadena con el esfuerzo y se alivia con el descanso. La angina de pecho es el resultado de un descenso temporal del flujo sanguíneo hacia el corazón.

