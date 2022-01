Elyze: un “Tinder” que está revolucionando las elecciones en Francia

Elyze hace el vínculo entre las convicciones de los usuarios y las propuestas de los candidatos presidenciales en Francia. En menos de una semana registró 500.000 descargas

La apatía encontró una adversario tecnológico. Utilizando el principio de la aplicación de citas Tinder, “Elyze” busca presentar a jóvenes de 18 a 30 años las ideas principales de las diferentes plataformas de cada candidato presidencial en 2022. La idea es toda una revolución.

Se muestra una propuesta, y si se está de acuerdo, todo lo que hay que hacer es “deslizar “a la derecha. Si el proyecto no convence, a la izquierda. La aplicación registra las respuestas y le da al usuario un ranking de los aspirantes al Palacio de los Elíseos según sus afinidades ideolóeicas. Cuanto más uno se posiciona en las propuestas, más confiable será el ranking.

Este desarrollo, aunque parezca increíble, ha logrado en pocas semanas estar entre las principales descargas de Apple Store y Play Store de Francia, incluso por delante de las aplicaciones sanitarias “TousAntiCovid” o “Doctolib”, en plena explosión de contagios por Ómicron. Además, según sus fundadores, la descarga por día hizo que se ubique en el segundo lugar en aplicaciones gratuitas en la Appstore francesa, por delante de Facebook e Instagram.

Con un alto nivel de ausentismo entre jóvenes esta herramienta tecnológica intenta acercarlos a las próximas elecciones presidenciales. De acuerdo con un reciente trabajo de la encuestadora IFOP sólo un 41% de jóvenes planean votar en abril. Conocer de manera fácil las propuestas, buscar las coincidencias, logra en cierto modo alejar la indiferencia de los jóvenes, en particular frente a la primera vuelta electoral. Otro desafío es atraer a nuevos votantes, en especial a los que son convocados por primera vez.

Ni el presidente Emmanuel Macron, o sus contrincantes, Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Anne Hidalgo, Yannick Jadot o Jean-Luc Mélenchon, hubieran aspirada a lograr traccionar tanto. Si bien su inmersión en las redes sociales es uno de los principales desafíos de los equipos de comunicación, nunca una aplicación logró generar tanta interacción entre contenido explicativo, candidatos y votantes. Nadie imaginaba un “Tinder” que busca coincidencias entre electores y aspirantes.

“¿Crear 500.000 puestos de trabajo en los servicios públicos?” “¿Revisar la Constitución para limitar la inmigración?” ”¿Darle mas atribuciones a la policia?” “¿Introducir la representación proporcional plena durante las elecciones legislativas?” o “¿Salirse de la Unión Europea?” Son algunas de las cientos de propuestas o preguntas, que forman parte de las plataformas electorales de los presidenciables, y que el usuario podrá “deslizar”. También es posible hacer ignorar la pregunta cuando no sabes qué responder. Además clickeando se puede obtener información adicional.

Al cabo de una serie de preguntas respondidas, una pestaña ofrece un ranking de candidatos según el número de propuestas a las que accede el usuario. De esa manera, se pueda conocer el podio de las coincidencias.

Uno de los fundadores de “Elize”, François Mari, un joven parisino de 19 años, explicó al diario Le Parisien, que el desarrollo se gestó a través de un grupo de 20 voluntarios que “alimentaron la aplicación con los programas de los candidatos, ya sea con su programa oficial, o con medidas anunciadas en los medios”

Con la idea de agregar propuestas a medida que avanza la campaña, el joven desarrollador explicó que la estrategia ”es hacer que el programa de candidatos sea accesible de una manera divertida, pero también seria”. Combatir la apatía y lograr que los jóvenes se interesen por la política.

En pleno auge la aplicación ya ha conseguido algo impensado: ver a adolescentes y jóvenes usando sus teléfonos para interactuar con la política. Pero además el fenómeno se explica cuando hay jóvenes involucrados en el proyecto. François Mari, así como Grégoire Cazcarra, de 21 años, sus fundadores, son parte del movimiento apolítico Les Engagés. Fundado en 2017 por este último, su ambición es animar a los jóvenes a interesarse por la política, o incluso participar en ella.

“Nos damos cuenta de que tenemos muchos usuarios que tienen entre 18 y 24 años”, relata François Mari, de acuerdo a lo que rescata el diario parisino.

La cuestión del interés de los jóvenes por la política es tanto más importante cuando se trata de aquellos que nunca han votado. En las últimas elecciones autonómicas, el 85% de los menores de 35 años no había acudido a las urnas según un sondeo de Ipsos, frente a una abstención de la población general cercana al 65% . Sin embargo, la situación podría ser diferente en la elección presidencial, considerada la mas importante. Una encuesta de IPSOS , publicada en octubre, indica que el 87% de los menores de 30 años tenía previsto votar.

Las aspiraciones traspasan las fronteras. “Nos gustaría convertirnos en la herramienta digital de referencia para las elecciones presidenciales”, admite François Mari. Pero el joven admite aún no saber cómo hacerlo en los detalles. “Hemos tenido tantas solicitudes en los últimos días que no faltan ideas”, dice.

Finalmente, los jóvenes desarrolladores reconocen que la aplicación provoca sorpresas. Muchas veces la indiferencia, rechazo o el desconocimiento, o todas, generan que los jóvenes presumen conocer las propuestas de cada candidato. Muchos de ellos luego encuentran que sus ideas coinciden con un candidato que no hubieran imaginado.

Otro detalle: la aplicación está arrojando una tendencia entre los jóvenes. Sin embargo, “Elyze” no define lo que se hará en las urnas. Algún usuario ha dicho: “No es la aplicación la que decidirá mi voto y eso no lo pone en duda. Hay gente por la que estoy seguro que no votaré. Las convicciones parecen ser mas fuerte que una coincidencia algoritmica.

