Las declaraciones de Emmanuel Macron que causaron indignación en Francia: “A los no vacunados, tengo muchas ganas de molestarlos”

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante una rueda de prensa en el edificio del Consejo Europeo, en la sede de la UE en Bruselas, Bélgica, 17 de diciembre de 2021. REUTERS/John Thys

El presidente Emmanuel Macron enfrentó el miércoles la ira de sus opositores y el caos en el parlamento después de emitir una advertencia provocativa a las personas en Francia que aún no están vacunadas contra el Covid-19 de que los presionaría tanto como fuera posible limitando el acceso a aspectos clave de la vida.

Macron, que aún no ha declarado formalmente su candidatura para la reelección en abril, fue criticado por los rivales que ya estaban en la carrera, acusándolo de traspasar la línea con sus comentarios.

El alboroto provocó un nuevo retraso en la aprobación de la legislación destinada a endurecer las reglas por el Covid de Francia en un momento en que el país se enfrenta a tasas de infección diarias récord impulsadas por la cepa Omicron del virus.

“En cuanto a los no vacunados, realmente tengo muchas ganas de molestarlos”, dijo al periódico Le Parisien en una entrevista, utilizando el verbo francés “emmerder”.

Derivado de la palabra “merde” que significa “mierda”, la palabra se considera jerga vulgar en Francia.

Esto significaría “limitar tanto como sea posible su acceso a las actividades de la vida social”, agregó.

La casi totalidad de la gente, más del 90%, se ha sumado a la vacunación y es una pequeña minoría que es refractaria. ¿Cómo reducimos esta minoría? La reducimos, perdón por decirlo así, molestandola todavía más

“Tenemos que decirle (a los no vacunados) ... que ya no podrás ir al restaurante. Ya no podrás ir a tomar un café, ya no podrás ir al teatro. Ya no podré ir al cine“, dijo el mandatario.

“Continuaremos haciendo esto, hasta el final. Esta es la estrategia”, agregó Macron.

Según cifras del gobierno, el 91 por ciento de los franceses mayores de 18 años están completamente vacunados.

Piqué en el parlamento

La tasa aumentó durante el verano después de la introducción de un “pase sanitario” que restringió muchas actividades a aquellos con prueba de vacunación, una prueba negativa reciente o recuperación de la infección por coronavirus.

Pero eso todavía deja a millones de personas sin cobertura mientras la ola Omicron irrumpe en el país.

En respuesta, el gobierno de Macron planea hacer de la vacunación la única forma de mantener el acceso a gran parte de la vida pública con un llamado “pase de vacuna” introducido a partir del 15 de enero.

El debate parlamentario sobre el endurecimiento ya era enconado, y la oposición obligó a retrasar el debate sobre el proyecto de ley el lunes por la noche.

Imagen de archivo de una sesión en el Parlamento francés, en París. EFE/EPA/YOAN VALAT

Los comentarios de Macron descarrilaron rápidamente la acción en la cámara después de que se reanudó el martes por la noche, suspendiendo nuevamente el examen del proyecto de ley y poniendo en peligro el calendario del gobierno para que entre en vigencia.

El presidente de la sesión, Marc Le Fur, dijo que el ambiente en la Asamblea Nacional no ofrece “condiciones para un ambiente de trabajo tranquilo”.

El jefe de los republicanos de derecha (LR) en la cámara, Damien Abad, lanzó comentarios “indignos, irresponsables y premeditados” que mostraban un “cinismo infantil”.

Mientras tanto, el líder del partido, Christian Jacob, dijo que el grupo “se negó a respaldar un texto que pretende cabrear a los franceses”.

La controversia ha estallado en medio de una atmósfera preelectoral cada vez más febril en Francia. Macron dijo en la entrevista que quiere postularse para un segundo mandato en la votación presidencial de abril, pero que declarar sus intenciones ahora lo distraería de la gestión de la crisis de salud.

Carrera presidencial

Los opositores acusaron al presidente de ir demasiado lejos con el lenguaje de su advertencia.

“No depende del presidente de la República elegir a los franceses buenos y malos”, dijo la principal rival de Macron, la candidata republicana Valerie Pecresse, a la emisora CNews.

Pidió un gobierno “que una a la gente y calme las cosas”.

Macron “nunca se ha sentido presidente de todos los franceses”, acusó la candidata presidencial de extrema derecha Marine Le Pen. El activista de extrema izquierda Jean-Luc Melenchon llamó al plan de aprobación de la vacuna “castigo colectivo contra la libertad individual”.

Personas en cola para hisoparse en París (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Otros críticos se burlaron de la afirmación del presidente el mes pasado de que “he aprendido a tener mucho más respeto por todos”, después de que anteriormente se ganó la reputación de comentarios a veces sin tacto.

Un ex banquero de inversiones con poca experiencia en la política antes de llegar al poder en 2017, Macron fue acusado de hablar mal a los votantes en los primeros años de su presidencia y enfrentó una reacción violenta de los manifestantes de los “chalecos amarillos” durante meses.

Pero el ex primer ministro de Macron, Edouard Philippe, dijo a la televisión France 2 que respaldaba a su antiguo jefe.

“El presidente no quiere que las personas completamente vacunadas estén sujetas a restricciones porque entre el ocho y el 10 por ciento de la población se niega”, dijo.

“Creo que hay una gran mayoría de gente que está de acuerdo”.

Macron, quien fue elegido en 2017 con el compromiso de reformar Francia y restaurar su estatus como potencia mundial, es el gran favorito para ganar las elecciones, pero los analistas advierten que su victoria está lejos de ser segura.

Su rival más insidioso podría resultar ser Pecresse.

(Con información de AFP)

