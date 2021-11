Estados Unidos: 5 destinos inclusivos para visitar esta temporada navideña

Estados Unidos cuenta con increíbles destinos “queer-friendly” para pasarla bien en compañía de nuestras personas favoritas (Getty Images)

Viajar es una de las pasiones de la humanidad. Nos gustan los viajes excitantes, los destinos relajantes y las experiencias alternativas. A la hora de emprender esa tarea y ver cuál será el próximo destino turístico, la comunidad LGBTQIA+ lo tiene muy claro y ya ha sentado las bases de los que serán sus próximos destinos para viajar esta temporada navideña.

Los derechos del colectivo varían mucho en todo el mundo, incluso entre los países que solemos considerar inclusivos. Aunque cada vez son más las ciudades y los países que viven con normalidad la presencia de turistas homosexuales, la homofobia todavía está presente en numerosos rincones del mundo . Un informe publicado en diciembre por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), cifraba el número de países que, a día de hoy, continúan criminalizando la homosexualidad, en 69, algunos de ellos incluso con la pena de muerte.

Por supuesto, ninguno de estos países son recomendables. En cambio, existen otros destinos muy respetuosos y comprometidos en materia de igualdad sexual que ofrecen total seguridad. Estados Unidos cuenta con increíbles destinos “queer-friendly” para pasarla bien en compañía de nuestras personas favoritas. Desde jugar a la ruleta y ver a Katy Perry o un holograma de Whitney Houston en Las Vegas hasta disfrutar del esquí en las épicas pistas de Vermont, si lo que se busca es un entorno amistoso y que garantice diversión, estos son algunos de los destinos ideales para visitar.

1. Ir de isla en isla en Hawái

En Maui es posible disfrutar de playas paradisíacas como Kaanapali Beach y Makena Big Beach, tours de avistamiento de ballenas y esnórquel, y tours en bicicleta al amanecer por el Parque Nacional Haleakala (Getty Images)

El estado de Aloha es uno de los destinos más acogedores en los Estados Unidos . En Maui es posible disfrutar de playas paradisíacas como Kaanapali Beach y Makena Big Beach, tours de avistamiento de ballenas y esnórquel, y tours en bicicleta al amanecer por el Parque Nacional Haleakala.

Uno de los imprescindibles es el impresionante viaje en carretera a Hana para ver cascadas, selvas tropicales y playas de arena negra y roja. Para los mejores bares y clubes queer, es necesario dirigirse a la famosa playa de Waikiki en la isla de Oahu. El recorrido perfecto comienza en Hula’s Bar & Lei Stand para el paseo marítimo de Mai Tais y sigue con un paseo en el catamarán de Hula para el “viaje más húmedo, salvaje y semidesnudo”.

2. Empaparse de la hospitalidad sureña en Eureka Springs, Arkansas

En la ciudad en el condado de Carroll, se puede disfrutar de cócteles y música en vivo en el Missy’s White Rabbit Lounge, cenar en Rowdy Beaver Den, y disfrutar de los espectáculos de baile y drag en Eureka Live (Getty Images)

Incluso las calles no son rectas en la “Capital Gay de los Ozarks”, donde se sirve la vida queer con la hospitalidad sureña (y una estatua de Jesús de siete pisos). Aquí, más del 30% de los residentes se identifican como LGBTQIA+ . La primera parada consiste en probar las famosas aguas de la ciudad en el sendero Eureka Springs Natural Springs Trail o bañarse en ellas en Palace Bathhouse.

Luego, se pueden recorrer las encantadoras calles sinuosas a pie, tomarse selfies en los Rainbow Steps, contemplar las grandes casas victorianas históricas y detenerse a lo largo de la caminata para apoyar a empresas queer como Nibbles Eatery (nombrado el “Mejor Coffeeshop en Arkansas” por USA Today), Sugar & Spite & Everything Tight y Earthbound Trading Company.

En lo que respecta a los alojamientos, el Magnetic Valley Resort está dirigido a hombres homosexuales, bisexuales y heterosexuales y el Bridgeford House es de propiedad queer. En la ciudad en el condado de Carroll, se puede disfrutar de cócteles y música en vivo en el Missy’s White Rabbit Lounge, cenar en Rowdy Beaver Den, y disfrutar de los espectáculos de baile y drag en Eureka Live.

3. Esquiar en las mejores pistas y relajarse junto al fuego en Stowe, Vermont

Si el esquí alpino no es lo tuyo, podés optar por el patinaje sobre hielo, el snowboard y los trineos tirados por perros (Getty Images)

Con sus montañas cubiertas de nieve, el esquí de renombre mundial y una gran cantidad de bares y posadas para ponerse cómodo junto a un fuego crepitante, Stowe es un invierno en la costa este bien hecho. Si el esquí alpino no es lo tuyo, podés optar por el patinaje sobre hielo, el snowboard y los trineos tirados por perros. O disfrutar de la naturaleza (y un poco de tiempo a solas) en kilómetros de senderos de travesía.

Un must: reservar una habitación en el Lodge at Spruce Peak para practicar yoga y bañarse en el bosque , y una comida en el WhistlePig Pavilion, que sirve platos clásicos como cerdo desmenuzado y macarrones con queso. Para sumergirse en la tradicional Austria y revivir tus momentos favoritos de The Sound of Music está el Trapp Family Lodge, con un bierhall y recorridos de historia familiar. Para algo un poco más discreto, están las posadas queer-friendly como Timberholm Inn, Brass Lantern Inn o Stone Hill Inn. Los preferidos para comer y beber en el área son Black Cap Coffee & Beer y Hen of the Wood.

4. Llegar al lugar más caluroso de invierno en Miami, Florida

Por supuesto, hay más en Miami que solo playas y piscinas (Getty Images)

Miami es literalmente el lugar más caliente de Estados Unidos en diciembre y enero, y nada mejor South Beach para pasar unos días a puro traje de baño . En hotel Gaythering es el posible disfrutar del sauna del lugar y de noches temáticas como Boozie Bingo Thursday y Bears and Hares Friday. Por su parte, el acogedor Axel Beach Hotel, un retroceso art déco con un ambiente bohemio, posee un bar en la azotea y una atractiva piscina y jacuzzi. Ambos están muy cerca de 12th Street Beach, una playa ruidosa y orgullosamente gay. Después de diversión en el sol, refrescarse con un cóctel en Twist, Nathan’s, o The Palace, donde podés comer una “quesadiva” y ver uno de los mejores shows de drag de Florida, es un must.

Para una experiencia de playa diferente, podés deshacerte de tu traje de baño y visitar au naturel el Haulover Park, donde la sección norte es popular entre los lugareños LGBTQIA+ . Por supuesto, hay más en Miami que solo playas y piscinas: echar un vistazo detrás de escena a la famosa arquitectura de la ciudad con un recorrido a pie art déco (con o sin cócteles), u obtener tu dosis de cultura en museos geniales como The Wolfsonian, Rubell Museum, Superblu, y Museo de Arte Pérez. Para los aventureros: buscar caimanes en el Parque Nacional Everglade. Para los fanáticos de la comida: probar un delicioso sándwich cubano o ropa vieja en Versailles o un “antojito hondureño” en el Típico Centroamericano Café.

5. Apostar por un gran momento en Las Vegas, Nevada

Las Vegas es el lugar ideal para disfrutar de espectáculos deslumbrantes, emocionantes casinos, hoteles de lujo e interminables bufés con todo tipo de comida (Getty Images)

Los mega hoteles de la Sin City como Luxor, Wynn , Mandalay Bay y Caesars Palace son súper aptos para personas LGBTQIA+ , además del Bellagio Water Show y los paseos en góndola en The Venetian que nunca decepcionan. Si lo que se busca es algo diferente, el Pinball Hall of Fame, el Neon Museum o un bar clandestino en el Mob Museum son excelentes alternativas.

P ara disfrutar de los mejores espectáculos en vivo está RuPaul’s Drag Race Live y, si tenés suerte, en Absinthe podrás encontrarte con Katy Perry, Usher y un holograma de Whitney Houston. Los bares LGBTQIA+ de Vegas Fruit Loop como Fun Hog Ranch, The Phoenix Bar and Lounge, Badlands Saloon, Freezone y The Las Vegas Lounge (el único bar trans de Nevada) son una parada imprescindible. Después de que hayas tenido toda esta diversión, tomar un poco de aire fresco lejos del Strip con una caminata en Red Rock Canyon o un crucero por el lago Mead es clave.

SEGUIR LEYENDO: