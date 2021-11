Los 14 museos alternativos más extraños del mundo

El Museo del Cabello Avanos en Turquía, el Museo del Pan en Alemania, el Museo Cup Noodles en Japón: todos son producto de la pasión de un individuo por un tema en particular

¿Qué pondrías en tu museo? ¿Figuritas de tu programa de televisión preferido, entradas de recitales, camisetas de fútbol? Esos son los mejores tipos de galerías: aquellas en las que la pasión que lo consume todo por algo aleatorio recibe el mismo tratamiento (vitrinas, focos y todo) que los museos del mundo dan a los artefactos históricos y las obras maestras de renombre mundial. Y seamos honestos: cuanto más extraño, mejor. A veces, cuando queremos pasar un día cultural, lugares como el Louvre y el Prado no son suficientes.

El Museo del Cabello Avanos en Turquía, el Museo del Pan en Alemania, el Museo Cup Noodles en Japón: todos estos son producto de la pasión de un individuo por un tema en particular. Esos son sólo tres de los catorce más extraños y alternativos museos que la revista Time Out incluyó en un listado internacional.

Una recopilación de algunos de los museos más raros del mundo

1. Museo de Relaciones Rotas, Zagreb

Museo de relaciones rotas en Croacia

Historias interminables de desamor, contadas a través de una pequeña nota junto a un solo objeto, desde anillos de boda hasta un hacha utilizada para destruir los muebles de una pareja; ciertamente hay museos más alegres. Pero las historias del MBR, por sus siglas en inglés, también son totalmente fascinantes. Y aunque algunas exhibiciones pueden ser pesimistas, otras son reflexiones sobre el amor perdido.

2. Museo Cup Noodles, Osaka

Museo Cup Noodles, Japón

Ikeda, una pequeña ciudad a las afueras de Osaka, se enorgullece de ser el lugar de nacimiento de la comida rápida más rápida: el ramen instantáneo, que se inventó aquí en 1958. Las galerías de su Museo Cup Noodles relatan el viaje desde el ramen de pollo hasta el “ramen espacial”. Es un homenaje encantador y singular, donde puedes hacer tus propios fideos, crear tu propio empaque y caminar por un “túnel de fideos instantáneos”.

3. Museo Vent Haven, Kentucky

Museo Vent Haven, EEUU, alberga más de 900 muñecos

Hay algo extremadamente fascinante en entrar en una habitación y ver una multitud de muñecos de ventrílocuo mirándote. Eso es lo que obtienes en el Museo Vent Haven, que alberga más de 900 muñecos. Comenzó como la colección privada de un hombre y todavía es semiprivada (debe reservar un recorrido 48 horas antes de llegar). El personal que dirige el lugar es, por supuesto, extremadamente apasionado por las marionetas de madera, por lo que si alguna vez ha querido adquirir su propio Charlie McCarthy, este es el lugar ideal para descubrir cómo adentrarse en el juego del ventriloquia.

4. Museo Subacuático de Arte, Cancún

Museo Subacuático, México

A primera vista, la galería submarina parece una ciudad antigua redescubierta o un puerto sumergido accidentalmente . No es ninguno. El curioso “bosque encantado” se ha colocado en el fondo del océano para los turistas que practican snorkel. Una escultura de piedra, titulada “Inercia”, muestra a un hombre mirando su televisor cuadrado; otro se basa en las algas en flor para crear llamas vivas y acuosas. Todo es muy misterioso.

5. Museo de Arte Visionario Estadounidense, Baltimore

Museo de Arte Visionario, EEUU

¿Alguna vez miraste algo artístico en una galería y pensaste: “¿Qué tiene eso de especial? Yo podría hacerlo mejor”. Bueno, el American Visionary Art Museum es para vos. Basado en la idea de que no todos los grandes artistas van a la escuela de arte, este es un museo dedicado al arte autodidacta, y el resultado es una de las artes más inspiradoras que jamás hayas visto.

6. Bosc de Can Ginebreda, Cataluña

Bosc de Can Ginebreda, España

A todo arte le vendría bien ser un poco más erótico y retorcido. Por eso el Bosc de Can Ginebreda está en esta lista. Esta curiosa atracción alberga más de 100 esculturas eróticas, creadas y recopiladas por el escultor catalán Xicu Cabanyes, que se han instalado en un bosque de gran belleza.

7. Catacumbas de los Capuchinos, Sicilia

Catacumba de los Capuchinos, Italia

Si no te gustan las cosas asquerosas, definitivamente sáltate esta. Las Catacumbas de los Capuchinos en Palermo muestran siglos de restos muertos de cerca y para que todos los vean. Y no, no estamos hablando sólo de esqueletos. Hay miles de cadáveres y momias en varios estados de descomposición , muchos deshidratados y embalsamados, algunos instalados tan recientemente como en 1939.

8. Museo Parasitológico, Tokio

Museo Parasitológico, Japón

El Museo Parasitológico de Tokio, el único museo del mundo dedicado por completo a los parásitos, es aparentemente un lugar de citas irónico bastante popular. Con aspectos destacados que incluyen una tenia de nueve metros de largo y un piso completo dedicado a los efectos de los parásitos que infectan a los humanos.

9. Museo de los Carruajes Funerarios, Barcelona

Museo de los Carruajes Funerarios, España

Desde los lujosos carros de la realeza y la nobleza hasta los sencillos carros de la gente, este museo ofrece una fascinante historia social de un acto en el que la mayoría de los visitantes no pasan demasiado tiempo pensando.

10. Museo de la Cultura del Pan, Alemania

Museo de la Cultura del Pan, Alemania

¿Dónde estaríamos sin pan? Este museo, en la ciudad alemana de Ulm, cree que no estaríamos en ninguna parte. De manera bastante ambiciosa, afirma que los panes son la clave de la civilización humana. Pero quizás lo más extraño de todo es el hecho de que en realidad no hay pan en exhibición, por lo que si esperabas un bocadillo educativo, no tienes suerte. Sin embargo, todavía puedes descubrir los aproximadamente 6.000 años de cultura del pan humano, y debemos decir que es bastante fascinante.

11. Museo de los Diablos, Lituania

Museo de los Diablos, Lituania

Este espeluznante museo, en la segunda ciudad de Kaunas, en Lituania, alberga una colección en constante cambio de todas las cosas de Satanás. Fue creado por el artista Antanas Žmuidzinavičius en un momento en que la iconografía religiosa estaba prohibida en la Unión Soviética. Su colección abarca desde estatuillas populares hasta declaraciones políticas controvertidas.

12. Museo de Tecnología Jurásica, Los Ángeles

Museo de la Tecnología Jurásica, EEUU

Nadie sabe realmente por qué el Museo de Tecnología Jurásica lleva la palabra “Jurásica” en el nombre, porque nadie sabe mucho al respecto. Y así es exactamente como se supone que debe ser. A lo largo de sus pasillos estrechos y con poca luz, la galería alberga gabinetes de curiosidades, que contienen de todo, desde mini modelos de Napoleón y el Pato Lucas hasta retratos al óleo de los perros del programa espacial soviético . Es bastante desconcertante y caótico, pero aún más maravilloso.

13. Museo Internacional de Criptozoología, Portland

Museo Internacional de Criptozoología, EEUU

Se trata del estudio de “animales ocultos o desconocidos” (léase: bestias inventadas ), y el Museo Internacional de Criptozoología de Portland es la única galería del mundo dedicada a él. Dándote la oportunidad de aprender todo lo que necesitas saber sobre Pie Grande, sirenas y Papá Noel, es una colección maravillosa (y un poco ridícula).

14. Avanos Hair Museum, Turquía

Avanos Hair Museum, Turquía

Según cuenta la historia, una amiga del alfarero turco Galip Körükçü lo dejaba para vivir en otro lugar. Como recuerdo, ella cortó un mechón de cabello y se lo dio. Cada vez que Körükçü posteriormente contaba su historia a una mujer, ella cortaba algunas de las suyas y se las daba. Cuarenta años después, Körükçü ahora preside su Museo del Cabello, una gruta que contiene 16.000 mechones de cabello , todos etiquetados con el nombre y la información de contacto de su proveedor. Extraño y un poco espeluznante.

