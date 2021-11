Los 8 comportamientos más molestos que tienen los pasajeros en el avión

No respetar la luz del cinturón de seguridad que obliga a su uso es una conducta que debe evitarse (Getty Images)

Después de muchos meses de restricciones por la pandemia de COVID-19, muchos pasajeros están ansiosos por volver a vivir la experiencia de viajar e irse de vacaciones.

A veces, en la emoción del viaje, muchos turistas no reparan en aquellos que son los anfitriones de cada vuelo: la tripulación del avión. Ellos, que son quienes amablemente dan la bienvenida a los pasajeros y, además, tienen muchas responsabilidades en el aire ya que están trabajando para que experimentemos la mejor de nuestras travesías.

En muchas ocasiones, los turistas no parecen darse cuenta y hacen del viaje en avión un verdadero contratiempo para quienes trabajan a 10.000 metros de altura todos los días.

El avión se convierte en el escenario donde varias personas comparten un espacio reducido por 7, 9 o hasta 13 horas, según el destino. Para empeorar las cosas, algunos pasajeros actúan como si sus preferencias fueran más importantes que las de los demás al ignorar sus asignaciones de asientos, mantener sus audífonos cuando los asistentes de vuelo piden su bebida, o al no abrocharse el cinturón de seguridad.

Tocar a las azafatas para obtener su atención en lugar de tocar el botón de llamada es una conducta impertinente (istock)

Todos los pasajeros deberían tener en cuenta las críticas más recurrentes de los asistentes de vuelo, que fueron recopiladas en varias entrevistas realizadas por Business Insider entre los tripulantes de cabina de aerolíneas de los Estados Unidos.

1 - No respetar la asignación de asientos

Cada pasajero recibe una su ubicación exacta dentro del avión al hacer el check in. Muchas veces una familia completa o una pareja no consiguen asientos correlativos y deciden por sí mismos dónde sentarse. “Una de las cosas más molestas que hacen los pasajeros es cuando simplemente piensan dónde quieren sentarse sin importar el número y letra que tienen asignado en su ticket de embarque. A veces, piensan que es un lugar libre para todos, y definitivamente tenemos asientos asignados “, dijo un asistente de vuelo de PSA Airlines.

2 - No respetar la luz del cinturón de seguridad

Los aviones tiene una señal lumínica muy clara para los momentos en que todos los pasajeros deben mantener abrochados sus cinturores. “Creo que el problema más importante para mí es cuando las personas no toman en serio la señal de colocarse el cinturón de seguridad. Una cosa es una mujer adulta o un hombre adulto se ponga de pie y empiece a caminar cuando no debe, ahí uno hace lo que las reglan dicen y lo convocas a que se siente en su lugar. Pero muchas veces, hasta dejan que su hijo de dos años se paren y paseen por el avión con la señal encendida. Eso, para mí, no está bien. No solo no están escuchando, sino que ponen a su hijo en riesgo”, afirmó un asistente de vuelo de United Airlines.

3 - Tener los auriculares puestos durante el servicio de comida y bebida

No escuchar ni responder a los asistentes de vuelo cuando hacen su recorrida para ofrecer alimentos es una de las cosas que más irritan a los auxiliares. Es no registrar su trabajo y demorar el servicio: “Una de las cosas más molestas es definitivamente cuando tienen sus audífonos conectados y venimos a ofrecerles su comida y bebida”, dijo una azafata de Delta Air Lines.

Usar auriculares y no escuchar a las azafatas durante el servicio de comida es una falta de respeto hacia los asistentes de vuelo (Getty Images)

4 - Usar el botón de llamada sin motivo

Reclamar por un vaso de agua, por los tiempos de aterrizaje, por la temperatura de la cabina, o por temáticas distintas a cada momento, es una conducta que debe evitarse. Un asistente de vuelo de la empresa Piedmont Airlines aseguró que es molesto cuando los pasajeros presionan el botón de llamada de asistente de vuelo sin tener una buena razón para hacerlo. “Especialmente cuando estás ocupado haciendo algo y ya has hablado con ellos 6 veces, por ejemplo de su conexión”.

5 - Tocar a las azafatas para llamar su atención

En el mismo sentido, vale pulsar el botón de llamada por un motivo necesario y es bueno evacuar las dudas en esa consulta. No está bien tocar a las azafatas mientras van por el pasillo para llamar su atención. “Lo más molesto que hacen los pasajeros es empujarme en lugar de usar su luz de llamada”, dijo un asistente de vuelo de American Airlines.

6 - No reconocer a los asistentes de vuelo durante una conversación

En algún momento del vuelo, los tripulantes se dirigen a los pasajeros para darle indicaciones u ofrecerles comida. “De lo más irrespetuoso es no respetar o reconocer a un asistente de vuelo cuando uno habla con el pasajero. Incluso si no ha volado mucho, sabe que en algún momento recibirá algún tipo de servicio”, dijo una azafata de United Airlines. “La gente se pone los audífonos que cancelan el ruido y están en otro mundo”, por ejemplo.

Es recomendable revisar la basura que generamos durante el vuelo para tirarla y no dejar todo el desorden a las azafatas (Getty Images)

7 - Subestimar la importancia del trabajo de un auxiliar de vuelo

“Estamos capacitados principalmente en seguridad y hospitalidad”, dijo un asistente de vuelo de Alaska Airlines. “Creo que lo más molesto son los pasajeros que piensan que sólo somos camareras. Los asistentes de vuelo están capacitados para gestionar situaciones como incendios, pasajeros intoxicados, amenazas de bomba y emergencias médicas “, agregó.

8 - Dejar un gran desorden al salir del avión

Retirarse apresuradamente sin prestar atención a la basura que uno deja es una falta de atención y desconsideración. Una azafata de Worldwide Jet, que alquila un avión privado, dijo que lo más molesto que hacen los pasajeros es dejarle un gran desorden para que limpie, lo que ocurre en poco menos de la mitad de los vuelos que realiza. ”Es como si vivieran aquí, y luego se van. Y yo lo limpio”, dijo.

