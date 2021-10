Karol G, la artista que busca empoderar las ideas: “Amo inspirar a las personas, aunque también me asusta”

Karol G: “Estoy orgullosa de cómo las mujeres latinas lideran el mercado de la música" (Foto: Smirnoff)

Ganadora de un Latin GRAMMY y otros numerosos premios, la potencia latina Karol G dialogó en exclusiva con Infobae sobre cómo ve el fenómeno del crecimiento de la música latina a en Estados Unidos y sobre lo que verdaderamente la motiva y mueve su mundo.

“Yo creo que la música latina está teniendo un punto de explosión muy bonito y especial” , esbozó Karol G a Infobae. Y rememoró su adolescencia: “Yo crecí admirando mucho a los artistas anglo y escuchando su música, y también todas mis amigas. Cantábamos sus canciones a pesar de que ni hablábamos inglés ni entendíamos lo que decían pero nos conectaba. Yo creo que en este momento se dio un cambio de 180 grados, donde alrededor del mundo a la gente le está pasando lo mismo, pero con la música latina”.

Con 50 certificaciones de Diamante de la Asociación de la Industria Discográfica de EEUU (RIAA por sus siglas en inglés), la artista consideró que “el mundo se ha enamorado” de los sonidos latinos : “Tenemos tantos sonidos, diversos, de tantos sabores y colores, que los hemos fusionado en diferentes estilos. Creo que la gente de todo el mundo se ha enamorado de esos nuevos sonidos, de esas nuevas fusiones”. Con orgullo, enfatizó: “Es muy bonito ver que ya el artista latino está liderando en el mundo. Me hace sentir muy orgullosa ser parte de este momento, de esta evolución, no sólo para los latinos sino también para las mujeres”.

Karol G tiene un mensaje feminista y de empoderamiento muy potente . En su hit Tusa, junto a Nicki Minaj, la artista colombiana utiliza expresiones de su tierra para dar fuerza a las mujeres a tomar sus propias decisiones. Lanza frases como: “Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa” y “To’ los hombre’ le zumban”.

Karol G posa con sus trofeos en los Premios Juventud 2021 en Florida (Foto de Alberto Tamargo/Getty Images para Univision)

En la canción “Bichota” son famosas sus sugerentes expresiones: “me siento bichota sin salir del bloque. To’ me quieren partir y no tienen con qué” y “Roncan, pero no pueden con mi pum-pum, con mi pum-pum”.

Con más de 30 mil millones de reproducciones a nivel global y más de 80 millones de fanáticos en sus redes sociales, se trata de la cantautora de los éxitos más importantes de la música latina. En su trayectoria, ha colaborado con grandes artistas como Anuel AA, Bad Bunny, J Balvin, Luis Fonsi, Nicki Minaj, Nicky Jam, Ozuna, Quavo, Jonas Brothers y muchos más.

“ Estoy orgullosa de cómo las mujeres latinas lideran el mercado, es impresionante y antes no pasaba. Por eso para mí es tan importante encontrar todas esas plataformas donde yo pueda expresar todo ese empoderamiento, toda esa fortaleza como mujer y como persona”, manifestó.

La artista realizó una alianza con Smirnoff, una de las marcas de vodka más vendida del mundo. Karol G se convertirá en la imagen de la marca para llevar un mensaje en conjunto: “ Que las personas se quieran como son, que sean felices como son, que se respeten. No se trata sólo de empoderamiento de ellas mismas, también es una invitación a respetar la diferencia del otro , a cómo la otra persona se siente feliz y cómoda. Es muy lindo lo que logramos y creo que va a tener un impacto muy positivo en toda la sociedad”, dijo.

Karol G realizó una alianza con Smirnoff para ofrecer un mensaje de respeto a la diversidad y pluralidad en conjunto (Foto: Smirnoff)

— ¿Qué se siente ser un icono que empodera a tantos fans?

— Yo solo soy una persona que se levanta todas las mañanas a trabajar y cumplir sueños . Tener los ojos sobre uno es una responsabilidad grande porque porque no quiero tener un impacto negativo sino lo contrario, que invite al cambio, a la evolución, al positivismo, al empoderamiento. Es difícil, es algo fuerte que todavía estoy aprendiendo a manejar, pero amo mucho tener la posibilidad de inspirar a las personas . Eso es de las cosas más bonitas que puedo decir que me pasan en la vida, que por medio de hacer lo que amo, que es la música, tenga la oportunidad de representar un momento de alegría o dolor de una persona, de poder ayudar a salir de una situación con algo que invite en mis letras. Eso es realmente lo más especial, poder llevar inspiración a otras personas.

— Podría decirse que la música urbana ha estado dominada por hombres. Sin embargo, vos resaltás muchísimo. ¿Está todo hecho o falta mucho por hacer?

— Yo tengo un lema que lo repito constantemente: el cielo está lleno de estrellas y todas brillan, hay un montón que si tu te acuestas a verlas por la noche, te quedas mirando y ves una tras otra, verás que todas brillan en realidad. El espacio está ahí, para todas las personas. No me gustan las peleas entre los artistas, las comparaciones, todos tienen algo diferente para llevarle al público, una historia diferente que contar. Tener esta oportunidad como mujer después de tantos años, y saber que las mujeres latinas ya estamos aquí, pisando fuerte y que lideramos, hace más bonito todavía el resultado. Me siento muy orgullosa, feliz pero también muy asustada. No me quiero equivocar. Me siento muy comprometida en que mi participación en esta industria tenga un impacto bien positivo dentro de las personas.

Karol G tiene un mensaje feminista y de empoderamiento muy potente (Foto: Rich Fury/Getty Images)

— Las personas hoy en día le dan mucha importancia a las opiniones de los demás. ¿Vos lo que querés es cambiar un poco ese juego, para que la gente viva sin explicaciones?

— En mis tweets, en los caption de mis fotos, siempre estoy diciendo de alguna manera: ‘Ey, yo también pasé por ese proceso de tratar de encajar y no me funcionó'. Porque cuando estás tratando de ser una persona que no eres solamente para agradar al resto, eso te hace sentir más inseguro, más pequeño. Uno no evoluciona, no crece , no pasa nada. Smirnoff vende un producto para pasarla bien de forma responsable. Y mi marca, Karol G, habla de música, de amor, de desamor, de pasarla bien y divertirse también de una forma responsable. Lo que vamos a hacer es unir voces para masificar un mensaje que la sociedad necesita en este momento. La gente necesita entender que es normal y natural que seamos diferentes, que es importante que respetemos cómo el otro vive, lo que el otro siente, lo que al otro le gusta. Esto es inclusión, y tiene todo el sentido para mí.

