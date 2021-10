Por qué TikTok puede ser la causa de que las adolescentes estén desarrollando tics, según la investigación de la ciencia

El síndrome de Gilles de la Tourette (síndrome de Tourette o ST) es un trastorno neurológico que se manifiesta primero en la infancia o en la adolescencia, antes de los 18 años. Se caracteriza por muchos tics motores y fónicos que perduran durante más de un año

Kayla Johnsen, una estudiante de último año de secundaria de 17 años de Sugar Land, Texas, comenzó a desarrollar tics en noviembre pasado, después de haber sido diagnosticada con un trastorno hereditario que afecta los tejidos conectivos. La gravedad y la frecuencia de sus tics empeoraron después de que comenzó a tomar medicamentos para el trastorno, dijo, y desarrolló otros nuevos.

Un día, severos espasmos en la espalda hicieron que sus padres la llevaran a la sala de emergencias. Un médico sugirió que podría tener un trastorno neurológico funcional. Cuando Kayla fue dada de alta del hospital, dijo, el médico de urgencias le sugirió que viera a un terapeuta y a un psiquiatra.

Kayla, a quien años antes le habían diagnosticado un trastorno de ansiedad y un trastorno por déficit de atención / hiperactividad, comenzó a ver a un terapeuta todas las semanas y, en un momento, asistió a cinco semanas de terapia intensiva. Le recetaron medicamentos para tratar tanto la ansiedad como los tics, pero persistieron.

Finalmente, fue remitida a un especialista en trastornos del movimiento en el Texas Children’s Hospital . Cuando lo vio el mes pasado, le preguntó sobre su uso de las redes sociales. Dijo que durante la escuela remota el otoño pasado tuvo dificultades para mantenerse organizada y recurrió a YouTube para buscar videos de otros estudiantes con TDAH para ver cómo se las arreglaban.

Eso la llevó a videos de compilación de TikTok con adolescentes con TDAH o ansiedad que también tenían tics. En uno de los videos, recordó, una mujer que estaba horneando tenía tics tan fuertes que arrojó huevos contra la pared; en otro, una niña parecía incapaz de controlar los movimientos de sus brazos y golpeaba a las personas que la rodeaban.

Las adolescentes de todo el mundo se han presentado en los consultorios médicos con tics (movimientos espasmódicos físicos y arrebatos verbales) desde el comienzo de la pandemia.

Después de meses de estudiar a los pacientes y consultarse entre sí, los expertos de los mejores hospitales pediátricos de EE. UU., Canadá, Australia y el Reino Unido descubrieron que la mayoría de las niñas tenían algo en común: TikTok

Los médicos de trastornos del movimiento estaban perplejos al principio. Las niñas con tics no son comunes, y estas adolescentes tenían un número inusualmente alto de ellos, que se habían desarrollado repentinamente. Después de meses de estudiar a los pacientes y consultarse entre sí, los expertos de los mejores hospitales pediátricos de EE. UU., Canadá, Australia y el Reino Unido descubrieron que la mayoría de las niñas tenían algo en común: TikTok.

Según una serie de artículos recientes de revistas médicas, los médicos dicen que las niñas habían estado viendo videos de personas influyentes de TikTok que dijeron que tenían el síndrome de Tourette, un trastorno del sistema nervioso que hace que las personas hagan movimientos o sonidos repetitivos e involuntarios.

El síndrome de Gilles de la Tourette (síndrome de Tourette o ST) es un trastorno neurológico que se manifiesta primero en la infancia o en la adolescencia, antes de los 18 años. Se caracteriza por muchos tics motores y fónicos que perduran durante más de un año. Por lo general, los primeros síntomas son movimientos involuntarios (tics) de la cara, de los brazos, de los miembros o del tronco. Estos tics son frecuentes, repetitivos y rápidos. El primer síntoma más habitual es un tic facial (parpadeo, contracción de la nariz, muecas). Pueden reemplazarlo o agregarse otros tics del cuello, del tronco y de los miembros.

Nadie ha rastreado estos casos a nivel nacional, pero los centros pediátricos de trastornos del movimiento en los EE. UU. Informan sobre una afluencia de adolescentes con tics similares. Donald Gilbert, neurólogo del Cincinnati Children’s Hospital Medical Center que se especializa en trastornos del movimiento pediátricos y síndrome de Tourette, ha atendido a unos 10 nuevos adolescentes con tics al mes desde marzo de 2020. Antes de la pandemia, su clínica había atendido como máximo a uno al mes.

Varios médicos cuestionan los diagnósticos declarados de algunos TikTokers de Tourette y dicen que los comportamientos que estas personas influyentes en su mayoría mujeres muestran en sus videos (múltiples tics complejos motores y verbales) no les parecen el síndrome de Tourette.

Desde marzo de 2020, el Texas Children’s Hospital ha informado haber visto aproximadamente a 60 adolescentes con estos tics, mientras que los médicos vieron uno o dos casos un año antes de la pandemia. En el Centro de Tourette de la Universidad Johns Hopkins, entre el 10% y el 20% de los pacientes pediátricos han descrito comportamientos similares a los tics de inicio agudo, un aumento del 2% al 3% un año antes de la pandemia, según Joseph McGuire, profesor asociado de la Universidad. departamento de psiquiatría y ciencias del comportamiento. Entre marzo y junio de este año, el Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago dijo que vio a 20 pacientes con estos tics, frente a los 10 del año anterior.

Los médicos dicen que la mayoría de los adolescentes han diagnosticado previamente ansiedad o depresión que fueron provocadas o exacerbadas por la pandemia. Los síntomas físicos del estrés psicológico a menudo se manifiestan de maneras que los pacientes han visto antes en otros, dijo el Dr. Gilbert. En el pasado, dijo que ha tenido pacientes que experimentaron convulsiones no epilépticas y que, en la mayoría de los casos, habían sido testigos de las convulsiones de familiares con epilepsia.

Hay muchos comportamientos similares a los de un tic para presenciar en TikTok. Cuando los médicos en el Reino Unido comenzaron a estudiar el fenómeno en enero , los videos que contenían el hashtag #tourettes obtuvieron alrededor de 1.250 millones de visitas, según su informe, un número que desde entonces ha aumentado a 4.800 millones. “La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad es nuestra prioridad, y estamos consultando con expertos de la industria para comprender mejor esta experiencia específica”, dijo un vocero de TikTok.

Algunos médicos no se apresuran a culpar a TikTok y dicen que, si bien la cantidad de pacientes que están viendo es mucho mayor que antes, no se trata de una epidemia.

“Hay algunos niños que miran las redes sociales y desarrollan tics y algunos que no tienen acceso a las redes sociales y desarrollan tics”, dijo el Dr. McGuire. “Creo que hay muchos factores que contribuyen, como la ansiedad, la depresión y el estrés”, agregó.

Y varios médicos cuestionan los diagnósticos declarados de algunos TikTokers de Tourette y dicen que los comportamientos que estas personas influyentes en su mayoría mujeres muestran en sus videos (múltiples tics complejos motores y verbales) no les parecen el síndrome de Tourette. Independientemente de las afirmaciones de los TikTokers, el Dr. Gilbert dijo que los síntomas de los adolescentes que los han visto son reales y probablemente representan trastornos neurológicos funcionales, una clase de aflicciones que incluye ciertos tics vocales y movimientos corporales anormales que no están vinculados a un trastorno. enfermedad subyacente.

Desde marzo de 2020, el Texas Children’s Hospital ha informado haber visto aproximadamente a 60 adolescentes con estos tics, mientras que los médicos vieron uno o dos casos un año antes de la pandemia. En el Centro de Tourette de la Universidad Johns Hopkins, entre el 10% y el 20% de los pacientes pediátricos han descrito comportamientos similares a los tics de inicio agudo, un aumento del 2% al 3% un año antes de la pandemia

Aproximadamente 30 adolescentes remitidos al Centro Médico de la Universidad Rush en el último año mostraron una variedad de acciones involuntarias, desde movimientos bruscos del brazo hasta palabrotas y contracciones en la cabeza y el cuello. El comportamiento autolesivo era común, según algunos médicos, y muchos pacientes mostraban hematomas y abrasiones como resultado de sus tics. Caroline Olvera, una compañera de trastornos del movimiento, notó que numerosos adolescentes decían la palabra “frijoles”, a menudo con acento británico. Incluso los pacientes que no hablaban inglés lo decían. Algunos pacientes mencionaron que habían visto videos en TikTok de otras personas con tics.

El Dr. Olvera creó una cuenta de TikTok y comenzó a ver videos de adolescentes y adultos que decían que tenían síndrome de Tourette. Descubrió que uno de los principales influyentes de Tourette era un británico que solía soltar la palabra “frijoles”.

La Dra. Olvera, que estudió 3.000 videos de TikTok como parte de su investigación , también descubrió que 19 de los 28 influencers de Tourette más seguidos en TikTok informaron desarrollar nuevos tics como resultado de ver videos de otros creadores. Anteriormente se han producido grupos de trastornos similares a los tics, incluido un caso famoso hace una década en el que varios adolescentes en el norte del estado de Nueva York desarrollaron tics que fueron diagnosticados como “enfermedades psicógenas masivas”.

Dichos casos se limitaron principalmente a ubicaciones geográficas específicas, pero las redes sociales parecen estar proporcionando una nueva forma para que los trastornos psicológicos se propaguen rápidamente por todo el mundo , según un artículo reciente escrito por Mariam Hull, neuróloga infantil del Texas Children’s Hospital que se especializa en trastornos del movimiento pediátrico.

Un grupo de investigadores informó sobre un fenómeno similar en torno a un popular YouTuber en Alemania que publicó videos sobre el síndrome de Tourette. Sin embargo, en su mayor parte, la comunidad médica se ha centrado en TikTok, que ha crecido rápidamente durante la pandemia. A principios de este mes, la compañía dijo que sus usuarios mensuales superaron los mil millones y que fue la aplicación que no es de juegos más descargada en agosto.

TikTok es particularmente popular entre las adolescentes, y en muchos estudios se clasifica como su aplicación de redes sociales preferida. Muchos de los videos que muestran a personas que muestran tics son alegres y muestran lo difícil que es hornear o decir el alfabeto mientras se enfrentan movimientos corporales incontrolables o arrebatos verbales.

Y una vez que los espectadores hacen clic en los videos que aparecen en su página “Para usted”, pueden aparecer otros similares, elegidos por un algoritmo que basa sus decisiones en la cantidad de tiempo que las personas dedican a un contenido determinado. Desarrollar un tic probablemente requeriría más de una visualización de un video, dijo el Dr. Hull. “Algunos niños sacaron sus teléfonos y me mostraron su TikTok, y está lleno de estos desafíos de cocina y alfabeto de Tourette”

Cuando el neurólogo de Kayla Johnsen en el Texas Children’s Hospital confirmó el diagnóstico de trastorno neurológico funcional del médico de urgencias, también le explicó que, si bien no presenta tics a propósito, puede aprender a controlarlos.

La Dra. Olvera, que estudió 3.000 videos de TikTok como parte de su investigación , también descubrió que 19 de los 28 influencers de Tourette más seguidos en TikTok informaron desarrollar nuevos tics como resultado de ver videos de otros creadores

Tener un diagnóstico firme y saber que tiene el poder de detener los tics los ha ayudado a disminuir un poco, dijo, pero aún necesita aprender técnicas para eliminarlos. Está haciendo ejercicios de un libro que el neurólogo recomendó para ayudarla a reconocer pensamientos y sentimientos que podrían desencadenar episodios de tic y formar mejores estrategias de afrontamiento.

Recientemente, algunos de los amigos de la escuela de Kayla han desarrollado tics. Kayla dijo que no está segura de si captaron los tics de ella o de ver TikTok, pero está preocupada por ellos.

La terrible experiencia ha sido dura para la familia, que dice que ha sido solitaria y frustrante. Kayla dijo que todavía ve videos de TDAH en TikTok, pero ha dejado de ver videos de tic. Dijo que está tratando de mantener la esperanza.

“Adopté una nueva frase después de que esto comenzara: ‘Es solo otra cosa’”, dijo Kayla. “Con toda la ansiedad que he tenido durante años y los síntomas que he tenido de la enfermedad genética, ya he pasado por bastante. Cada vez que mis tics empeoraban, decía: ‘Es solo otra cosa’. Esa es la respuesta que daría cada vez que alguien me preguntara cómo estoy, porque si realmente lo pensara, me derrumbaría “, agregó.

Los médicos sugieren preguntar a los niños sobre los tipos de videos que pueden haber visto en TikTok u otros sitios de redes sociales y que dejen de ver videos de personas que muestran tics durante varias semanas EFE/Roman Pilipey/Archivo

Tips para padres

Los médicos que se especializan en el tratamiento de trastornos neurológicos funcionales dicen que hay algunas cosas que los padres pueden hacer si notan que su hijo presenta nuevos tics repentinos.

Buscar un especialista . Si los tics son lo suficientemente graves como para interferir con la vida diaria de un niño, intente obtener una cita con un médico que se especialice en trastornos del movimiento pediátricos. La intervención temprana y el diagnóstico correcto pueden ayudar a resolverlos antes. La Tourette Association of America recomienda ciertos hospitales y clínicas para el tratamiento de los tics.

Tomarse un descanso en las redes sociales . Los médicos sugieren preguntar a los niños sobre los tipos de videos que pueden haber visto en TikTok u otros sitios de redes sociales y que dejen de ver videos de personas que muestran tics durante varias semanas. Con la función de emparejamiento familiar de TikTok , los padres pueden vincular su cuenta de TikTok a la de sus hijos para habilitar restricciones de contenido.

Mantener una rutina normal . “Lo peor que puede hacer es sentarse en casa y pensar en sus síntomas”, dijo el Dr. Gilbert. Los tics pueden aumentar durante los tiempos de transición, por lo que es preferible que un niño visite a la enfermera de la escuela durante un episodio que irse a casa por el día, dijo.

No reaccionar de forma exagerada . Los padres a menudo se ciernen sobre los niños con movimientos corporales incontrolables para evitar daños y, a menudo, reaccionan si los niños sueltan malas palabras. Hacerlo recompensa el comportamiento, dijo el Dr. Gilbert. “No les prestes atención”, dijo. “No lo detiene, lo alimenta”. Otros médicos coinciden.

SEGUIR LEYENDO: