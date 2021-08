Por qué dormir en camas separadas puede beneficiar las relaciones de pareja

Las parejas que duermen en la misma habitación tienen más probabilidades de experimentar disturbios nocturnos (Getty Images)

Están quienes son nocturnos y quienes son madrugadores. Aquellos que necesitan sonidos relajantes para dormir y a los que les gusta el silencio. Los que prefieren un colchón duro, y los que optan por los suaves y blandos. Por eso es que a menudo, muchas parejas sostienen firmemente que dormir separados ha hecho que su relación sea más sólida.

Cuando se trata de dormir lo suficiente, tanto la calidad como la cantidad son importantes. Si bien al menos un tercio de los estadounidenses no duermen la cantidad recomendada de al menos siete horas por noche, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, incluso menos duermen bien. Ahora, una reciente investigación advierte que la persona que duerme a nuestro lado podría ser la razón que lo explica.

Dormir junto a la pareja puede ser sacrosanto, y algunos pueden percibir no hacerlo como un quiebre en la relación, pero para otros, simplemente se trata de querer un mejor descanso nocturno. “Pocas cosas afectan la calidad del sueño más que el entorno”, dijo en diálogo con The Washington Post Meir Kryger, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Yale y autor de El misterio del sueño: por qué un buen descanso nocturno es vital para una mejor y más saludable vida. “Eso incluye quién duerme a tu lado y qué tan bien duermen juntos”.

El problema, dijo Kryger, es que muchos de nosotros ya luchamos con problemas de sueño como inquietud, parasomnia (como terrores nocturnos y sonambulismo), apnea del sueño y visitas nocturnas al baño. Agregue un compañero de cama que lucha con dificultades similares o uno que cambia de posición para dormir con frecuencia, acapara las sábanas o sigue un horario de sueño diferente al suyo, y las probabilidades de disfrutar de una noche libre de molestias disminuyen drásticamente.

“Desde camas individuales en la misma habitación cerca una de la otra hasta dormitorios dobles principales”, son las sugerencias de un experto (Getty Images)

Tal incompatibilidad en el dormitorio es, en parte, la razón por la que Eric Marlowe Garrison, consejero sexual certificado y presidente de la Asociación Estadounidense de Educadores, Consejeros y Terapeutas Sexuales, aseveró que es “un gran defensor de las parejas que duermen separadas”. Para el experto que se ha reunido con miles de parejas que desean mejorar sus relaciones, los arreglos para dormir separados (“desde camas individuales en la misma habitación cerca una de la otra hasta dormitorios dobles principales”) han ayudado a fortalecer los lazos entre muchos de ellos. “Teniendo en cuenta todos los beneficios emocionales y físicos del sueño -dijo en un correo electrónico-, la suma de dos individuos sanos y descansados que forman una pareja amorosa es mayor que sus partes individuales”.

El psicólogo de Manhattan Joseph Cilona tuvo una opinión similar: “La falta de sueño puede causar consecuencias físicas y emocionales devastadoras. Elegir dormir separados a menudo puede minimizar o eliminar los problemas de sueño y salvar o mejorar una relación“.

Un estudio de la Universidad de California en Berkeley encontró que dormir mal puede resultar en conflictos en las relaciones, y un otro de la Universidad Médica Privada de Paracelsus encontró que la falta de sueño y los problemas en las relaciones a menudo van de la mano.

Más allá de dormir mejor, Garrison dijo que ha descubierto que las parejas que duermen separadas también pueden mejorar su vida sexual. “Una cama es siempre para dos cosas solamente: dormir y tener sexo”, dijo. “Cuando te metas en la cama, una de esas dos campanas pavlovianas debería sonar”. Descansar bien por la noche con regularidad también reduce el estrés, y “el estrés es la kriptonita del sexo”, sostuvo, refiriéndose al material ficticio que debilita a Superman.

Además, Wendy Troxel, científica social y conductual de Rand Corp. y autora de Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep, ha descubierto que las separaciones del sueño hacen que muchas parejas aprecien más a su pareja una vez que están juntas de nuevo a la mañana siguiente. “Es como tomarse unas vacaciones para dormir el uno del otro y luego reunirse”, dijo. “Eso puede ser refrescante para una relación”.

Dichos arreglos para dormir pueden no solo mejorar las relaciones románticas, sino también ayudar a las habilidades de los padres (REUTERS)

Dichos arreglos para dormir pueden no solo mejorar las relaciones románticas, sino también ayudar a las habilidades de los padres. “Los padres cansados y con falta de sueño rara vez se encuentran en su mejor momento”, indicó Aude Henin, codirectora del Programa de Terapia Cognitivo-Conductual Infantil del Departamento de Psiquiatría del Hospital General de Massachusetts. “La decisión de mejorar la calidad del sueño puede tener un impacto positivo en la capacidad de los padres para responder a las necesidades de sus hijos, regular sus propias emociones, resolver problemas y disfrutar más plenamente del tiempo que pasan juntos en familia”.

Además de mejorar las relaciones, dormir mejor también reduce el riesgo de problemas de salud crónicos y puede mejorar las funciones motoras. “Mi opinión es que somos mejores en todo cuando hemos dormido lo suficiente”, destacó Paul Rosenblatt, profesor de ciencias sociales y familiares en la Universidad de Minnesota.

Aunque la mayoría de las parejas todavía duermen juntas, una encuesta reciente de la consultora YouGov a más de 12.000 adultos encontró que solo dos tercios de las personas quieren compartir la cama con su pareja. “La señal más importante de que dormir separados puede mejorar una relación es que el sueño reparador y adecuado para uno o ambos socios se ve comprometido debido a incompatibilidades físicas que interrumpen el sueño”, dijo Cilona.

Aun así, las parejas que estén considerando dormir separados deben ser conscientes de los posibles inconvenientes y tener un plan para contrarrestarlos. “La elección de dormir separados puede ser problemática si no es mutua o si ambos miembros de la pareja no están de acuerdo”, destacó Henin.

Por su parte, Rosenblatt advirtió que las parejas que duermen separadas también pueden sentirse menos seguras cuando duermen solas o sentirse preocupadas por la pérdida, o el costo, del espacio adicional necesario en algún lugar de la casa para que sea posible dormir separados.

Más allá de estos aspectos prácticos, “las principales desventajas de dormir separados son la posibilidad de que haya una pérdida de intimidad o cercanía" (Getty Images)

Más allá de estos aspectos prácticos, “las principales desventajas de dormir separados son la posibilidad de que haya una pérdida de intimidad o cercanía, lo que podría llevar a sentimientos de desconexión”, añadió Troxel. “Es por eso que realmente enfatizo a las parejas que lo que importa no es el arreglo para dormir en sí, sino cómo se toma la decisión”.

Cualquiera que esté interesado en dormir separado de su pareja debe abordar la posibilidad de diferentes arreglos para dormir con amor, respeto y comprensión. “Trabajar juntos como pareja para encontrar soluciones que funcionen para ambos socios, como dormir separados, no solo es esencial, sino que a menudo es la única forma en que se pueden resolver este tipo de problemas”, finalizó Cilona.

Troxel enfatizó la importancia de una comunicación abierta y honesta y de asegurarse de que los sentimientos y preocupaciones de cada socio sean escuchados por igual. “La clave es enfatizar cómo las estrategias para optimizar el sueño para ambos beneficiarán la relación”, dijo.

Y si su pareja se muestra reacia, Rosenblatt aseguró que podría ser útil “hablar de ello como un arreglo temporal o como un experimento y no como algo permanente, asumiendo que no es una mentira”.

Sobre todo, dijo Troxel, las parejas que deciden dormir separadas deben “programar algún tiempo para estar juntas en la cama para abrazarse, tener intimidad y simplemente experimentar algo de cercanía”, incluso si van por caminos separados cuando sea el momento de apagar las luces. “Para muchas parejas, es el momento antes de dormir lo que hace que el lecho matrimonial sea tan sagrado”.

