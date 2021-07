Cómo celebrar un cumpleaños seguro en tiempos de pandemia

A un gran porcentaje de los argentinos les tocó o tocará cumplir años durante las medidas restrictivas por el COVID-19 (Foto: Getty Images)

Un año y cuatro meses después de la irrupción del COVID-19 en la Argentina, luego de que los contagios diarios volvieran a subir de manera pronunciada, con cifras récords en contagiados y muertos, las restricciones reaparecieron en el centro del escenario, limitando las reuniones sociales.

En la ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, informó la semana pasada que los encuentros sociales en el espacio público ahora están permitidos con un máximo de 20 personas .

-También pasaron a estar permitidos las reuniones de hasta 10 personas en espacios al aire libre dentro de casas y departamentos, y en espacios comunes de edificios. Sin embargo, “ no hay permiso para hacer encuentros en lugares cerrados ”, precisó el ministro Fernán Quirós.

Al seguir la pandemia de la enfermedad por coronavirus, también continúan las causas, los motivos y las razones para celebrar, como las fiestas y las ocasiones especiales. Pero, ¿cómo festejar tratando de reducir los riesgos que supone organizar o asistir a un evento durante las fiestas?

Las opciones de festejo virtual vuelven a surgir como la mejor alternativa (Foto: Getty Images)

Al trazar planes, es importante considerar hacerlo virtualmente, o solo con las personas que viven en el hogar y que se sigan las medidas de seguridad sanitarias consistentemente para así lograr reducir el riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2.

Ante todo, es clave, ya sea porque se esté organizando o asistiendo a una reunión, asegurarse de verificar cualquier ley, regla y norma de salud pública y seguridad federal o local que pueda aplicarse.

También es importante considerar los riesgos únicos que presenta cada evento al que se asiste en persona. Para determinar el nivel de riesgo, la Clínica Mayo recomienda hacerse las siguientes preguntas:

-¿Cuáles son los niveles actuales de infección con COVID-19? Verificar el número y el índice de casos de coronavirus en su comunidad, en donde se realiza el evento y de dónde vienen los invitados. Cuanto mayores son los números e índices, mayor el riesgo de infección y trasmisión entre los invitados.

-¿Dónde se realiza el evento? Las reuniones al aire libre con tapabocas son las más seguras . Si el tiempo lo permite, conviene celebrar en el patio o en un parque. Para las reuniones puertas adentro, siempre que se realicen dentro de una jurisdicción que lo tenga permitido, abrir las ventanas y las puertas puede asegurar que haya buena ventilación, y ayudar a reducir el riesgo. Las reuniones en interiores con poca ventilación presentan el riesgo más alto.

Es importante tener en cuenta varias variables, entre ellas la cantidad de asistentes y lugares de origen (Foto: Getty Images)

-¿Cuándo dura el evento? Los eventos de larga duración presentan un riesgo más alto que los cortos. Es recomendable organizar un evento de corta duración.

-¿Cuántas personas estarán presentes? Cuanto mayor sea el número de invitados, mayor será el riesgo. Es conveniente hacer una lista con pocos invitados y asegurar que haya suficiente espacio para permitir que los invitados de diferentes hogares puedan estar a una distancia de, por lo menos, dos metros. Lo más seguro es solo reunirse con las personas con las que uno convive.

-¿Los invitados viajan? Pasar tiempo en aeropuertos, estaciones de tren o de buses, áreas de descanso en la ruta y estaciones de servicio puede exponer a los invitados al virus que causa el COVID-19 .

-¿Los invitados cumplen con las medidas de seguridad? Las reuniones con invitados que no cumplen con las medidas de seguridad antes o durante el evento presentan un riesgo más alto. Las medidas de seguridad incluyen evitar el contacto cercano (de al menos dos metros) con otros, ponerse tapabocas y lavarse las manos. La consumición de alcohol puede afectar el juicio y hacer que sea difícil seguir las medidas de seguridad.

Los "zoomples" marcaron la agenda durante el 2020 (Foto: EFE/Oliver Andrew)

La necesidad humana de celebrar durante los momentos más difíciles

Luciano Lutereau, psicoanalista, doctor en Filosofía y en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y autor de varios libros como Esos raros adolescentes nuevos (Planeta), explicaba en diálogo con Infobae que, para comprender cómo se siente una persona que está aislada de sus afectos en una fecha tan especial como el cumpleaños, hay que tener en cuenta que no es la misma situación para quien está aislado de manera forzosa o circunstancial. Es la diferencia entre quien cumple años en vacaciones (o en un viaje) y una persona privada de su libertad.

“No habría que olvidar que hasta en confinamientos que recuerdan la peor época de la historia se dejaban de festejar ciertas fechas, como los cumpleaños. Entonces, la pregunta se puede invertir y no preguntar qué siente tal o cual persona, sino ¿por qué incluso amenazados necesitamos celebrar ciertas ceremonias mínimas? Y, sin tener una respuesta conclusiva, creo que podría decir que es porque en esos rituales volvemos a sentir que la vida tiene un sentido propio”, analizó. “Estos pequeños actos de intimidad tienen la función de recomponer la identidad. Por eso, en estos días no me llamó la atención cuando un paciente que no acostumbraba a festejar su cumpleaños, cuando incluso era de aquellos que odiaba ese día, organizó una comunicación virtual con otros para soplar las velas”.

"Hay que tener en cuenta que no es la misma situación para quien está aislado de manera forzosa o circunstancial", precisó el psicoanalista Luciano Lutereau a Infobae (Foto: NA)

“No tener al otro al lado no quiere decir que no esté”, explicó Elsa Wolfberg, psiquiatra y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), y coordinadora de IAN (International Attachment Network) Argentina. “Esto no es menospreciar el poder del beso y del abrazo, ya que el lenguaje no verbal es parte de la cercanía con el otro, pero las palabras son muy importantes también. ‘Moléculas afectivas’, se les podría decir. No niego que el contacto físico sea importante, pero la distancia se puede afrontar con otros recursos, como mandar fotos y videos. Hay que ingeniárselas con un sistema transmodal, y convertir lo que reciben con la vista en otro tipo de sensaciones. Lo que uno recibe con los ojos y el oído migra y encuentra equivalencias que reemplazan lo que uno recibe a través del tacto”.

Coincide María Zysman, licenciada en psicopedagogía y escritora: “Tenemos que trabajar muy fuerte para que no haya un aislamiento emocional. Uno puede estar solo, encerrado en su casa, pero puede estar muy conectado con los afectos y eso es lo que hay que sostener.

“Hay situaciones en las que la tecnología es un gran aliado para los adultos. Además siempre está la opción del viejo teléfono fijo”.

