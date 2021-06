COVID-19: cuánto tiempo debe esperar una persona para testearse desde el comienzo de los síntomas

"La posibilidad de falsos negativos está y se valora en función de cada uno de los cuadros" (Reuters)

En plena segunda ola de COVID-19 en el país, y mientras la campaña de vacunación intenta mitigar sus daños, nuevas dudas acerca de la enfermedad que tiene al mundo el vilo hace un año reemplazan a las primeras sobre aquel virus desconocido surgido en Wuhan, China.

Cada vez quedan menos personas que no conocen a nadie que haya atravesado la enfermedad, ni hayan manifestado un síntoma, o tenido contacto estrecho con un caso positivo.

En esos casos, la pregunta recurrente es cuándo una persona debe concurrir a la consulta médica para realizarse un hisopado ante síntomas compatibles con COVID-19.

Mucho se ha hablado acerca de la sensibilidad y especificidad de la prueba PCR, así como de su porcentaje de resultados inexactos, tanto para los positivos como para los negativos. En el caso de éstos últimos, en general ocurren cuando la persona se testea de manera prematura, o incluso sin manifestar síntomas ni bien se entera que estuvo en contacto con alguien infectado.

Ante la consulta de Infobae, el médico infectólogo Lautaro De Vedia (MN 70640) opinó que “cuando los síntomas son muy claros hay que hisopar lo antes que se pueda, máxime si hay síntomas que indican mayor severidad”.

"La sensibilidad de la PCR es alrededor del 70% así que lo ideal es hacerse el estudio no al inicio de los síntomas sino a las 48 horas de haber comenzado" (Reuters)

“La posibilidad de falsos negativos está y se valora en función de cada uno de los cuadros -apuntó el experto del Hospital Muñiz y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi)-. Cuando los síntomas son leves, no contundentes o un solo síntoma como dolor de cabeza u otro que no sea específico la recomendación es esperar 72 horas en general para evitar resultados que no sean correctos y brinden una falsa seguridad ”.

Sin embargo, si la persona de todos modos consulta y el hisopado es negativo, pero persisten los síntomas, el consenso médico apunta a mantener aislamiento por 48 horas y, si los mismos no ceden o progresan, vuelva a consultar.

De todos modos, aunque se indique esperar, “la persona hasta hisoparse tiene que adoptar todas las medidas de aislamiento para en caso de estar contagiada no seguir diseminando la enfermedad”, agregó.

En opinión de la médica infectóloga María Cecilia Niccodemi (MN 105624), “la sensibilidad de la PCR es alrededor del 70% así que lo ideal es hacerse el estudio no al inicio de los síntomas sino a las 48 horas de haber comenzado”.

En pacientes asintomáticos que tuvieron contacto estrecho con un caso confirmado, la indicación es que se realice el hisopado "a los siete días del contacto" (Efe)

“Sin embargo, para hacer el diagnóstico no todos los pacientes necesitan hisoparse ”, continuó la especialista del staff del Centro Médico Doctor Stamboulian y Sanatorio La Trinidad San Isidro, para quien “por ejemplo a los pacientes que son contacto estrecho de un positivo y presentan síntomas, se los diagnostica por nexo epidemiológico sin necesidad de hacer un test de PCR, salvo que se trata de un paciente con alguna comorbilidad o esté inmunocomprometido”.

Ambos especialistas coincidieron que en pacientes asintomáticos que tuvieron contacto estrecho con un caso confirmado, la indicación es que se realice el hisopado “a los siete días del contacto”.

“Es muy variable según cada caso y se define clínicamente; si el cuadro clínico es muy evidente hay que hisopar cuanto antes, en cambio si es dudoso, no contundente o poco específico conviene tomarse un margen”, concluyó De Vedia.

