Expertos de Estados Unidos minimizan el riesgo de contagio de COVID-19 por tocar objetos

La vía principal de contagio del SARS-CoV-2 es la respiratoria - Shutterstock

El modo principal por el cual las personas se infectan con SARS-CoV-2 es a través de la exposición a gotitas respiratorias que transportan virus infecciosos. Es posible que las personas se infecten a través del contacto con superficies u objetos contaminados (fómites), pero generalmente se considera que el riesgo es bajo.

Esa fue la recomendación que los Centros de Control y Protección de Enfermedades de Estados Unidos acaban de realizar a partir de los diferentes relevamientos que se van realizando en los diferentes grupos de investigación a cargo de especialistas multidisciplinarios en todo el mundo.

El COVID-19, es un virus envuelto, lo que significa que su material genético está empaquetado dentro de una capa externa (envoltura) de proteínas y lípidos. La envoltura contiene estructuras (proteínas de punta) para adherirse a las células humanas durante la infección. Y como ocurre con otros virus respiratorios con envoltura, la del SARS-CoV-2 es lábil y puede degradarse rápidamente al entrar en contacto con los tensioactivos contenidos en los agentes de limpieza y en condiciones ambientales.

La pandemia por COVID-19 no cesa y registra cada vez más infecciones y muertes (Foto: Shutterstock)

El riesgo de transmisión mediada por superficies depende de la tasa de prevalencia de la infección en la comunidad, la cantidad de virus que expulsan las personas infectadas (que puede reducirse sustancialmente con el uso de máscaras), la deposición de partículas de virus expulsadas sobre superficies (fómites), que se ve afectada por el flujo de aire y la ventilación, la interacción con factores ambientales que causan daño a las partículas de virus en el aire y en fómites, el tiempo entre el momento en que una superficie se contamina y el momento en que una persona toca la superficie, la eficiencia de la transferencia de partículas de virus de las superficies de fómites a las manos y de las manos a las membranas mucosas de la cara (nariz, boca, ojos), la dosis de virus necesaria para causar una infección a través de la ruta de las membranas mucosas.

Debido a los muchos factores que afectan la eficiencia de la transmisión ambiental, el riesgo relativo de transmisión por esta vía se considera bajo en comparación con el contacto directo, la transmisión por gotitas o la transmisión aérea. Sin embargo, no está claro qué proporción de infecciones por SARS-CoV-2 se adquieren por transmisión superficial. Ha habido pocos informes de casos de COVID-19 potencialmente atribuidos a la transmisión de fómites. Las infecciones a menudo se pueden atribuir a múltiples vías de transmisión. La que tiene como origen las superficies es difícil de probar definitivamente, en parte porque no se puede descartar la transmisión respiratoria de personas asintomáticas.

Los informes de casos indican que el SARS-CoV-2 se transmite entre personas al tocar superficies sobre las que un sujeto enfermo ha tosido o estornudado recientemente y luego tocarse directamente la boca, la nariz o los ojos. La higiene de las manos es una barrera para la transmisión y se ha asociado con un menor riesgo de infección.

El coronavirus rara vez se puede contagiar por tocar superfices - Shutterstock

Se han realizado estudios cuantitativos de evaluación de riesgos microbianos (QMRA) para comprender y caracterizar el riesgo relativo de transmisión del SARS-CoV-2 y evaluar la necesidad y la eficacia de las medidas de prevención para reducir el riesgo. Los hallazgos de estos estudios sugieren que el riesgo de infección a través de esta ruta es bajo, y generalmente menos de 1 en 10.000.

Tocar sin riesgo

Numerosos investigadores han estudiado cuánto tiempo puede sobrevivir el SARS-CoV-2 en una variedad de superficies porosas y no porosas. En superficies porosas, los estudios informan la imposibilidad de detectar virus viables en minutos u horas; en no porosas, se pueden detectar virus viables durante días o semanas. La aparente inactivación relativamente más rápida de SARS-CoV-2 en superficies porosas en comparación con superficies no porosas podría atribuirse a la acción capilar dentro de los poros y la evaporación más rápida de las gotas de aerosol.

Los datos de los estudios de supervivencia en la superficie indican que se puede esperar una reducción del 99% en el SARS-CoV-2 infeccioso y otros coronavirus en condiciones ambientales interiores típicas dentro de los 3 días (72 horas) en superficies comunes no porosas como acero inoxidable, plástico y vidrio.

Un empleado de una escuela de Scarborough, Ontario, Canada, limpia las superficies que los docentes y alumnos utilizan - Nathan Denette/Pool via REUTERS

Sin embargo, las condiciones experimentales en superficies tanto porosas como no porosas no reflejan necesariamente las condiciones del mundo real, como la cantidad inicial de virus (por ejemplo, la carga viral en las gotitas respiratorias) y los factores que pueden eliminar o degradar el virus, como la ventilación y el cambio. condiciones ambientales. Tampoco tienen en cuenta las ineficiencias en la transferencia del virus entre las superficies a las manos y de las manos a la boca, la nariz y los ojos.

De hecho, los estudios de laboratorio intentan optimizar la recuperación de virus de las superficies (p. Ej., Frotar deliberadamente la superficie varias veces o empapar la superficie contaminada en medio de transporte viral antes de frotar). Cuando se tienen en cuenta los datos de supervivencia de la superficie y los factores de transmisión del mundo real, el riesgo de transmisión de fómites después de que una persona con COVID-19 ha estado en un espacio interior es menor después de 3 días (72 horas), independientemente de cuándo se limpió por última vez .

Tanto la limpieza (uso de jabón o detergente) como la desinfección pueden reducir el riesgo de transmisión. La limpieza reduce la cantidad de suciedad en las superficies, pero la eficacia varía según el tipo de limpiador utilizado, el procedimiento de limpieza y qué tan bien se realiza la limpieza. Ningún estudio informado ha investigado la eficacia de la limpieza de superficies (con jabón o detergente que no contenga un desinfectante registradoicono externo) para reducir las concentraciones de SARS-CoV-2 en superficies no porosas. A partir de estudios de limpieza centrados en otros microbios, podría ser posible una reducción del 90-99,9% de los niveles de microbios según el método de limpieza y la superficie a limpiar . Además de la eliminación física del SARS-CoV-2 y otros microbios, se puede esperar que la limpieza de la superficie degrade el virus.

Se ha demostrado que la desinfección de superficies es eficaz para prevenir la transmisión secundaria entre una persona infectada y otras personas dentro de los hogares. Sin embargo, existe poco apoyo científico para el uso rutinario de desinfectantes en entornos comunitarios, ya sea en interiores o exteriores, para prevenir la transmisión. En espacios públicos y entornos comunitarios, los datos epidemiológicos disponibles y los estudios de QMRA indican que el riesgo de transmisión es bajo, en comparación con los riesgos del contacto directo, la transmisión por gotitas o la transmisión aérea. La limpieza de rutina realizada eficazmente con jabón o detergente, al menos una vez al día, puede reducir sustancialmente los niveles de virus en las superficies. Cuando se enfoca en superficies de alto contacto, la limpieza con jabón o detergente debería ser suficiente para reducir aún más el riesgo de transmisión relativamente bajo de los fómites en situaciones en las que no ha habido un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en interiores. En situaciones en las que ha habido un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en interiores en las últimas 24 horas, es más probable la presencia de virus infecciosos en las superficies y, por lo tanto, las superficies de alto contacto deben desinfectarse.

El lavado correcto de manos es clave para eliminar el virus

Cuando una persona con COVID-19 sospechado o confirmado ha estado en interiores, el virus puede permanecer suspendido en el aire durante minutos u horas. El tiempo que el virus permanece suspendido y es infeccioso depende de numerosos factores, incluida la carga viral en gotitas respiratorias o en pequeñas partículas, alteración del aire y las superficies, ventilación, temperatura y humedad. El uso de máscaras de manera constante y correcta puede reducir sustancialmente la cantidad de virus en interiores, incluida la cantidad de virus que aterriza en las superficies.

Con base en datos epidemiológicos y experimentales limitados, el riesgo de infección por ingresar a un espacio donde ha estado una persona con COVID-19 es bajo después de 24 horas. Durante las primeras 24 horas, el riesgo se puede reducir aumentando la ventilación y esperando el mayor tiempo posible antes de ingresar al espacio ( al menos varias horas , según los casos documentados de transmisión aérea) y utilizando equipo de protección personal (incluida cualquier protección necesaria para el productos de limpieza y desinfección) para reducir el riesgo

Después de que una persona con COVID-19 sospechado o confirmado ha estado en un espacio interior, el riesgo de transmisión por superficies es menor después de 3 días (72 horas). Los investigadores han descubierto que la reducción del 99% en el SARS-CoV-2 infeccioso en superficies no porosas puede ocurrir dentro de los 3 días.

