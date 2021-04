La historia del DJ argentino que está en carrera para viajar a la Luna en un cohete de Elon Musk

Marco Soster, de 34 años, es uno de los pocos preseleccionados, de 500.000 participantes de todo el mundo

Había una vez un niño de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, que desde chico quería ser astronauta y soñaba con viajar a la Luna. Tres décadas más tarde, ese sueño podría convertirse en realidad.

Marco Soster, de 34 años, vive por estos días una aventura que sólo imaginaba en sus sueños infantiles: es uno de los pocos preseleccionados, de 500.000 participantes de todo el mundo, para realizar un travesía de seis días a nuestro satélite natural en 2023, en el contexto de un viaje planeado por el multimillonario empresario Elon Musk, dueño de la exitosa empresa SpaceX.

“Me ilusiona mucho viajar a la Luna. Siempre leo las páginas de la NASA y de todo lo que tenga que ver con lo espacial. Y siguiendo las noticias, me enteré de esta posibilidad. Me anoté enseguida, sin dudarlo”, comentó eufórico Marco a Infobae, quien descubrió a través de las redes sociales un concurso mundial llamado dearMoon, organizado por otro magnate, el japonés Yusaku Maezawa, quien contrató los servicios de SpaceX al comprar varios de los asientos para un primer vuelo exclusivo a la Luna a bordo del cohete que la empresa de Musk está contruyendo llamado Starship.

El empresario japonés Maezawa organizó un original concurso mundial para elegir a sus acompañantes a volar a la Luna

Maezawa nació en Japón en 1975. Con 45 años, hoy es un “emprendedor multimillonario, coleccionista de arte y activista social que busca la paz mundial”, como él mismo se describe. Ahora, aspira a ser el primer turista espacial en viajar a la Luna. Pero como no quiere ir solo, se le ocurrió una idea brillante: ir acompañado en el histórico primer vuelo turístico a la Luna por otros 8 tripulantes que sean una inspiración para todo el mundo. Para ello, le propuso a Musk comprar los asientos del cohete, valuados en varios millones de dólares, y hacer un concurso internacional para buscar a los afortunados pasajeros . Elon Musk no lo dudó: no solamente aceptó, sino que también potenció el sueño de Maezawa de promocionar el viaje en sus redes sociales.

“Mi máma me cuenta que desde chiquito yo decía que quería ser astronauta”, cuenta Marco, que es DJ y estudiante de enfermería en la Universidad Maimónides. “Siempre me interesó todo lo relativo a cuestiones científicas. Mi papá es profesor de Biología y mi hermana de Física. Este concurso es un camino largo, con muchos interesados. Pero tengo esperanza de llegar al final y viajar”.

La empresa SpaceX busca potenciar el turismo espacial en esta década con vuelos privados a la Luna

Para ser parte del equipo Maezawa se pedía solo un solo requisito: ser artista. Y Marco dio en la tecla, ya que desde hace 15 años es disc jockey profesional. En la consigna del concurso, que Maezawa anunció por video, decía: “Comencé a pensar en cada persona que está haciendo algo creativo con su vida, y me pregunté: ¿no son acaso todos artistas? En ese sentido, quería que mi invitación llegara a una comunidad más amplia y así ofrecerle a más personas de todo el mundo la oportunidad de unirse a este viaje. Si te ves a ti mismo como un artista, entonces eres un artista”.

“Los aspirantes que buscan ser un miembro de la tripulación de dearMoon deben demostrar su potencial de crecimiento personal a partir de esta misión y asegurar que su experiencia aporte valor futuro al mundo, por medio de contribuciones sociales que beneficien a la humanidad para las generaciones venideras. Y los solicitantes deben ser capaces de apoyar a los demás miembros de la tripulación que tengan el mismo potencial y visión.

La nave Starship planea orbitar la Luna en 2023

El ingeniero jefe de SpaceX, Elon Musk, se unió al entusiasmo del innovador empresario japonés y compartió: “Lo que es realmente significativo sobre la misión dearMoon es que será el primer viaje espacial privado que lleve humanos más allá de la órbita de la Tierra. Sé que Maezawa también está ofreciendo lugares en la nave para que artistas y otras personas se unan, ya que quiere que esto sea algo emocionante e inspirador para todo el mundo”.

Marco tuvo hasta el 14 de marzo último para anotarse y luego quedó bajo el proceso de selección, que consta de 5 etapas, que incluyen entrevistas y exámenes médicos a medida que las vaya sorteando. Según los organizadores, las mismas son: Pre-inscripción (antes del 14 de marzo), Evaluación inicial (antes del 21 de marzo), Asignación, Entrevista en línea, Entrevista final y examen médico (a fines de mayo de 2021).

“De Argentina nos anotamos 4 personas, pero no tengo contacto con ellas”, cuenta Marco. Se trata de los jóvenes sanjuaninos Andrés Jones, un especialista en arte audiovisual que se dedica a la astrofotografía, y de Silvina Luna Manrique, una licenciada en Turismo que también completó los formularios para la aventura. Además se inscribió un oriundo de Trenque Lauquen, en la Pampa. “A fin de abril se van a dar a conocer los candidatos para la tercera etapa. En esta segunda etapa, los organizadores nos mandaron un cuestionario por mail en donde debimos responder varias preguntas personales, como altura, peso, idiomas que hablo, si tengo residencia en otro país y varias cosas más”, comentó Marco, que se ilusiona con seguir avanzando entre los candidatos y llegar a la final a fines de julio.

Además de querer viajar por el espacio, Marco tiene los pies bien plantados en la Tierra. Estudia enfermería, pasa música como DJ, aunque, debido a la pandemia, debió dejar de lado esa ocupación. También trabaja de electricista y administra un comercio de gastronomía en Esteban Echeverría.

El afiche de invitación a unirse a un viaje a la Luna

La primera misión civil que vuele por la Luna está programada para llevarse a cabo no antes de 2023. El cohete Starship desarrollado por SpaceX de Elon Musk emprenderá un viaje de una semana a la Luna, donde la orbitará y luego volverá a la Tierra. Y Marco ya se ilusiona en ocupar uno de los preciados asientos del cohete y ver a sus seres queridos a más de 300.000 kilómetros de distancia para completar su sueño de chico: convertirse en un astronauta.

