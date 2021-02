Cómo son las etapas del plan de reapertura ante el COVID-19 que prepara Gran Bretaña

Infografía: Marcelo Regalado

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo hoy sentirse muy optimista en cuanto a la perspectiva de que todas las restricciones de COVID-19 en Inglaterra terminen el 21 de junio, añadiendo que el gobierno realizaría una revisión del uso de los certificados de vacunación.

Johnson presentó ayer el plan de desconfinamiento de Inglaterra, que mantendrá algunas empresas cerradas hasta el verano, y dijo que es necesario ser cauteloso para garantizar que no se produzcan retrocesos en un “camino hacia la libertad sin vuelta atrás”. “Estoy esperanzado, pero obviamente no se puede garantizar nada, me siento optimista sobre nuestra capacidad de conseguirlo”, afirmó Johnson a los medios cuando se le preguntó por la fecha del 21 de junio prevista para poner fin a las restricciones.

Johnson ordenará la reapertura de todas las escuelas el 8 de marzo y se compromete a que dos familias o un grupo de seis amigos puedan reunirse al aire libre tres semanas después, según se ha conocido en un esquema que comenzó a circular entre los locales.

Johnson dijo que el rápido inicio de la implementación de la vacuna más una fuerte caída en las infecciones ahora puede establecer una cautelosa relajación del duro bloqueo nacional de Inglaterra, que comenzó el 5 de enero. - UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS

Establecerá un plan de desbloqueo de cuatro etapas para aliviar las restricciones que afectan a casi todos los rincones de la vida diaria, con un espacio de reacomodamiento de varias semanas entre cada fase de reapertura. Con el objetivo de plantear un esquema previsible, que aminore los efectos que ha ocasionado en las poblaciones la ansiedad de lo inesperado, la hoja de ruta incluirá:

También se espera que el primer ministro presente nuevos datos alentadores que parecen mostrar que las vacunas están teniendo un efecto en la transmisión, un factor clave para un calendario más optimista para la reapertura de la economía. El lunes por la mañana, el ministro responsable del plan de vacunación, Nadhim Zahawi, confirmó las fases iniciales de ese enfoque y declaró en conferencia de prensa: “basta decir que la evidencia parece buena. Pero no avanzaremos si no estamos seguros de que el programa de vacunas realmente está comenzando a dar frutos”.

El primer ministro se ha resistido a los llamamientos para reabrir los bares al aire libre a partir de Pascua Photographer: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg

La hoja de ruta se establecerá contra cuatro pruebas clave que deben cumplirse antes de que comiencen a levantarse las nuevas restricciones, incluidas las tasas de infección, que los científicos han dicho que siguen siendo preocupantemente altas. El primer ministro se ha resistido a los llamamientos para reabrir los bares al aire libre a partir de Pascua para permitir que la gente socialice al aire libre, lo que ahora se retrasará hasta al menos abril.

Las restricciones comenzarán a levantarse para la primera fase a partir del 8 de marzo, cuando todas las escuelas reabrirán, a pesar de las alertas de los sindicatos de docentes. A partir de esa fecha, los hogares de ancianos permitirán visitas restringidas y las personas pueden socializar al aire libre con otro amigo o familiar, lo que actualmente no está permitido. También se reiniciarán los deportes y actividades escolares al aire libre.

Como parte de la primera fase, las reglas se relajarán nuevamente a partir del 29 de marzo, cuando las escuelas inicien sus vacaciones por Semana Santa. Se eliminará la recomendación de que las personas “se queden en casa”, se podrán realizar reuniones al aire libre de seis personas o dos familias, y las instalaciones deportivas al aire libre reabrirán en esa fecha, incluyendo deportes organizados para adultos y niños como el fútbol. Se recomienda trabajar desde casa siempre que sea posible y todavía no se permitirán viajes al extranjero.

Las restricciones comenzarán a levantarse para la primera fase a partir del 8 de marzo - Hollie Adams/Bloomberg

A partir del 12 de abril se pueden reabrir tiendas minoristas no esenciales, de cuidado personal, peluquerías y salones de uñas, bibliotecas, gimnasios, zoológicos y parques temáticos. Los pubs y restaurantes pueden reabrir al aire libre, sin toques de queda. Continúan las reglas de distanciamiento social más amplias y se puede residir en una casa de campo o en un alquiler vacacional

Desde el 17 de mayo, la regla del seis (reunión hasta 6 personas) se eliminará al aire libre Dos personas pueden encontrarse en una casa y la reapertura de hoteles, cines y áreas de juego será un hecho. Se permiten 1000 personas o la mitad de su capacidad en las instalaciones deportivas cubiertas y en lugares al aire libre, se pueden albergar hasta 4000 personas o la mitad de capacidad de lugar. Se permiten hasta 10.000 asistentes en Wembley. Comienzan los viajes internacionales.

Y ya desde el 21 de junio se levantan todos los límites legales para ver a una persona en su casa. Se genera la posibilidad de hospedar a alguien y se levantan las restricciones a los grandes eventos. Las restricciones para bodas pueden seguir vigentes Fuentes gubernamentales dijeron a The Guardian que habría algunos aspectos del bloqueo, como el trabajo a domicilio y los viajes internacionales, en los que no se han determinado cambios con fechas precisas aún, aunque hoteles y viajes internacionales podrían, tentativamente, reanudarse para mediados de mayo. Sería el momento límite en que las fuentes indican que se revisarían las medidas de distanciamiento.

Una mujer pasea por la calle Oxford en medio del confinamiento por COVID-19

“Podemos tomar estos pasos gracias a la determinación del público británico y al extraordinario éxito de nuestro NHS (Servicio Nacional de Salud) al vacunar a más de 17,5 millones de personas en todo el Reino Unido”, dijo el primer ministro.

Con casi 130.000 muertes, Gran Bretaña ha sufrido la quinta cifra oficial de muertos más alta del mundo por la pandemia y su economía ha experimentado su mayor caída en más de 300 años.

Pero Johnson dijo que el rápido inicio de la implementación de la vacuna más una fuerte caída en las infecciones ahora puede establecer una cautelosa relajación del duro bloqueo nacional de Inglaterra, que comenzó el 5 de enero.

A medida que se desarrolle el plan, los legisladores tendrán la oportunidad de votar sobre pasos específicos. Las autoridades de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que son responsables de su propia salud pública, también aliviarán las restricciones en los próximos meses.

SEGUÍ LEYENDO: