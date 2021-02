¿Cruel o motivador?: el polémico email que un empleador envió a un aspirante que no consiguió el trabajo

El email dividió opiniones en redes sociales (Foto: Pixabay)

El desempleo siempre ha sido una situación abrumadora y angustiante.

Si la crisis económica del 2008 golpeó duramente al mercado laboral, desde hace un año, la pandemia del COVID-19 ha recrudecido la búsqueda de empleo, generando en muchos casos frustración, depresión e incertidumbre.

Cada día, millones de personas buscan una oportunidad y presentan su currículum a distintas empresas, recargando fuerzas para no desistir y seguir intentándolo. Sin embargo, muchas veces ni siquiera reciben una respuesta del empleador, y durante días, esperan con crueldad esperanzados, -aunque ya han sido rechazados y la llamada nunca se produce-.

Esta falta de empatía por parte de los responsables de contratación ha sido duramente criticada por numerosos expertos, quienes creen que contribuye a desmotivar a profesionales altamente cualificados, o a desgastar su actitud proactiva. Sin embargo, ¿qué sucede cuando ocurre justamente lo contrario?

En los últimos días, se viralizó en redes sociales el email que recibió una aspirante que tras realizar una entrevista, no resultó seleccionada para el puesto. En el mensaje, la empresa -que no fue identificada- informó a Kiran, una escritora de Londres, que no había conseguido el trabajo, pero le pidieron que no desistiera y enumeraron una lista de grandes celebridades que fueron rechazados antes de lograr el éxito.

Kiran publicó en su cuenta de Twitter una captura de pantalla del email que recibió

A pesar de que se presumen las buenas intenciones de la empresa, a la periodista el correo electrónico le disgustó.

“Estoy LLORANDO por este email de rechazo para un empleo. ¿Como si necesitara todo esto? ¿Simplemente vi una oferta de empleo y apliqué? Oh Dios mío”, escribió en Twitter (@turnmyswagguon) junto a la captura del mensaje.

En la carta, el empleador comienza pidiendo a los aspirantes que fueron rechazados que no desistan en su búsqueda de empleo:

“Sigue intentándolo y sigue aplicando. Nadie recuerda los rechazos; solo se necesita un “sí” para cambiarlo todo. Pero no solo lo tomes de nosotros, sino de estos amigos...”.

A continuación, enumeraba casos de famosos que tuvieron que superar reveses en su camino, pero finalmente, lograron sus objetivos. Incluso a algunos les dijeron que no tenían talento suficiente, y hoy en día son grandes estrellas.

“Los Beatles fueron rechazados por Decca Records, Dick Rowe, quien cree que ‘los grupos de guitarristas ya no estaban de moda’ y ‘no tienen futuro en el mundo del espectáculo’. Nos preguntamos cómo se siente ahora. Después del primer papel pequeño de Harrison Ford en una película, un ejecutivo lo llevó a su oficina y le dijo que nunca tendría éxito en el negocio del cine. Michael Jordan fue en realidad eliminado de su equipo de baloncesto de la escuela secundaria”.

Lady Gaga, James Dyson y Elvis Presley eran los siguientes ejemplos.

“Lady Gaga fue abandonada por su sello discográfico, Island Def Jam, después de tres meses. James Dyson tenía 5,126 prototipos fallidos de su ‘aspiradora sin bolsa’ antes de que funcionara la siguiente. Después de una sola actuación, Jimmy Denny, gerente del Grand Ole Opry, despidió a Elvis Presley”.

Lady Gaga, Michael Jordan y Elvis Presley son algunos de los famosos citados en la carta (Foto: Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Para terminar, la empresa indicó en su correo que esperaba que el rechazo fuera “un caso diminuto y olvidado en el camino hacia tu próximo gran ‘sí', el que realmente importa”.

La publicación de Kiran, compartida en su perfil de Twitter el 2 de febrero, logró más de 4,000 me gusta y 1,335 retuits. En redes sociales, el email dividió opiniones y generó controversia. Y es que para muchos fue una respuesta cruel y condescendiente.

“Este email es peor que el rechazo”, opinó @dimplodocus.

“Si es verdad que recibiste esto (parece extravagante, por eso lo cuestiono) es poco profesional y condescendiente. Además el puesto que solicitó probablemente no tenga nada que ver con esta analogía que proporcionaron. ¿Imagina trabajar allí? Sería una mierda”, comentó @dorksdogsdingos.

“¿Es dulce o es horripilante? No me puedo decidir”, agregó @HolmeSophia.

“Dios mío, no sé si es mejor que no recibir respuesta alguna o no”, escribió @saralinkoo.

“¿Esto no hace que tengan poca visión? ¿Como si hubieran creado una superestrella pero decidieron convertirse en uno de los muchos que dejaron ir un gran talento? Me muero de risa” apuntó @simdiditagain.

A la escritora el mensaje le disgustó, al igual que a otros usuarios de Twitter: "Esto email es peor que el rechazo", se lee en este tuit (Foto: Twitter @turnmyswagguon)

“Si es verdad que recibiste esto (parece extravagante, por eso lo cuestiono) es poco profesional y condescendiente. Además el puesto que solicitó probablemente no tenga nada que ver con esta analogía que proporcionaron. ¿Imagina trabajar allí? Sería una mierda”, dice este mensaje (Foto: Twitter @turnmyswagguon)

“Es agradable ver que se hace un esfuerzo en algo como esto, y que se reconoce lo difícil que pueden llegar a ser los rechazos de trabajos después de un tiempo tratando de entrar en un mercado difícil. No muchos empleadores se molestarían siquiera. Es asombroso lo que pueden hacer algunos ánimos y otra perspectiva”, se lee en este comentario (Foto: Twitter @turnmyswagguon)

Sin embargo, para otros internautas, el esfuerzo que hizo el empleador por no solo dar una respuesta, sino tratar de motivar al aspirante de cara a sus próximas entrevistas, es de agradecer.

“Es agradable ver que se hace un esfuerzo en algo como esto, y que se reconoce lo difícil que pueden llegar a ser los rechazos de trabajos después de un tiempo tratando de entrar en un mercado difícil. No muchos empleadores se molestarían siquiera. Es asombroso lo que pueden hacer algunos ánimos y otra perspectiva”, respondió @Lee46587076.

“Wow, el mejor email de rechazo. Motiva”, añadió @reenzul.

“En el clima actual, todos necesitamos correos electrónicos de rechazo como este”, comentó @k_atthestudio.

