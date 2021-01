Reino Unido lanzó una campaña para que los recuperados de COVID-19 se acerquen a donar plasma

En Reino Unido vuelven a pedir por las donaciones de plasma de los pacientes recuperados

Entre las pocas certezas que dejó esta pandemia figura que el síndrome respiratorio agudo coronavirus 2 (SARS-CoV-2), el agente etiológico de la enfermedad por coronavirus 2019, causa una enfermedad particularmente grave en los adultos mayores. El porcentaje de estos pacientes que son hospitalizados es alto y la mayoría de las muertes por COVID-19 en todo el mundo ocurren en este grupo etario. Pocas estrategias brindan beneficios, varias han fallado y otras están siendo evaluadas. Una de ellas: el plasma convaleciente.

En este sentido, uno de los países más golpeados por la pandemia fue Reino Unido, motivo por el cual el NHS Blood and Transplant está reiniciando las donaciones de plasma convaleciente de COVID, después de conversaciones con el Departamento de Salud y Atención Social.

“El plasma de convalecencia es un recurso precioso y el mundo entero se está enfocando ahora en el tratamiento temprano, antes de los daños a los órganos y la hospitalización. Los anticuerpos detienen el virus, no tratan el daño que causa. Existe evidencia internacional emergente de que el uso temprano será efectivo, en cuestión de horas o días después del diagnóstico, en lugar de cuando el virus ya ha causado mucho daño. Esto podría ayudar particularmente a las personas más vulnerables, como los ancianos o aquellos con sistemas inmunológicos debilitados que no responden bien a las vacunas. Esto incluye a más de un millón de personas con cánceres de sangre, trasplantes de órganos, enfermedades crónicas y más”, aseguró en un comunicado Gail Miflin, Directora Médica de Sangre y Trasplantes del NHS.

“Reiniciar la recolección tan pronto como sea posible garantizará que la mayor cantidad de plasma posible esté potencialmente disponible en caso de que se demuestre un beneficio en los subgrupos hospitalizados o cuando se use antes de la hospitalización”, asegura el comunicado.

Pocas estrategias brindan beneficios, varias han fallado y otras están siendo evaluadas. Una de ellas: el plasma convaleciente

La evidencia que citan desde Reino Unido para pedir a la población que se acerquen a donar plasma es nada más ni menos que el paper publicado en la prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine y titulado Terapia temprana con plasma alto en títulos de anticuerpos para prevenir COVID-19 severo en adultos mayores, al que Infobae pudo acceder y que muestra los resultados del estudio realizado por el equipo de científicos de la Fundación Infant, liderado por el infectólogo argentino Fernando Polack , y donde se destacan como cabezas de la investigación, los expertos infectólogos Romina Libster y Gonzalo Pérez Marc.

“Realizamos un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de plasma convaleciente con títulos altos de IgG contra el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus en pacientes adultos mayores dentro de las 72 horas posteriores al inicio de COVID-19 leve”, escribieron.

La investigación permitió demostrar que, al analizar la letalidad a los 28 días del ingreso, el uso de plasma de convalecientes se asoció de forma significativa a una r educción de la mortalidad del 24,4%. El ensayo, que se realizó entre los meses de junio y octubre últimos, involucró a 160 adultos mayores, con un promedio de edad de 77 años, divididos en dos grupos . Los de más de 65 años con al menos una comorbilidad (hipertensión, diabetes, obesidad, insuficiencia renal y/o enfermedad pulmonar obstructiva crónica), y luego a todos los mayores de 75 años.

El ensayo se detuvo antes de alcanzar el 76% de su tamaño de muestra proyectado porque los casos de COVID-19 en la región del ensayo disminuyeron considerablemente y la inscripción constante de pacientes se volvió prácticamente imposible. Se realizó entre el 4 de junio de 2020 y el 25 de octubre de 2020 (cuando el último paciente completó el seguimiento). El ensayo fue aprobado por las juntas de revisión institucional de las instituciones participantes y autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires y fue supervisado por una junta independiente de monitoreo de datos y seguridad.

Reino Unido fue uno de los lugares más golpeados por la pandemia

Los pacientes que tenían 75 años de edad o más, independientemente de las condiciones coexistentes actuales, o entre 65 y 74 años de edad con al menos una condición coexistente fueron identificados y evaluados para determinar su elegibilidad. Los pacientes elegibles habían tenido al menos uno de cada signo o síntoma en las dos categorías siguientes durante menos de 48 horas: una temperatura de al menos 37,5 ° C, sudoración inexplicable o escalofríos; y tos seca, disnea, fatiga, mialgia, anorexia, dolor de garganta, disgeusia, anosmia o rinorrea.

“Para estar preparado para el futuro, el momento de recolectar es ahora. Seguiremos necesitando el increíble apoyo de nuestro personal, socios y donantes, que han permitido que esta increíble red de donaciones funcione”, concluye el comunicado.

En total, Reino Unido acumula un total de 3.657.857 y 98.129 fallecidos por COVID-19.

SEGUÍ LEYENDO

Las reveladoras conclusiones del estudio con plasma de convaleciente hecho en Latinoamérica liderado por Fernando Polack

“El uso de plasma transforma el COVID-19 en un mal catarro”, afirmó Fernando Polack al presentar resultados de su estudio científico