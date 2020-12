Vacuna de Oxford-AstraZeneca: dudas y preguntas sobre una de las grandes candidatas contra el COVID-19

Los resultados de la Fase III de la vacuna dieron que lograba un 90% de efectividad contra el Sars-Cov 2 (Reuters)

Oxford y AstraZeneca habían adelantado a finales de noviembre que la tasa de efectividad de su candidata lograba el 90 por ciento, en las personas que habían recibido un primera media dosis, seguida de una completa.

Los mismos ensayos daban cuenta que cuando se inoculaba el tratamiento completo, es decir dos dosis enteras, la capacidad de inmunidad se reducía al 62 por ciento, dejando a esta cantidad en desventaja de los resultados en Fase III de su competidoras de Pfizer y Moderna. Para los científicos británicos, la información dada a conocer hace dificultoso que la MHRA, Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido, pueda autorizar el régimen de media dosis, es decir aquella que habría demostrado mayor protección contra el SARS-CoV-2.

Los resultados publicados en la revista The Lancet convierten a la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad Británica de Oxford en la primera en proporcionar evidencia preliminar que logra detener el Sars-Cov 2, y fundamentalmente, sugiere que podría ser la única en evitar la propagación de la enfermedad.

Los datos, si bien son muy satisfactorios, aguardan aclaraciones adicionales. Con una efectividad alta para el grupo al que se le dio un régimen de dosificación menor, siendo esta una población del ensayo reducida y que no incluía a adultos mayores, hay señalamientos con respecto a la capacidad de protección que podría tener frente al coronavirus.

Ilustración fotográfica con viales de vacunas contra el coronavirus junto al logo de AstraZeneca (Reuters)

Las cifras de eficacia, que justifican las conclusiones de The Lancet, corresponden a 11.636 voluntarios en Reino Unido y Brasil, la mitad de los cuales recibieron la vacuna y la otra mitad un placebo. La evidencia de la efectividad para vencer al virus se calcula observando cuántas personas se contagian en el grupo de voluntarios vacunados en comparación con el grupo de placebo.

De los 131 casos de infectados con coronavirus, detectados catorce días después de la segunda inyección de la vacuna, 30 procedían del grupo vacunado (que tenía 5.807 voluntarios) y 101 del grupo placebo (5.829), es decir, una eficacia del 70%.

Sin embargo, esta eficacia es solo un promedio, ya que se utilizaron dos protocolos diferentes durante el ensayo. De hecho, 1367 voluntarios británicos fueron los que recibieron primero media dosis y luego una dosis completa un mes después. Para estos voluntarios, la eficiencia fue del 90%. Los que recibieron una aplicación completa, logran una inmunidad del 62%.

“El informe que se presenta en The Lancet proporciona solo una ‘sugerencia’ para un uso de media dosis, por lo cual una autorización de este tipo requeriría de mayores ensayos”, explican expertos a The Telegraph.

AstraZeneca ha reconocido un error clave en la dosis de la vacuna recibida por algunos participantes del estudio (Reuters)

Según Simon Clarke, profesor asociado de microbiología celular de la Universidad de Reading, “el informe sobre el ensayo exitoso de Oxford y AstraZeneca presenta a los reguladores una especie de dilema”.

“Los datos son más convincentes para el grupo que recibió la mitad de una dosis en su primera inyección. Esto no solo parece conferir una mayor protección frente a la enfermedad, es en este grupo donde hay una reducción de la transmisión asintomática del virus, algo que es fundamental si se quiere obtener la inmunidad colectiva para obtener una mayor protección de la población”.

A raíz de estos informes, AstraZeneca ha reconocido un error clave en la dosis de la vacuna recibida por algunos participantes del estudio, lo que aumenta las dudas sobre si la eficacia aparentemente espectacular de la vacuna se mantendrá con pruebas adicionales.

Los funcionarios de los Estados Unidos han observado que los resultados no eran claros. Fue el jefe de la principal iniciativa federal de vacunas, no la compañía, quien reveló primero que los resultados más prometedores de la vacuna no reflejaban datos de personas mayores.

Han reconocido que los resultados más prometedores de la vacuna no reflejaban datos de personas mayores (Reuters)

El resultado, según los expertos, es que las probabilidades de que los reguladores de los Estados Unidos y de otros países autoricen rápidamente el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca están disminuyendo, lo que supone un inesperado revés en la campaña mundial para acorralar la devastadora pandemia.

En una entrevista con el New York Times, Menelas Pangalos, ejecutivo de AstraZeneca a cargo de gran parte de la investigación y desarrollo de la empresa, defendió el manejo de las pruebas y su divulgación pública. Dijo que el error en la dosis fue cometido por un contratista y que, una vez descubierto, los reguladores fueron notificados inmediatamente y firmaron el plan para continuar probando la vacuna en diferentes dosis.

Cuando se le preguntó por qué AstraZeneca compartía alguna información con los analistas de Wall Street y algunos otros funcionarios y expertos, pero no con el público, respondió: “Creo que la mejor manera de reflejar los resultados es en una revista científica revisada por pares, no en un diario”.

AstraZeneca fue la tercera compañía este mes en informar de los alentadores resultados iniciales de una candidata a vacuna contra el coronavirus. A primera vista, el lunes por la mañana, los resultados parecían prometedores. Dependiendo de la fuerza con la que se administraron las dosis, la vacuna pareció tener un 90% o 62% de efectividad. La eficacia promedio, según los desarrolladores, fue del 70%.

El régimen que parecía tener una eficacia del 90% se basaba en que los participantes recibían media dosis de la vacuna, seguida un mes más tarde por una dosis completa; la versión menos eficaz implicaba un par de dosis completas.

AstraZeneca fue la tercera compañía este mes en informar de los alentadores resultados iniciales de una candidata a vacuna contra el coronavirus (Reuters)

Las preguntas más importantes fueron: ¿por qué hubo una variación tan grande en la eficacia de la vacuna en diferentes dosis, y por qué una dosis más pequeña pareció producir resultados mucho mejores? Los investigadores de AstraZeneca y Oxford dijeron que no lo sabían. También faltaba información crucial. La compañía dijo que el análisis inicial se basó en 131 casos sintomáticos de COVID-19 que habían aparecido en los participantes del estudio.

Pero no desglosó cuántos casos se encontraron en cada grupo de participantes, los que recibieron la dosis inicial de media potencia, la dosis inicial de potencia regular y el placebo. “El comunicado de prensa planteó más preguntas de las que respondió”, dijo John Moore, profesor de microbiología e inmunología del Colegio Médico Weill Cornell.

Para aumentar la confusión, AstraZeneca reunió los resultados de dos ensayos clínicos de diseño diferente en Gran Bretaña y Brasil, una ruptura con la práctica estándar de informar sobre los resultados de los ensayos de medicamentos y vacunas.

Pangalos le dijo a Reuters que la compañía no tenía la intención de que ningún participante recibiera la media dosis. Los investigadores británicos que llevaban a cabo el ensayo allí habían pretendido dar la dosis completa inicialmente a los voluntarios, pero un error de cálculo hizo que se les diera por error sólo la mitad de la dosis.

Pangalos describió el error como “serendipia”, permitiendo a los investigadores tropezar con un régimen de dosificación más prometedor. Para muchos expertos externos, eso socavó la credibilidad de los resultados porque los ensayos clínicos, estrechamente calibrados, no habían sido diseñados para probar lo bien que funcionaba una dosis inicial de media dosis.

La FDA ha dicho que espera que las vacunas sean al menos 50% efectivas en la prevención o reducción de la gravedad de la enfermedad (Reuters)

“No estaba poniendo a nadie en peligro. Fue un error de dosificación. Todo el mundo se estaba moviendo muy rápido. Corregimos el error y continuamos con el estudio, sin cambios en el mismo, y acordamos con el regulador incluir a esos pacientes en el análisis del estudio también”, explicó.

Luego, Moncef Slaoui, el jefe de la Operación Warp Speed, la iniciativa estadounidense para acelerar las vacunas contra el coronavirus, señaló otra limitación en los datos de AstraZeneca. Sugirió que los participantes que recibieron la dosis inicial de media potencia tenían 55 años o menos.

El hecho de que la dosis inicial de media potencia no fuera probada en participantes mayores, que son especialmente vulnerables a COVID-19, podría socavar el argumento de AstraZeneca ante los reguladores de que la vacuna debería ser autorizada para su uso en emergencias.

Stephanie Caccomo, vocero de la Administración de Alimentos y Medicamentos, se negó a comentar si el error en la dosificación perjudicaría las posibilidades de que la vacuna fuera autorizada. La FDA ha dicho que espera que las vacunas sean al menos 50% efectivas en la prevención o reducción de la gravedad de la enfermedad, una barrera que la vacuna parece haber eliminado incluso en el grupo que recibió las dos dosis completas.

Vacunas de Pfizer - Moderna - Oxford, las candidatas contra el COVID-19 que están en carrera y algunas ya están siendo aplicadas

Pfizer y Moderna dijeron este mes que sus vacunas, que utilizan una tecnología conocida como “ARN mensajero”, parecen tener una eficacia del 95%. Ambas ofertas parecen casi seguras de ganar la autorización de emergencia de la FDA en las próximas semanas.

La vacuna AstraZeneca, que utiliza un enfoque diferente que involucra un virus chimpancé para provocar una respuesta inmune al coronavirus, tiene todas las características de un éxito de taquilla. Era barata (sólo unos pocos dólares por dosis) y fácil de producir en masa. A diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, la de AstraZeneca podía ser almacenada durante meses en refrigeradores normales. La compañía ha estimado que será capaz de producir unos 3.000 millones de dosis el año que viene, suficientes para vacunar a casi una quinta parte de la población mundial. En los Estados Unidos, que han pedido al menos 300 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, el camino reglamentario a seguir no está claro.

AstraZeneca no ha estado probando la prometedora dosis inicial de media potencia en su ensayo en curso en los Estados Unidos. La empresa dijo que trabajaría con la agencia para añadirla lo antes posible a ese ensayo. La empresa fue prudente en cuanto a sus planes para buscar la aprobación regulatoria. La compañía dijo que buscaría orientación de la Administración de Drogas y Alimentos sobre si debería presentar formalmente sus hallazgos para solicitar la autorización de emergencia.

Pangalos dijo que la compañía está planeando un ensayo global para comparar los dos regímenes de dosificación. El número de participantes que inscribirá aún no ha sido determinado, pero será de miles. “La única manera de averiguarlo es probando específica y deliberadamente esta observación casual”, dijo Moore. “La responsabilidad de probar la especulación recae sobre ellos”.

