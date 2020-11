Alerta en Europa y Estados Unidos por la aparición de una nueva cepa de COVID-19 en millones de visones

Visones en la granja de Hans Henrik Jeppesen cerca de Sorø, en Dinamarca, el mayor productor mundial de piel de estos animales. REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen

Las autoridades sanitarias de Dinamarca detectaron hace pocos días una nueva mutación del coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 en 12 personas. Al hacer el seguimiento y rastreo advirtieron que también estaban contagiados de esa misma cepa millones de visones, un animal que es muy conocido en ese país ya que Dinamarca es el mayor productor mundial de piel de visón.

Es tan grave la situación en ese país, que los científicos locales encontraron casos de COVID-19 en más de 200 de los más de 1.100 criaderos daneses de visones, según informó el Gobierno por lo que se determinó el sacrificio de 17 millones de esos animales. Según Kare Molbak, el principal epidemiólogo de Dinamarca, la mutación encontrada en criaderos de visones de todo el país es “particularmente” preocupante, porque la proteína espiga a la que afecta “es el objetivo de las vacunas”.

El científico estima que lo que sucedió fue que el virus fue transmitido originalmente al visón por humanos y luego regreso a ellos con una cepa cambiada. Las personas que han contraído la nueva forma del virus no parecen sufrir síntomas más graves, según las autoridades sanitarias danesas.

Cientos de criaderos de visones en Europa reportaron animales con COVID-19 - REUTERS.

Ola de contagios extendida

El brote de COVID-19 en visiones no afectó solo a Dinamarca. Otros cinco países, entre ellos Holanda, España, Suecia, Italia y Estados Unidos han informado de casos de SARS-CoV-2 en criaderos de visones a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La primera ministra Mette Frederiksen dijo que el virus mutado representa un “riesgo para la eficacia” de una futura vacuna contra la COVID-19, y el Instituto Estatal de Sueros de Dinamarca, que se ocupa de enfermedades infecciosas, reveló en un informe que ha descubierto cepas de coronavirus relacionadas con esa mutación en 214 personas desde junio.

La mutación de un virus es algo banal y a menudo sin consecuencias, según la comunidad científica. Pero en el caso de esta cepa, llamada “cluster 5”, implica según los primeros estudios una menor eficacia de los anticuerpos humanos, lo que amenaza la eficacia de una vacuna contra el COVID-19.

Visones enjaulados observan después de que los oficiales de policía llegaron a la granja de visones de Thorbjorn Jepsen, en medio del brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en Gjoel, Dinamarca, el 9 de octubre de 2020. Henning Bagger/Ritzau Scanpix/via REUTERS

“ Esta variante, llamada variante ‘cluster 5’, presenta una combinación de mutaciones o cambios que no habían sido observados previamente”, asegura la OMS, y subraya que “las implicaciones de los cambios identificados en esta variante no han sido aún bien comprendidas”. Según la entidad sanitaria mundial, los resultados preliminares indican que esta variante particular asociada al visón presenta una “sensibilidad moderadamente reducida a los anticuerpos neutralizantes”. “Aunque se piensa que el virus está ancestralmente asociado a los murciélagos, el origen del virus y el o los transmisores intermediarios del SARS-CoV-2 no han sido aún identificados” recuerda la OMS.

La OMS informó en un comunicado que, aunque es preocupante, por el momento no hay pruebas de que la nueva variante del coronavirus que ha surgido en visones (mink) criados en Dinamarca haya cambiado la capacidad de contagio y la gravedad del virus, ni de que vaya a tener consecuencias para la eficacia de la futura vacuna.

Las pruebas de las que disponen los expertos hasta el momento no muestran que la variante de los visones tenga un comportamiento diferente al virus SARS-CoV-2 que está circulando en el mundo. “ Es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre las implicaciones que tiene esta mutación específica , sea para la transmisión, la gravedad de la enfermedad o para la respuesta inmunitaria y la eficacia potencial de una vacuna”, dijo la científica jefa de la OMS, Soumya Swaminathan.

Visones americanos en la jaula de una granja en España- WWF

Los expertos de la OMS han aclarado que las mutaciones de un virus son habituales y que el SARS-CoV-2 ya ha experimentado varias desde que empezó a circular a finales de 2019, pero ninguna ha cambiado la forma en la que actúa. “Hay que entender que este tipo de cosas suceden. Esta es una pandemia y millones de personas, así como millones de animales, han sido expuestas al virus. Hemos visto a varios animales infectados, y siempre existe la posibilidad de que el virus se regrese a los humanos, algo que es preocupante ya que los mamíferos como los visones son anfitriones ideales para los virus y para que muten, especialmente cuando son tantos y viven abarrotados. Sin embargo, por ahora no tenemos evidencia de que esta variante tenga algún comportamiento distinto, sigue siendo el mismo virus”, recalcó el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan.

Ryan estimó que tomará tiempo evaluar las diferencias de la mutación en cuanto a la transmisión o a si hay alguna implicación para las vacunas o tratamientos.

