Cómo funciona el aislamiento inteligente que proponen en Reino Unido para reducir a la mitad las muertes por COVID-19

El incremento de casos por COVID-19 en todo el mundo hace pensar en la efectividad de cuarentenas cortas y seguras - REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo

Un aislamiento de dos semanas podría salvar miles de vidas a corto plazo y permitir al Reino Unido un respiro para controlar la pandemia de COVID-19, han afirmado los asesores sanitarios del gobierno británico

Graham Medley, profesor de enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y miembro del Grupo Asesor Científico para Emergencias (Sage), que ayuda al gobierno británico a sobrellevar esta enfermedad aconsejó implementar un aislamiento de dos semanas podría ser una opción para frenar la cantidad de infectados por coronavirus. Es que en los últimos días, el Reino Unido se vio impactado por el rebrote de infectados por SARS-CoV-2. Hoy solo tuvo casi 20.000 casos y 137 nuevas muertes. Ayer, tuvo más de 17.000, con 143 fallecidos.

Medley y el profesor Matt Keeling, que asesora al Gobierno y es profesor de Matemáticas en la Universidad de Warwick, aseguraron que un cierre breve y brusco permitiría que el programa Test and Trace (Examinar y Rastrear) mejorara y garantizara que los hospitales no colapsen con pacientes con coronavirus en condiciones graves. Hablando a título personal, el profesor Medley dijo que había “evidencia mixta” de que el actual sistema de tres niveles funcionaría, incluido un “peligro” de que los lugares en el Nivel 3 no puedan volver al Nivel 2 si no se toman las medidas suficientemente fuertes. “La forma alternativa de hacerlo es decir, bueno, vamos a tener que tomar medidas severas en algún momento, entonces, ¿por qué no lo hacemos antes de que sea absolutamente necesario? ¿Por qué no lo hacemos durante dos o tres semanas, antes de que sea absolutamente necesario, y eso significa que evitamos una pausa de emergencia?”, se preguntó.

El aislamiento también permitiría dar un poco de aire al sistema sanitario - REUTERS/Willy Kurniawan

“Si hacemos una pausa de precaución es para evitar una pausa de emergencia. Hay dos ventajas de eso: una es segura y es que reduce la carga en sistema de salud. Y el otro es potencialmente una ruptura conocida, un bloqueo conocido, que es mejor que uno desconocido. Tengo entendido que, en términos de salud mental, y para las empresas, es mucho mejor saber que será durante dos semanas y cuándo comenzará”, aseguró el experto y agregó que cualquier interruptor de circuito debería sincronizarse con las vacaciones escolares para minimizar la interrupción de la educación.

“Entonces, lo efectivo sería realizarla a medio plazo o potencialmente durante la Navidad. Incluso podría potencialmente agregar una semana a las vacaciones escolares de Navidad y posiblemente tener algún tipo de descanso de tres semanas, pero el objetivo es reducir la prevalencia antes de que realmente tenga que hacerlo. La razón por la que el cierre (en marzo) funcionó es porque separó a los hogares. Y eso es esencialmente lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la transmisión no se transmita de un hogar a otro, y dos semanas es el tiempo mínimo”, explicó el profesor Medley que aseguró que las muertes posiblemente podrían reducirse durante el resto del año de aproximadamente 19.900 a 12.100. Y que las admisiones hospitalarias podrían reducirse a casi la mitad: 132.400 a 66.500.

“Estamos mirando a corto plazo, entre octubre y fin de año, y lo que estás haciendo es retrasar la próxima ola hasta después de enero, así que sí, parece que estás previniendo las muertes (por COVID) en ese período de tiempo, pero solo significa que los has retrasado”. Sin embargo, el profesor Medley dijo que indudablemente se salvarían vidas si sistema sanitario nacional no se sobrecargara pudiendo continuar con otros cuidados de rutina, como los tratamientos contra el cáncer. También estuvo de acuerdo en que varias interrupciones del circuito hasta que llegaran una vacuna o tratamientos mejores también podrían salvar vidas a largo plazo: “Si sabe que se acerca una vacuna y los tratamientos van a mejorar, lo que probablemente sea así, entonces sí, salvará vidas”.

Estudiantes en Tailandia retomaron las clases a pesar de la pandemia, con los cuidados necesarios - REUTERS/Athit Perawongmetha

El experto indicó que los interruptores automáticos regulares que se implementaron independientemente del número de casos y hospitales darían advertencia a las personas y podrían tener beneficios a largo plazo. Sobre la necesidad de uno pronto, dijo: “Llegamos un poco tarde ahora a medio plazo en el sentido de que no sé si es tiempo suficiente para que las empresas y las personas se adapten. Pero si dijiste que las dos primeras semanas de diciembre, entonces ... el personal puede tomar vacaciones, las empresas pueden solucionar eso y, potencialmente, la gente puede decir ‘bien, me voy a quedar con mi hermana durante dos semanas’, por ejemplo”, agregó.

Hablando a título personal, el profesor Keeling recalcó que las cifras contenidas en el documento de investigación eran, en efecto, el peor de los casos y las caracterizó como que tenían “fines ilustrativos”, si se permitiera que el virus se propague sin intervenciones. La prueba y el rastreo podrían ser una de las cosas que podrían incrementarse durante un interruptor de circuito a medida que disminuya el número de casos de coronavirus.

“Por el momento, estamos muy cerca de la capacidad sobre qué pruebas y trazas pueden hacerlo, si hay más capacidad en el sistema, hay más potencial para empujar las cosas hacia abajo y es más fácil investigar los pequeños brotes que ocurren. Si terminamos con demasiados casos, entonces el PHE (Public Health England) se verá abrumado por la cantidad de brotes que ocurrirán. El hecho de estar en niveles bajos significa que se tiene la oportunidad de mantener una especie de sello en cualquier pequeño brote que se vea”, aseguró.

Estudiantes de la escuela Wichuthit en Bangkok, Thailand almuerzan respetando la distancia y con protección - REUTERS/Chalinee Thirasupa

El profesor Keeling confesó que estaba “preocupado por los niveles actuales de contagios”, y agregó que podría ser necesario un aislamiento “simplemente para reducir todo, darnos un respiro y también permitirnos comenzar a controlar realmente los brotes a medida que están ocurriendo”. Para ello, se necesitaría el apoyo del público, y agregó que “los controles son tan buenos como lo que realmente se materializa en el mundo real”.

“Es posible que no queramos ir a una especie de comportamiento tipo la de abril donde se bloqueó todo, pero es posible que queramos controlar ciertas medidas y puede ser que, si hiciéramos eso, podríamos reducir los casos, lo suficiente como para que podamos comenzar a planificar controles mejores y más amplios. Cuanto más fuerte puedas entrar y controlarlo durante dos semanas, mejor será el impacto y mayor será la reducción”. Keeling dijo que los bloqueos regulares de los interruptores automáticos podrían ser necesarios a medida que aprendemos a vivir con COVID-19, y agregó: “Pero si podemos planificarlos con suficiente anticipación, con suerte podemos mitigar el peor impacto que tendrán”.

SEGUÍ LEYENDO:

¿Cuánto tiempo más de aislamiento social es tolerable a nivel psicológico?

Cuándo es seguro suspender el aislamiento por COVID-19