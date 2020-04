“Vale aclarar que al desarrollarse la ‘coagulación intravascular diseminada’ no significa que el paciente con COVID-19 deba ser tratado con anticoagulantes obligatoriamente. Porque hasta el momento no se ha demostrado su eficacia para COVID-19 ni su seguridad. Aún no se sabe si los anticoagulantes pueden causar más efectos adversos que beneficios para los pacientes críticos”, alertó Martín Stryjewski, jefe de internación del Centro CEMIC y miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología.