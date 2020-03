Para prevenirlas las caídas de alturas y golpes, se recomienda dormir en sitios seguros, no dejar expuestos banquitos ni mesitas que tienten a los niños a escalar próximos a ventanas, balcones, asegurar posibles huecos con mallas de protección, no dejar superficies resbaladizas y sucias, y no dejar objetos innecesarios desparramados (Shutterstock)