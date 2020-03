- Esto es algo que mucho de nosotros suponíamos que iba a ocurrir, sé que el ministro Ginés (González García) dijo que hay una alta probabilidad que los haya; la verdad es que nadie puede decir que no los haya, simplemente que no han sido detectados. Con el gran flujo de viajeros que llega de todas estas zonas afectadas y la cantidad de pacientes que se van positivizando y los casos en estudio sería ingenuo pensar que no hay transmisión a personas que no han viajado. Para que se entienda, el nuevo paso que va a dar la epidemia, ahora pandemia, a nivel local, va a ser cuando aparezca el caso que va a decir "no me siento bien, me hice el test", se confirme que tiene coronavirus y nunca haya viajado al exterior, y esa va a ser la confirmación del caso autóctono.