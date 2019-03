Al respecto, la psicóloga argentina María Noel Lucano, (MN 34260) refutó la conclusión de la autora, ya que apela a lo general: "Me parece que no es lo que le sucede a todo el mundo. Sí, hay gente que pudo sustituir el sentido de la vida, pero lo que hacen es esquivar y no profundizar en su interior para no encontrarse con el fin que los impulsa y motiva. Obvio que es mucho más fácil tapar un montón de situaciones internas a través de estímulos superficiales. Caer en la sustitución a través de estímulos internos sin profundidad no es lo que a uno lo lleva a a sentirse bien con uno mismo".