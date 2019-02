Mucha gente lucha con lo que esto significa exactamente. En resumen, pregúntate "¿qué me hace diferente de mis compañeros?". Por ejemplo, ¿qué conjunto de habilidades/capacidades tienes por los que la gente te busca? Y por favor no digas Power Point o comunicación interpersonal. Si no puedes responder esas preguntas, entonces comienza a buscar en Google los temas/tendencias/capacidades y tecnología más impactantes para tu organización. Confirma tu investigación con las mismas partes clave que identificaste anteriormente y, juntos, encuentren algo interesante que puedas comenzar a abordar. Esto podría incluso alinearse con el proyecto que llevas en paralelo con tu manager.