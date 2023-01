TikTok: cómo seleccionar qué usuarios me pueden mandar mensajes

Cada persona dentro de TikTok podrá configurar quiénes pueden enviar mensajes directos a sus perfiles en la plataforma. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una nueva actualización de la función de mensajes directos en la aplicación de TikTok permite a los usuarios de la plataforma filtrar qué tipo de perfiles pueden enviar mensajes directos a sus cuentas personales, de manera que se aumente la sensación de seguridad de las personas que usan esta aplicación.

Previo a esta modificación en la aplicación desarrollada por ByteDance, las personas que tenían una cuenta en la plataforma podían recibir mensajes directos únicamente de sus amigos o de otros usuarios recomendados por la plataforma. Sin embargo, con esta nueva versión se podrá diferenciar entre cuatro categorías de contactos: Todos, Amigos sugeridos, Amigos mutuos y Nadie.

Según la página web oficial de TikTok, cada una de estas categorías de perfiles en su plataforma tiene una forma de interactuar vía mensajes directos con los usuarios que han configurado esta forma de comunicación y tienen algunas restricciones de contactos.

Configuración de mensajes directos en TikTok. (TikTok)

En el caso de seleccionar la opción de Todos, los usuarios podrán recibir mensajes de cualquier persona que tenga una cuenta en la aplicación, pero serán filtrados por la plataforma en dos secciones: aquellos enviados por amigos mutuos y personas a las que se sigue aparecerán en el apartado de Inbox, mientras que otras personas con las que no se ha tenido algún tipo de contacto serán dirigidas a las Solicitudes de mensajes al igual que lo hace Instagram.

TikTok también tiene la opción de mostrar “Amigos sugeridos”, que no son más que personas a quienes se tiene agregados como contactos en otras redes sociales como Facebook, además de contactos del teléfono. En el caso de los Amigos mutuos, estos son cualquier tipo de cuenta que sigan al usuario de forma bilateral. Para identificarlos también se puede ingresar a la pestaña de Amigos en la parte baja de la pantalla de la aplicación.

En el caso de que los usuarios elijan seleccionar la opción de que nadie pueda enviar mensajes directos dentro de la aplicación, no serán capaces de recibir ningún tipo de comunicación de parte de nadie dentro de la plataforma. En caso de que se haya recibido mensajes previo al cambio de opción, los chats no seguirán recibiendo nuevos textos y los contactos, aún si están dentro de la categoría de amigos, no podrán emitir ningún texto al perfil del usuario.

Cada persona dentro de TikTok podrá configurar quiénes pueden enviar mensajes directos a sus perfiles en la plataforma. REUTERS/Andrew Kelly

Para acceder a las modificaciones de opciones relacionadas con la recepción de mensajes de este tipo, las personas pueden seguir estos pasos:

- Ingresar a la aplicación de TikTok y hacer clic en el apartado de Perfil en la parte inferior de la pantalla del dispositivo en el que se encuentre, sea Android o iOS.

- Pulsar el botón de Menú con forma de tres líneas horizontales ubicado en la parte superior de la pantalla.

- Seleccionar la opción de Configuración y privacidad.

- Dentro de esta sección, se puede pulsar la función de Privacidad y luego ingresar a la opción de Mensajes Directos.

- En esta sección se puede seleccionar una de las opciones mencionadas previamente.

Una vez realizada esta configuración, los usuarios podrán salir de esta sección del menú de configuración y actualizar la sección de mensajes directos. A partir de ese momento cualquiera de las opciones seleccionadas entrará en vigencia y la recepción de mensajes directos quedará estrictamente limitada a esta nueva configuración.

Todas las conversaciones estarán incluidas dentro de esta nueva función pues la configuración de preferencias de mensajes directos no es individual, sino colectiva para todos los contactos.

