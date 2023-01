El último correo electrónico que envió Steve Jobs

El ex CEO de Apple tenía la costumbre de enviarse emails para rescatar reflexiones que tenía en su mente. (Apple)

Luego del fallecimiento Steve Jobs el 5 de octubre del 2011 hace casi 12 años, se creó la página web de “Steve Jobs Archive” en la que se recopilan citas y videos del ex CEO de Apple en los que se rescata su forma de pensar y frases de motivación que pueden ser útiles para otras personas.

Sin embargo, una de las piezas de información más destacadas de la colección de recopilaciones es el último correo electrónico que Jobs se envió a sí mismo como era su costumbre para capturar las ideas que rondaban en su mente. Este mensaje, que tenía forma similar a la de un poema, fue enviado casi un año antes de su fallecimiento en septiembre del 2010.

El tema central del mensaje era una reflexión sobre la interconexión, no entre personas por medio de la tecnología, sino entre ellas a través de la historia y de las acciones que cada una hace por otras, motivo por el que todas necesitan de otras para vivir.

Cultivo poco de lo que como, y de lo poco que cultivo no crie ni perfeccioné las semillas.

No confecciono mi propia ropa.

Hablo una lengua que no he inventado ni perfeccionado.

No descubrí las matemáticas que utilizo.

Estoy protegido por libertades y leyes que no he concebido, legislado, aplicado o juzgado.

Me conmueve música que no he compuesto yo mismo.

Cuando necesité atención médica, no pude para ayudarme a sobrevivir.

Yo no inventé el transistor, el microprocesador, la programación orientada a objetos ni la mayor parte de la tecnología con la que trabajo.

Amo y admiro a mi especie, viva y muerta, y soy totalmente dependiente de ellos para mi vida y mi bienestar.

Enviado desde mi iPad

Según las propias palabras escritas por Jobs, se refiere a la especie humana como un conjunto interdependiente del que necesita para vivir, aunque esto también es aplicable al resto de la humanidad, que no podría desarrollarse adecuadamente sin el apoyo de otras personas o al menos sería más complicado hacerlo.

Además, pese a que la creación del iPhone, el iPad, las Mac y MacBook tienen un lugar en la historia del desarrollo tecnológico del mundo, reconoce que los componentes con los que él trabajó fueron inventados por alguien más.

Frases que reflejan las ideas de Steve Jobs

Las capacidad de Jobs para expresar sus ideas no se tradujeron únicamente en enviarse correos a sí mismo, sino que las expresaba en diferentes apariciones públicas desde hace décadas. La web del Archivo de Steve Jobs rescata además otras des sus reflexiones como una que fue expuesta en la Conferencia Internacional de Diseño en 1983: “Tomamos constantemente y la capacidad de poner algo a cambio en el cúmulo de experiencias humanas es fantástico”.

Esta forma de beneficiar a otras personas también se vio referenciada años después en una reunión interna con personal de Apple en la que Jobs comentó que “una de las formas en las que creo que las personas expresan su aprecio al resto de la humanidad es hacer algo hermoso y difundirlo. Nunca conociste a las personas, las saludaste, ni escuchaste sus historias, pero hacer algo con cuidado y amor transmite algo”.

Además, el fundador de Apple también mostraba su aprecio por aspectos de los que podría aprender como el equivocarse al señalar que “las cosas se vuelven más refinadas a medida que se cometen errores, así que he tenido la oportunidad de cometer muchos de ellos”.

