Steve Jobs usaba la política de la cerveza para contratar en Apple

Steve Jobs tenía conceptos diferentes para la contratación de empleados

Si había algo que caracterizaba a Steve Jobs era su manera de pensar. Sus conceptos no solo cambiaron la dirección de aspectos de la industria tecnológica sino también, otros ámbitos y su idea de cómo contratar personas puede ser uno de ellos.

Para el cocreador de Apple, fallecido en 2011, un punto clave de un perfil laboral, más allá de su experiencia y conocimientos, era su capacidad de trabajar en equipo y para eso era importante tener la posibilidad de conocerlos de una manera más profunda.

El método de la cerveza

Según un estudio de la Sociedad de Gestión de Recursos Humanos (SHRM) un empleado vale entre 6 y 9 meses de su salario, es decir, que si una persona gana 5.000 dólares al mes se pierden hasta 45.000 dólares cuando se va del trabajo o no tiene un buen rendimiento. Por eso es clave saber contratar.

El cocreador de Apple creía mucho en que las entrevistas debían sacar del confort a las personas.

“Cuando decido contratar o no, siempre me pregunto si me tomaría una cerveza con esta persona y si me gusta su compañía”, contó.

De todo esto, lo que buscaba era sacar a las personas de la entrevista, porque van preparados para algo y para conocerlos le interesaba hacerles preguntas fuera de lo convencional.

“Esto es lo que haría: los llevaría a comer, daría un paseo con ellos o simplemente pasaría el rato. Haría preguntas como ‘Dime qué hiciste el verano pasado que se destacó’ o ‘¿Cuándo fue la última vez que lograste algo?’ No hay una respuesta correcta o incorrecta. Haz todo lo posible para que hablen sobre una experiencia y haz que te muestren sus personalidades genuinas”, aseguraba Jobs.

Lo anterior, da muestra de la forma en que funcionaban Apple bajo su mando, porque también tenía otros métodos como convertir a sus empleados en reclutadores y darles bonificaciones por conseguirlo, además de contratar personas sin necesidad de tener que llenar una vacante.

“No puedes contratar solo cuando necesitas a alguien. No puedes hacerlo solo a tiempo parcial. Si quieres encontrar buenos empleados, eso no es suficiente”, pensaba sobre la manera de contratar.

Y añadía: “tengo mi gorra de reclutamiento puesta todos los días. Cuando estoy en un restaurante o en una tienda minorista, si noto a alguien que trabaja duro y sonríe, le doy mi tarjeta y le digo: ‘Si está buscando una gran carrera, con tiempo libre pagado y seguro, llámeme’. Hago esto un par de veces cada mes”.

