Cómo se usa el plan de pago de Disney+ y en qué dispositivos se puede usar

La suscripción de la aplicación de Disney+ subirá de precio a 10.99 dólares para acceder a la versión libre de anuncios.

El servicio de streaming de Disney+ presentó un nuevo plan de pago, incluirá anuncios durante el visionado de los contenidos que ofrece la plataforma, que además, dividirá sus categorías de suscripción a dos: una básica y otra premium en la que no se generarán espacios publicitarios.

Por otro lado, se ha incrementado el precio de la suscripción de forma que los usuarios actuales entrarán al plan Básico que cuesta 7.99 dólares mensuales (el precio actual) y tendrán la opción, si lo desean, de mejorar su experiencia y ser parte del plan Premium a costo de 10.99 dólares al mes.

A la diferencia de precios entre ambas categorías de pago, también se suman otras características que influyen en la experiencias de los usuarios de cada una.

Precios de los planes Básico y Premium de Disney+

Anuncios durante las series y películas

La diferencia más notoria para los usuarios, y que se anuncia desde el momento en el que se toma la decisión de pagar una suscripción en la plataforma de streaming, es que el plan más caro no tiene publicidad integrada, mientras que el Básico sí la tiene y tendrán una duración de entre 15 y 40 segundos.

Cada episodio de una serie o película que está dentro de la parrilla de contenidos tendrá un espacio publicitario al inicio y otros dos que estarán ubicados durante la reproducción. En ocasiones estos últimos podrían no aparecer, aunque eso no implica que no podrían insertarse más adelante durante el visionado en caso de que se realice una maratón de series o películas.

Además, al igual que se hace en YouTube, al momento de iniciar un espacio publicitario la aplicación muestra a los usuarios cuánto tiempo falta para que el anuncio termine pero no ofrece una opción para saltarlo.

Anuncios en el nuevo plan de pago en Disney+. (The Verge)

Cada uno de estos momentos vendrá acompañado con una etiqueta amarilla de Publicidad en la parte inferior izquierda de la pantalla y si los usuarios están interesados en el producto o servicio, pueden hacer clic en el botón de “Saber más” que redirige a un sitio web.

Por otro lado, según una publicación en su página de soporte, Disney+ indica que el plan con publicidad integrada no se encuentra disponible para dispositivos Roku. “Disney+ Básico no está disponible en dispositivos Roku. Esto significa que los usuarios no podrán suscribirse a este plan desde estos dispositivos ni reproducir el contenido de la plataforma en ellos si tienen este plan”, indica el anuncio del servicio de streaming.

Dispositivos y versiones no compatibles

De igual forma, la compañía indicó que la reproducción del contenido de Disney+ no podrá realizarse desde la aplicación de escritorio en dispositivos de Microsoft Windows. Este problema de compatibilidad tiene opciones de solución que también fueron señaladas en el mismo anuncio:

Los dispositivos Roku no permite ver el contenido del plan Básico de Disney+ según un anuncio de la compañía.

Los usuarios podrán cambiar su suscripción a un plan que no contenga los anuncios, lo que implica un aumento en el precio a pagar de forma mensual, o cambiar el dispositivo en el que se está intentando reproducir por otro que sí sea compatible con el contenido publicitario que se muestra en el plan Básico.

Pese a que los planes de suscripción son diferentes, la aplicación de Disney+ no tiene diferencias de catálogo ni de contenido entre sus versiones Básica y Premium por lo que los suscriptores de ambas categorías pueden ver cualquiera de las películas y series que ofrece el servicio en calidades como HD 4K y ofrece las tecnologías de visualización HDR10, Dolby Visión y una relación de aspecto ampliada con IMAX Enhanced.

En lo que respecta a la disponibilidad del contenido sin conexión, esta es otra característica que está clara en el ofrecimiento de las suscripciones, pues el plan Premium indica que es posible que sus miembros puedan descargar episodios o películas completas en sus dispositivos para que puedan ser vistos por el usuario en cualquier momento.

