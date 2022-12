Camilo hace una reflexión sobre la vida en redes sociales: “celebren la persona que son aquí y ahora, sin disfrazarse de nada”

Camilo. (foto: Semana)

En un concierto realizado en Colombia el 7 de diciembre en Bogotá, Camilo, uno de los artistas latinoamericanos más populares entre los jóvenes, hizo una reflexión sobre los patrones que se están siguiendo en las redes sociales y sobre todo, en Instagram.

“Estamos en un mundo donde nos viven diciendo que tenemos que ser alguien más, alguien que no somos. Que tenemos que tener los abdominales de alguien más, que tenemos que tener una cierta cantidad de seguidores en Instagram que tiene alguien más, que si no tenemos cierta cantidad de likes en las fotos no somos chéveres“, comenzó diciendo el artista en su discurso.

Lo anterior, teniendo en cuenta que estas plataformas digitales muestran una “perfección” en los cuerpos de los modelos o el cutis de los influencers sin ningún tipo de espinilla, el cantante siempre se ha mostrado de la forma más sencilla posible junto a su esposa Evaluna, y quiso transmitir a sus seguidores que puedan ser ellos mismos, que se amen y no se preocupen por la vida “falsa” que muchas personas tienen en redes sociales.

“Y se nos pasa la vida tratando de ser una persona que no somos, y que probablemente no vamos a ser nunca. Y perdemos la oportunidad de celebrar la persona que somos aquí y ahora, sin disfrazarnos de nada. Yo creo Bogotá que ustedes merecen ser celebrados, porque no hay nadie como ustedes”, seguido de unos aplausos que el mismo Camilo hizo hacia el micrófono, el cual colocó entre sus piernas.

Camilo hace una reflexión sobre la salud mental de las personas en redes sociales

Camilo es auténtico, y busca lo mismo para sus seguidores

Francamente, Camilo parece un artesano. Su imagen está perfectamente trabajada como para no pasar desapercibido. Huye del típico estereotipo de artista, diferenciándose de todo aquel que pueda ser competencia. Un bigote inusual a día de hoy, vestimenta, collares, pulseras y tatuajes, definen a una estrella poco convencional. Por otro lado, como toda tribu, debe tener un símbolo.

En este caso, dos manos entrelazadas que recuerdan a las tiendas tribales de, por ejemplo, los indios. Sin duda, una simbología perfectamente reconocible por su público que es explotada en cualquier concierto, entrevista, fotografía o post. Es su identidad personal, y todos lo saben. Por ello, cerró su reflexión diciendo lo siguiente:

“En un momento de mi vida que yo pensaba que tenía que disfrazarme de algo que no era para tener un espacio entre sus vidas, la Tribu me miró a los ojos y me dijo ‘hey socio, no hay nadie como tú’.

Camilo quiso que todos los niños que estuvieran en ese concierto “se miren a un espejito” para que en vez de estar diciendo “no hay nadie como Camilo”, puedan decirse a si mismos “wow, no hay nadie como yo”. Y es que finalmente no hay nada mejor que conectar con la persona que uno es.

Si algo caracteriza al cantante es la cercanía. Rompe la barrera entre un fan y un artista constantemente. Les trata de igual a igual, de “tú a tú” como se dice. Ni se muestra ni se cree superior a sus seguidores. Para ello, se apoya en los nuevos canales de comunicación emergentes.

No hay red social que no domine. Busca constantemente la viralidad y se expone ante la audiencia tal y como es. La sencillez, autenticidad y humildad destaca frente a la prepotencia, superioridad y arrogancia de otros artistas mundiales.

