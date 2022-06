Instagram trae novedades para proteger la salud mental de los adolescentes

Respuestas rápidas en Instagram. (foto: Nuevo Móvil)

A través de una nueva publicación en su sitio web, Meta ha anunciado que realizará algunas mejoras en Instagram. Estas nuevas funciones estarán dirigidas a padres y adolescentes; y proporciona herramientas para combatir los hábitos dañinos dentro de la aplicación.

Para ello, anunciaron una función que permite a los adolescentes administrar lo que ven y cuánto tiempo lo ven. De esta forma, Instagram pretende dar un “empujón” a quienes se encuentran atrapados en un mismo tipo de publicación en la red social.

Con una notificación similar a ‘Tómate un descanso’; La empresa tiene la intención de alentar a los adolescentes a que dejen de ver ciertos tipos de publicaciones periódicas. Según ha detallado la empresa, se trata de una característica que podría ayudar a los adolescentes a “descubrir algo nuevo y excluir ciertos tipos de tópicos que pudiesen estar asociados con la comparación del aspecto”.

Sin embargo, parece que esta novedad no estará disponible en todas partes. La compañía señaló que, en un principio, llegará a Canadá, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Nueva Zelanda.

Así funciona esta nueva característica de Instagram

La descripción dada por la compañía es bastante simple. Cuando Instagram detecta un patrón de repetición en las publicaciones que ve un usuario, muestra un mensaje que sugiere lo que podría ver a continuación. Al mismo tiempo, tendrán la oportunidad de visualizar otro tipo de contenidos que puedan ser de interés.

Es importante tener en cuenta que las imágenes recomendadas por la plataforma no se asociarán con el contenido que ya aparece en la sección Explorar de la aplicación. Así que se puede estar seguro de no volver a caer en el mismo círculo, al menos en principio.

“Queremos asegurarnos de que la gente se sienta bien con el tiempo que pasa en Instagram… Esta es una manera de fomentar ligeramente eso. No importa el tema en el que estés profundizando, si lo haces especialmente, te lo hacemos saber y te sugerimos otros temas”, explica Adam Mosseri, jefe de Instagram a CBS Mornings.

(foto: Instagram)

Según Instagram, esta nueva función está respaldada por expertos

Normalmente los usuarios no son muy fans de este tipo de opciones de Instagram. No porque no sean útiles, sino porque la aplicación no ayuda a que sirvan con el tiempo. Por ejemplo, la función ‘Tomarse un descanso’ restablece su reloj cada vez que el usuario de la aplicación. De esta forma, si se ha ido a responder un mensaje, se tendrá un inicio totalmente nuevo, por lo que nunca se verá el recordatorio.

Sin embargo, si esta característica está bien implementada, puede ser muy útil. De hecho, un estudio publicado en ResearchGate demostró sus beneficios al crear fricción en la experiencia del usuario.

Los resultados de este estudio mostraron que el 58,2% de los encuestados encontraron estos recordatorios muy útiles. Como resultado, se sabe que “estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que los empujones mejoraron su experiencia en las redes sociales al ayudarles a ser más conscientes de su tiempo en la plataforma”.

Logo de Instagram. (foto: TreceBits)

Los Reels y los controles parentales también recibirán novedades

Asimismo, la compañía ha asegurado que incluirá la funcionalidad Tomar un descanso en los Reels de su plataforma. Además, planean hacerlo de una manera más interactiva. Al igual que la función anterior, esta función se probará inicialmente en el Reino Unido, EE. UU., Canadá, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

(foto: Instagram)

Se espera que ambas características estén disponibles en más países a finales de setiembre. Entre otras características nuevas, Instagram ahora permite a los padres enviar solicitudes a sus hijos adolescentes para acceder a los controles parentales.

Por otro lado, los padres ahora podrán ver información sobre las publicaciones reportadas por sus hijos. Por último, también podrán observar el tiempo que han pasado en Instagram.

SEGUIR LEYENDO