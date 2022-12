Usuarios de iPhone y iPad tienen nuevas funciones en el modo incógnito de Chrome

El navegador agregó varias funciones con el lanzamiento de su versión 108.

El modo incógnito en Chrome recibió una nueva función recientemente enfocada en los usuarios de iPhone y iPad, quienes ahora pueden abrir enlaces externos de otras aplicaciones en este tipo navegación privada.

Esta herramienta ya está disponible para ciertas personas, pero todos los usuarios pueden activarla a través del programa beta desde el teléfono o la tablet. Mientras que en dispositivos Android aún no está lista.

Cómo activar la nueva función de Chrome en iOS

Aunque no es una función que se ha lanzado abiertamente, hay varias formas de tenerla y disfrutarla en iPhone y iPad, porque para algunas personas estará activa directamente y otros deberán hacer un proceso más largo.

Para quienes la tienen predeterminada lo pueden saber yendo al navegador de Google y buscar Ajustes > Privacidad y seguridad > Preguntar para abrir enlaces desde otras aplicaciones en modo incógnito.

Ahí saldrá el botón de activación y con eso la aplicación preguntará si al abrir un enlace externo se quiere hacer en el modo de navegación privada o en la versión estándar.

En caso de que no salga allí el proceso es un poco más extenso. Primero se debe abrir este enlace en el buscador del navegador del teléfono: chrome://flags. Allí saldrán varias opciones, por lo que se debe buscar la que diga ‘3p-intents-in-incognito’ y cambiar a la casilla ‘Enabled’ (habilitado).

Luego se tiene que reiniciar el Google Chrome, cerrándolo y volviendolo a abrir, para que se active la función.

El modo incógnito es una forma de navegación privada en la que la aplicación no guarda el historial de páginas vistas, cookies y alguna otra información. Por lo que esta nueva herramienta permite asegurarse de que cualquier enlace externo, del que quizás no se conozca el contenido, tenga acceso a esos datos que están disponibles en el modo estándar.

Otros cambios en Chrome

La aplicación agregó otra serie de novedades con el lanzamiento de la versión 108, entre las que se encuentran un modo de ahorro de energía y cambios visuales para mejorar los colores del contenido.

La primera de ellas ya está disponible para dispositivos Windows, Mac, Linux y Chromebooks. Esta función está diseñada para prolongar la duración de la batería en los portatiles, ya que el navegador es una de las plataformas que más suele consumir pila.

La herramienta hará que el navegador limite la actividad de fondo, los efectos visuales y las velocidades de fotogramas del video, lo que quizás afecte la experiencia de uso de los usuarios, pero optimizará la batería en casos de emergencia.

Para poder activar esta opción se debe ir a ‘chrome://flags’ desde el buscador y encontrar allí la opción llamada ‘Enable the Battery Saver Mode Feature in the Settings’, para cambiar el botón a ‘Enable’ (habilitado) y reiniciar el navegador. Esto permitirá que el usuario tenga libertad de utilizar la herramienta cuando lo necesite, yendo a Ajustes >Rendimiento > Ahorro de energía.

Por último, el cambio visual es un conjunto de vectores de degrado de color COLRv1, esto el usuario lo notará porque los emojis se verán más pulidos y de mejor calidad. Para esto no hay que activar ninguna función, sino que serán los sitios web quienes podrán sacar provecho para que las personas tengan una mejor experiencia.

