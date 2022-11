Guía para tener citas saludables y seguras en aplicaciones

Tips para que las citas en internet no sean un riesgo emocional y físico.

Tinder y la organización No More, crearon una guía para que la aplicación de citas sea un lugar seguro y saludable para quienes la usan al relacionarse con infinidad de personas, con el objetivo de prevenir actos de violencia y abuso sexual.

Todos estos consejos se pueden aplicar para otro tipo de plataformas, porque varios de ellos están orientados a la prevención y a saber conocer a los demás usuarios antes de un encuentro físico.

Consejos para citas en aplicaciones

La conformación de esta guía sale luego de una investigación de la organización en Estados Unidos en la que encontró que una de cada cuatro mujeres sufre violencia por parte de su pareja, situación que se repite en uno de cada nueve hombres. Además, aseguran que el 73 % de los jóvenes entre los 18 y 25 años tienen preocupación por su seguridad emocional antes de una cita.

“Dado el enfoque en el uso de aplicaciones de citas hoy en día, uno de nuestros objetivos es brindar orientación sobre cómo enviar mensajes y comunicarse con alguien con quien se ha emparejado en línea”, afirmó Pamela Zaballa, directora ejecutiva de No More.

Digital antes que físico

El primer consejo es darles prioridad a las aplicaciones de cita y mensajería, sin importar si se conocen en una plataforma como Tinder, en un bar o un amigo en común. Aseguran que es mejor conocer a la persona en entornos digitales y no sentir presión por una cita hasta que no haya seguridad de hacerlo.

Citas para tres

Este tip no va direccionado a que al encuentro se lleve una persona adicional, como un familiar o un amigo. Lo que sugieren es que antes de ir a verse con alguien que solo se ha conocido por redes sociales o aplicaciones se informe a una tercera persona del lugar, la hora y la situación, para que esta esté alerta de alguna anomalía.

A esto se puede añadir la opción de compartir ubicación por alguna plataforma, lo que añade una herramienta de seguridad adicional, además de información de cualquier situación extraña. “No existe tal cosa como el exceso de comunicación”, aseguran.

Lugares públicos

Una primera cita es fundamental para determinar la compatibilidad con una persona, pero también puede ser un momento en el que se aprovechen otras situaciones. Así que la recomendación es ir un espacio concurrido, no solo por la seguridad sino también por la comodidad del momento para estar tranquilo y que la charla sea lo principal.

“Las citas más exitosas son a menudo oportunidades en las que realmente pueden hablar y conocerse mejor para ver si realmente hay chispas”, detallan.

Una cita tranquila

Conocer a alguien implica muchas preguntas, pero eso no quiere decir que sea como una entrevista de trabajo, deber ser una relación autentica. En una primera cita ambas partes llegan dispuestas a conocer al otro y eso debe ser lo primordial. Ser honesto, autentico y mostrar la personalidad propia siempre será la mejor opción.

Tomar el control

La salud emocional y mental debe estar en primer lugar todo el tiempo, por lo que no debe haber presiones por ser otra persona o estar obligado a comportarse de una forma solo para agradarle al otro. Esto se debe aplicar tanto en una conversación digital como en una cita física.

“Por ejemplo, si no quieres beber, no lo hagas. Además, no se sienta obligado a compartir sus datos personales mientras todavía se están conociendo”, aconsejan y complementan diciendo que no hay prisa de nada, así que es importante ser claro desde el principio para que ambas partes entiendan la situación.

No hay presión de nada

Acceder a cualquier petición de la otra persona debe ser autentica, desde iniciar una conversación hasta un encuentro sexual. Todo se debe hacer con el consentimiento adecuado y la comodidad del desarrollo de la relación.

También hay que respetar los límites de los demás, preguntar y conversar sobre cualquier deseo que se tenga y que la construcción de la relación sea de mutuo acuerdo.

