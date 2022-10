Cinco señales para tener cuidado en las aplicaciones de citas

Aplicaciones de citas (Foto: Freepick)

Las aplicaciones para conseguir pareja son muy frecuentes, no importa la edad, sexo o preferencias. De igual forma, no solo se trata de querer una relación, también hay algunos que encuentran amistades o lo utilizan para una noche de satisfacción, aunque no todos buscan lo mismo.

Muchas veces hay personas que nada más están al pendiente de su cita, les pueden sacar dinero de una manera fácil o en otras ocasiones han asaltado a quienes dieron “match” y evitan este tipo de aplicaciones.

En relación con la inseguridad dentro de las aplicaciones, Tinder y Grindr ofrecen consejos de seguridad a quienes utilizan la aplicación dirigida tanto a hombres como a mujeres y de la comunidad LGBT+.

El conocer gente nueva podrá ser divertido, pero siempre se debe de tener cuidado con las personas desconocidas y a pesar de que no pueda controlarlas “hay cosas que puede hacer para mantener su seguridad durante su experiencia en Tinder”.

Razón por la cual ambas aplicaciones brindan consejos para todos cuando naveguen en este espacio digital.

Identidad

Como protegerse de los ciberdelincuentes en Tinder. (foto: AS)

Las personas saben que si no hay foto no hay match, algunos dirían que el amor nace de la vista, pero lo que se refiere Grindr en este punto es que se proteja la información personal cuando se trata de conocer gente nueva en línea.

Se recomienda no publicar dirección de hogar, oficina o teléfonos; comparte información básica; no proporcionar información financiera a otros usuarios; además de evitar las estafas de robo de identidad (phishing); si no te sientes cómodo al usar una foto tuya de perfil puedes colocar otra que te represente; y no compartas tu contraseña.

Otra recomendación, para padres de familia, sería limitar la información sobre sus hijos en su perfil y en las primeras conversaciones, tampoco comparta detalles como los nombres de sus hijos como la escuela a la que van, o sus edades o géneros.

Nadie debe pedir dinero

La página de seguridad de Tinder recomienda no enviar dinero (en especial, no lo haga por transferencia bancaria) aunque la persona diga que está en una emergencia. (Foto: Reuters)

Es muy común que algunas personas utilicen las aplicaciones de ligue para darse a promocionar y dirigirlos hacia sus páginas donde tienen contenido exclusivo y cobrar por ello, pero otra manera por la cual roban es pidiendo a las personas que les depositen.

La página de seguridad de Tinder recomienda no enviar dinero (en especial, no lo haga por transferencia bancaria) aunque la persona diga que está en una emergencia.

Si lo hace por banca en internet ya no se podrá revertir la transacción y no se puede rastrear, tampoco compartan números de su tarjeta de crédito. Si un usuario les pide dinero, informen de inmediato para no caer en las llamadas “estafas románticas”.

Sé consciente de tu ubicación

Hay regiones del mundo donde ser miembro de la comunidad LGBT+ es ilegal, razón por la cual la aplicación ocultará de manera automática o incluso se desactive la función de ubicación. (foto: tusexpertosapps.com)

Grindr tiene un sistema de distancia para mostrar una persona si está a un metro o varios kilómetros de la ubicación del usuario, pero si uno no quiere que se muestre, la app facilita eliminar esa parte.

“Grindr solo recopila tu información dentro de un radio de 100 metros de precisión. A veces, esto puede estar muy cerca de donde te encuentras y, a veces, puede estar a casi 100 metros de tu ubicación real”.

Hay regiones del mundo donde ser miembro de la comunidad LGBT+ es ilegal, razón por la cual la aplicación ocultará de manera automática o incluso se desactive la función.

Conocer a las personas

No se debe tener miedo al preguntarle puede ayudar mucho las videollamadas o los mensajes de audio (Foto: Reuters)

Los usuarios saben que estas aplicaciones ayudan a los encuentros casuales. Al momento, muchos nada más preguntan si tiene lugar disponible para poder ir y hacer sus encuentros. No es malo, pero aquí te damos consejos para que sea más seguro.

No se debe tener miedo al preguntarle puede ayudar mucho las videollamadas o los mensajes de audio; es mejor que se reúnan en un lugar público y no en una casa, si la otra persona lo presiona para que vaya a casa, Tindr recomienda que de por concluida la cita; si no quieres contarle a tu familia a dónde vas, entonces háblalo con tus amistades, que ellos tengan en cuenta a dónde te diriges; y si no se siente cómoda o cómodo deje el lugar.

Consentimiento de la sexualidad

Nadie debe obligar a otra persona a que tenga relaciones sexuales (Foto: Christin Klose/dpa)

Por ser una cita a ciega se aconseja que utilice preservativos para los encuentros con personas de las aplicaciones, “los condones pueden reducir significativamente el riesgo de contraer y transmitir ETS como el VIH”, por eso es preferible que cada uno sea consciente de su salud para cuidar a los demás y evitar su propagación.

Nadie debe obligar a otra persona a que tenga relaciones sexuales, se tiene que ser respetuoso con los límites, “El consentimiento se puede retirar en cualquier momento y nunca se le debe sexo a nadie”.

