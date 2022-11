Los celulares Android tienen su propio antivirus, así se puede activar

Android cuenta con un certificado de seguridad que permite filtrar las aplicaciones peligrosas.

Hace un tiempo era común que los usuarios de celulares Android tuvieran que descargar un antivirus para proteger el teléfono de posibles malwares, sin embargo, Google desarrolló una serie de políticas llamadas Play Protect con las que cuida la seguridad de los dispositivos.

Este certificado está configurado en la mayoría de teléfonos que tienen este sistema operativo, aunque hay algunas excepciones. Por lo que hay varias consideraciones a tener en cuenta para garantizar la seguridad del móvil.

Explicando Play Protect

Esta es una herramienta que antes de 2017 se llamaba Verificación de aplicaciones y funcionaba como una plataforma aparte. Pero después de ese año se integró a Play Store como el sistema de seguridad de la tienda.

Su funcionamiento se basa en tres tipos de protección: un escáner de aplicaciones que cuida el celular de malware, medidas con las que evitar robos y protección al navegar por Internet.

Adicionalmente, el sistema aprende automáticamente para entender los comportamientos irregulares de las apps. Al detectar una actividad extraña avisa al usuario o, en ocasiones, bloquea directamente la plataforma.

Otra opción es que al entrar a una página web fraudulenta saldrá un aviso o cerrará el acceso a ella.

Android cuenta con un certificado de seguridad que permite filtrar las aplicaciones peligrosas.

Te puede interesar:

Cómo saber si el teléfono tiene Play Protect

Google tiene una larga lista de celulares que son compatibles con esta herramienta, que en la mayoría son los más recientemente lanzados por las marcas.

Pero existe una forma de consultar directamente desde el móvil si este cuenta con el certificado, que brinda una gran capa de seguridad.

Para saberlo se debe ir a Google Play Store, pulsar en la foto de perfil, ir a Ajustes y luego a Configuración. Dentro de esta sección deberá aparecer la opción Acerca de y ahí saldrá si el teléfono es compatible o no con esta herramienta.

No tener esta certificación trae varios riesgos, ya que el sistema estará abierto a ataques con mayor facilidad. De ahí se desprenden otros problemas como no tener actualizaciones del sistema operativo, de aplicación y de servicios, lo que implicará no contar con los parches de seguridad que se lanzan periódicamente tanto en las plataformas como en Android.

Los inconvenientes de no tener Play Protect se pueden extender hasta la imposibilidad de abrir aplicaciones o que estas funcionen de forma incorrecta, además de no permitir las copas de seguridad, por lo que se puede perder información con facilidad.

Android cuenta con un certificado de seguridad que permite filtrar las aplicaciones peligrosas.

Te puede interesar:

Activar y desactivar Play Protect

Este sistema viene activado de forma predeterminada en los teléfonos compatibles, pero Google da la opción de desactivarlo si así lo prefiere el usuario, aunque la recomendación es no hacerlo. Así es el paso a paso para cambiar la configuración:

- Abrir la app de Google Play Store.

- En la esquina superior derecha, presionar el ícono de perfil.

- Hacer clic en Play Protect y, luego, Configuración.

- Activar o desactivar Analizar las apps con Play Protect.

Dentro de esta sección el usuario tiene la opción de hacer varias actividades y encontrar información sobre lo que ha hecho la certificación. Por ejemplo, podrá realizar un análisis del teléfono y verificar que todas las aplicaciones cumplan con los requisitos, verá datos sobre las plataformas que han sido revisadas y a cuáles se les han quitado permisos porque no se han usado recientemente.

Seguir leyendo: