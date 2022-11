YouTube Shorts tendrá una nueva función para compras online

Los creadores de contenido podrán beneficiarse con un porcentaje de los ingresos producidos por las ventas

La plataforma de videos cortos de YouTube, conocida como YouTube Shorts, presentará una nueva característica dirigida a la experiencia de e-commerce para los usuarios dentro de la red social de Google y de la que podrán disponer los creadores de contenido.

Según el Financial Times, el plan de YouTube es introducir esta función, similar a la que piensa incorporar TikTok en su aplicación, para competir en el sector del comercio electrónico. El medio también indica que el lanzamiento de la nueva función dentro de la plataforma se realizaría en el año 2023, aunque no se ha reportado un mes en particular.

A partir del próximo año, los creadores podrán seguir cobrando una comisión del 45 % de los ingresos que se generen a partir de insertar publicidad en su contenido y, de forma adicional a esta forma de monetización, los usuarios tendrán disponible otro modo de ingresos.

YouTube Shorts tendrá un sistema de afiliaciones que permitirá que los creadores de contenido seleccionados reciban un porcentaje de ingresos que genere la promoción de sus productos.

Para incorporar al e-commerce dentro de la plataforma, YouTube Shorts tendrá un sistema de afiliaciones pagadas que permitirá que los creadores de contenido de Estados Unidos que sean seleccionados reciban un porcentaje de ingresos que genere la promoción de sus productos.

Mientras tanto, en India, Brasil, Canadá y Australia además de Estados Unidos, los creadores de contenido tendrán permitido insertar enlaces externos para que su audiencia pueda realizar las compras online en páginas de terceros.

Te puede interesar:

Según Michael Martin, gerente general de YouTube Shopping, este nuevo sistema de comerccio electrónico dentro de la aplicación de videos es un modelo de patrocinio. Además, señaló al Financial Times que el objetivo de la plataforma es “entrarnos en las mejores oportunidades de monetización para los creadores en el mercado”.

El proyecto de TikTok con el comercio electrónico

Aunque la plataforma de YouTube tenga un proyecto parecido al de la aplicación de Byte Dance, la forma en la que ambas se piensan aplicar es totalmente distinta. Mientras que Google desea incorporar las compras en links externos, TikTok busca que se realicen a modo de compras integradas dentro de la aplicación.

TikTok tiene la intención de convertirse en una super aplicación en la que se incluyan servicios como compras online y juegos móviles. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Aunque la plataforma de videos china no ha incorporado una pestaña dedicada a las compras online sin salir de su aplicación, sí tiene una colaboración con el sitio web de Shopify, que sirve de intermediario entre tiendas y clientes. Además, ha iniciado la búsqueda de profesionales con las habilidades necesarias para gestionar una cadena de suministros y una red de almacenes como lo hace Amazon actualmente.

Sin embargo, lo que sí podría hacer la plataforma de TikTok es habilitar una pestaña dedicada las compras en vivo durante las fiestas de fin de año. Este sería el motivo adecuado para que se ponga a prueba su sistema de almacenes.

Shopify se asoció con TikTok para promover el comercio electrónico en la red social

La función no estaría habilitada para todo el mundo pues se mantienen en fase de desarrollo, pero sí se conoce que estará limitado a algunos territorios, entre ellos Reino Unido, Indonesia y otros siete países del sudeste asiático, además de Estados Unidos, donde se ubican los almacenes de comercio electrónico según se indica en una de las publicaciones de la plataforma en trabajo LinkedIn.

Por otro lado, el e-commerce no será la única apuesta de Byte Dance para desarrollar nuevas funciones dentro de la aplicación, pues también se ha incluido dentro de las posibilidades el incluir una pestaña dedicada a los juegos móviles, aunque a diferencia de la función de ventas, esta no ha sido incluida de momento en alguna parte de las características de la plataforma.

Seguir leyendo: