TikTok Shop ya está activo: se podrá comprar productos dentro de la aplicación

La función desarrollada por ByteDance solo estará habilitada para su uso en países seleccionados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una actualización de TikTok trajo consigo el lanzamiento de una nueva funcionalidad que permitirá a los usuarios realizar compras online por medio de la aplicación de ByteDance sin redirigir a los usuarios fuera de la plataforma. Esta característica implica además una ampliación en los servicios que ofrece la plataforma a los usuarios además de la función de TikTok Now.

Desde octubre de este año, la plataforma de videos tuvo la intención de incursionar en el mercado del e-commerce pues se difundieron una serie de ofertas laborales en las que se ofrecían trabajos relacionados con la gestión de cadena de suministros, almacenes a nivel internacional, entre otras necesidades de infraestructura.

Acceso limitado a las compras dentro de la aplicación

Al tratarse de una función nueva dentro de las que ya son ofrecidas por TikTok, la compañía decidió que el lanzamiento inicial de esta característica sea limitado a algunos territorios, entre ellos Reino Unido, Indonesia y otros siete países del sudeste asiático, según la página web de noticias Semafor.

El acceso de los usuarios de Estados Unidos a esta novedad se produjo durante esta semana, por lo que en ese país ya se pueden iniciar las compras dentro de de la plataforma.

Shopify, la plataforma de compras online, se alió con TikTok para ofrecer la venta de productos como servicio, aunque esto requería que los usuarios sean redirigidos a un sitio web externo

Además la habilitación del país norteamericano incluye la invitación a negocios para que se unan al catálogo de productos ofrecidos por TikTok. Por su parte, en el caso de otros países que tienen habilitada la función de compras por internet, estos aún tendrán que redireccionar a los usuarios para realizar sus compras en sitios web externos.

Las compras en vivo podrían llegar a TikTok

Según The Verge, la red social estaría interesada en habilitar una sección de compras en vivo para los usuarios que tengan habilitada la función de e-commerce durante las fiestas de fin de año. Además, este periodo serviría para probar las capacidades del sistema de almacenes y cadena de suministros que fue anunciada por la compañía en LinkedIn hace unas semanas.

En las publicaciones de empleo, la red social indicaba que estaba en la búsqueda de un gerente de soluciones logísticas para el diseño de un sistema de transporte de bienes, predicción de pedidos y manejo de inventario.

Oferta laboral de TikTok en LinkedIn (Captura)

“La industria del comercio electrónico ha tenido un gran crecimiento en los últimos años y se ha convertido en un espacio competitivo entre las compañías de internet (...) Con millones de usuarios a nivel mundial, creemos que TikTok es una plataforma ideal para entregar una nueva y mejor experiencia de comercio a nuestros usuarios”, se indicaba en la oferta laboral en LinkedIn.

Plataforma de juegos móviles

Además de incursionar en el mercado del comercio electrónico, TikTok tiene la intención de incluir una sección dedicada a los videojuegos que permitiría a los usuarios divertirse en el tiempo que pasa dentro de la plataforma.

Esta nueva característica, que fue reportada por el medio Financial Times en octubre de este año, no llegaría a los usuarios en forma de una aplicación adicional de TikTok dedicada a los juegos, sino que vendría integrada en la propia red social en forma de pestaña dedicada al gaming, por lo que los usuarios no deberán realizar una descarga adicional para acceder a este nuevo contenido.

Aunque ByteDance indicó que esta plataforma complementaria tendría la capacidad de ofrecer diversos títulos de juegos móviles, no se conoce si estos juegos serán desarrollados por TikTok o si recurrirán a desarrolladores externos que pueden aportar contenido a su plataforma.

