Brasil, selección femenina y Estéreo Picnic: lo más buscado esta semana en Google Colombia

Tres temas marcaron el interés de los colombianos en internet durante la semana entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, dejando ya de lado las búsquedas relacionadas con Halloween y entrando en cuestiones deportivas, políticas y de entretenimiento.

Según datos de Google, las elecciones en Brasil, la selección Colombia femenina sub-17 y el Festival Estéreo Picnic fueron los principales objetos de consulta durante los últimos días, por diferentes motivos.

Elecciones en Brasil

El principal motivo por el que los colombianos acudieron al buscador para obtener información sobre este tema fue para saber si hubo fraude o no durante las elecciones.

Pero también, las búsquedas sobre “Lula da Silva es de izquierda”, “¿quién es Lula da Silva?”, y “resultado elecciones Brasil 2022″ presentaron un aumento superior al +500 %, durante los últimos siete días en el país.

Incluso, el presidente electo fue mucho más buscado en Colombia que su contrincante, Jair Bolsonaro, especialmente entre el 31 octubre y 1 de noviembre. Las otras consultas sobre este tema fueron:

1. Lula Presidente 2022

2. Lula nuevo presidente de Brasil

3. ¿Quién es el nuevo presidente de Brasil?

4. ¿Quién ganó la presidencia de Brasil?

5. Lula da Silva es de Izquierda

6. Lula da Silva hoy

Selección colombiana de fútbol femenino

A pesar de haber perdido la final y de que el partido se jugó el 30 de octubre, el equipo sub-17 se mantuvo entre lo más buscado tras su actuación en el mundial en India.

Valle del Cauca fue el departamento que más búsquedas tuvo sobre este tema, seguido por Caldas y Risaralda, consultado temas como “recibimiento selección Colombia femenina sub 17″, “Colombia u-17 vs Spain u-17″ y “¿a qué hora juega Colombia femenina sub 17? Las preguntas tuvieron un aumento entre el 450 % y el 1.100 %, lo que demostró el impacto del equipo en todo el país.

En este grupo se coló también al selección Colombia femenina fútbol sala, que ganó el mundial disputado en nuestro país, y tuvo un crecimiento del 450 % en las búsquedas.

Las jugadoras que más se buscaron en Google fueron las siguientes:

1. Linda Caicedo

2. Luisa Agudelo

3. Orianna Quintero

4. Laura Daniela Garavito

5. María Camila Correa

6. Eliana Agudelo

7. Stefanía Perlaza

8. Karla Torres

9. Jimena Ospina

10. María Fernanda Viáfara

Festival Estéreo Picnic

Finalmente, el concierto que se realizará en 2023 tuvo una semana bastante movida, ya que se reveló el calendario en que los artistas se estarán presentando, por lo que aumentaron las búsquedas relacionadas con la boletería, el cronograma general y el que se va a desarrollar día a día.

Temas como “creyentes fep 2023″, “Tame Impala” y “Lil nas X” aumentaron más de un 500 % durante la última semana, así como la consulta por “entradas amarillas” creció un 190 % durante los últimos siete días en Colombia.

Bogotá fue el centro de las consultas, ya que el concierto es de más fácil acceso para los que viven en la capital, aunque también hubo personas en Cundinamarca y Boyacá interesadas. Las preguntas más frecuentes sobre el festival del próximo año fueron:

1. ¿Dónde es el estéreo picnic?

2. ¿Qué es el picnic?

3. ¿A qué hora empieza el estéreo picnic?

4. ¿Cuánto cuesta la boleta del estéreo picnic 2023 un día?

5. ¿Qué es el line up del estéreo picnic?

