Top 6 de los autenticadores de contraseñas más usados en el mundo

Si algún lector de Infobae quiere empezar a utilizar aplicaciones de autenticación, en esta nota se han recopilado cinco de las opciones más recomendadas por los usuarios en Google Play Store.

En los últimos años, los dispositivos móviles se han convertido en herramientas para un gran número de usuarios. Las herramientas que se lleva en el bolsillo todos los días permite llamar, enviar mensajes e ingresar a diferentes redes sociales, pero las contraseñas de estas últimas pueden estar en riesgo si no se gestionan de una manera correcta.

Y los teléfonos inteligentes son un punto de almacenamiento de una gran cantidad de información. Esta información varía de un usuario a otro, pero es bastante común guardar fotos, documentos, mensajes de texto, contraseñas, ubicaciones e incluso información bancaria.

Con todo esto en mente, en los últimos años se han comenzado a hacer conocidas aplicaciones que tienen como objetivo mejorar la seguridad de los celulares. Se puede pensar que con contraseñas o escáneres biométricos uno ya se encuentra a salvo de todos los atacantes, pero la precaución puede salvar a más de una persona de la decepción.

Las aplicaciones de autenticación se utilizan para aumentar el nivel de seguridad de los dispositivos móviles. Estos programas permiten el acceso a los programas obligando a cualquier persona que desee acceder a ingresar un código único antes de obtener acceso, lo que dificultará el ingreso de los atacantes. Sin más rodeos, las 5 recomendaciones por parte de Infobae:

1. Autenticador de Google

Y cómo no comenzar la lista con la opción más conocida por todos. Esta aplicación usada por millones de usuarios en el mundo genera códigos de verificación en dos pasos en el teléfono.

La verificación en dos pasos solicita un segundo paso de verificación cuando un usuario accede a su Cuenta de Google, lo que le proporciona a dicha cuenta una mayor seguridad. Además de la contraseña, se necesitará un código que genera la app del Autenticador de Google de el teléfono.

2. HENNGE OTP Generator

Este gestor funciona de la misma forma que el autenticador de contraseñas de Google, aunque su diseño es menos moderno. De hecho, este es probablemente uno de los programas más sencillos que se encontrará en esta colección. Pero es interesante para todos los que quieran comenzar a verificar dos veces su perfil.

3. SoundLogin Authenticator

Y, por todo lo contrario a la recomendación anterior, esta aplicación es quizás la aplicación más llamativa de esta colección, y se ha podido descubrir que los códigos se pueden generar y autenticar mediante comandos de voz.

De hecho, para utilizar esta app es casi obligatorio instalar su extensión en Chrome y sacarle el máximo partido.

4. FreeOTP Authenticator

Similar a la primera aplicación, se puede una aplicación que es fácil de usar y tiene una curva de aprendizaje muy fluida.

Por ello, es interesante instalar esta aplicación si se quiere empezar a probar cómo funciona la doble verificación para acceder a servicios, redes sociales y cuentas de usuario.

5. Twilio Authy Authenticator

Esta herramienta funciona de la misma manera que la aplicación anterior, aunque con características nuevas o más destacadas.

Estas funciones incluyen la capacidad de crear copias de seguridad en la nube de los servicios que ya están conectados al programa.

6. AndOTP – OTP Authenticator

Por último, la última recomendación funciona como cualquier otra aplicación de autenticación porque permite vincular diferentes servicios o aplicaciones en esta plataforma.

Los más famosos son Amazon, Discord, Facebook y muchos otros. Después de configurar los ajustes, hay que integrar el código de autenticación generado cada vez que el usuario desee utilizarlo.

Después de ver todas las opciones de la aplicación diseñadas para brindar protección adicional a los dispositivos móviles, se ha llegado al punto en comenzar a probar una de estas opciones. También es interesante que esta seguridad esté respaldada por una gran cantidad de servicios y aplicaciones.

De hecho, cuando se usan dispositivos que no son de uno o se necesita acceder a redes sociales desde computadoras en las que no se confía, es totalmente válido tener estas aplicaciones para así poder acceder con total tranquilidad ya que en caso de que, por algún motivo, puedan recuperar la contraseña y la cuenta, no podrán acceder al no tener este código único.

