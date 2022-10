WhatsApp: consejos para que la copia de seguridad no ocupe mucho espacio en el celular

Tener más espacio en WhatsApp. (foto: vives.futbol)

WhatsApp nunca ha sido famoso por economizar el espacio que ocupa en un teléfono inteligente. Ni tan siquiera se habla de los propios chats, del texto en sí, que ocupa bastante volumen, mucho más si el usuario es muy prolíficos a la hora de chatear.

Al no contar con servidores de almacenaje y sólo de transmisión, todo lo que se recibe ingresa directamente en el celular y el espacio que la app ocupa crece y crece sin parar. Esto, si se tiene un teléfono con suficiente almacenamiento, no debería convertirse en un problema demasiado molesto; pero cuando hablamos de la nube, de las copias de seguridad en dicha nube, la cosa sí se complica.

En Google Drive, por ejemplo, se tienen 15GB para la versión gratuita. En iCloud, 5GB. Suficiente espacio para muchas cosas pero cuando se habla de la copia de seguridad de WhatsApp, quizá no dé para tanto. A continuación Infobae explica cómo se puede hacer para que la copia de seguridad no ocupe mucho espacio en el celular.

Borra los chats que no sirvan

Como ya se ha mencionado, los chats de WhatsApp ocupan espacio. No se habla de una app que almacene cosas en sus servidores, por lo que todo está en el teléfono. También el texto.

Y una de las formas de liberar espacio para que la copia de seguridad no sea tan pesada es borrar estos chats. No todos, obviamente, sólo los que ya no interesan. También uno se puede salir de grupos antiguos y así dejarlos borrados al marcharse. Todo eso ahorrará espacio.

Pedir a WhatsApp que no guarde copias de los vídeos en la nube

Si quien lee este artículo es alguien a quien le envían muchos vídeos, o pocos y muy pesados (si son muchos y muy pesados el problema es mayor), lo mejor que se puede hacer es sacarlos del circuito de copias de seguridad de WhatsApp.

Si estos se quieren conservar, se puede probar a subirlos a Youtube o Google Fotos en privado, por ejemplo, o a otra red como Telegram que permita usar su nube y así liberar la de WhatsApp.

Evitar que WhatsApp suba los vídeos es fácil:

1. Ajustes.

2. Chats.

3. Copia de seguridad.

4. Desactivar la opción de ‘Incluir vídeos’.

Controlar las descargas

Para este punto la copia de seguridad ya pesa poco. Ahora lo que interesa es que siga así por mucho tiempo para no tener que andar limpiando cada dos por tres, y lo mejor para conseguir este propósito es evitar que todo lo que uno reciba se descargue sin previo aviso. Se quiere saber lo que uno almacena, y WhatsApp permite decidirlo.

Solo hay que imaginar que uno se encuentra en un grupo familiar, de amigos, del trabajo, lo que sea, pero que es muy prolífico. Todo el día circulando memes, audios y demás. Si esto no se impide, WhatsApp lo descargará automáticamente para que se pueda ver, escuchar o leer desde el teléfono sin hacer más.

Pero como todo eso ocupa espacio que quizá no queremos desaprovechar, vamos a decirle a WhatsApp que deje de descargar cosas. Para desconectar la descarga automática hay que seguir los siguientes pasos:

1. Ajustes.

2. Almacenamiento y datos.

3. Descarga automática.

¿Eso significa que no se podrá ver nada de lo que a uno le llega? No, en absoluto. Pero uno mismo tendrá la potestad de decidir en cada caso qué se descarga y qué no.

Se podrá ver a partir de ahora un botón de descarga sobre imágenes, vídeos, documentos y demás para hacer que caigan de la nube de WhatsApp al teléfono. Una excelente forma de mantener el orden y la limpieza, y hacer más manejable el peso de la app para las posteriores copias de seguridad.

