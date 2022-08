WhatsApp: guía para ocultar el estado ‘En línea’ a todos

Ocultar la leyenda 'En línea' de WhatsApp. (foto: ADLZone)

Hay un indicador en WhatsApp que todos los contactos pueden ver y que a veces se quiere ocultar: el estado de conexión, también conocido como ‘En línea’.

Este, a diferencia de los anteriores, no se puede ocultar. Si se va a la aplicación y se tiene conexión a internet, la persona automáticamente aparecerá En línea. Así funciona WhatsApp. Sin embargo, gracias a una actualización reciente, la compañía también permite ocultar esta leyenda.

Hacer esto es muy simple y permitirá tener mucha más de privacidad.

Entonces, solo ciertas personas podrán ver el estado ‘En línea’. Mejor aún, personas que el usuario elige personalmente. O ninguna, si eso es lo que se quiere. El resultado, en cierto modo, será el mismo: que no envían mensajes de texto en momentos específicos, o se molesten porque uno no responde tan rápido como les gustaría.

Cómo ocultar si el usuario está en línea usando WhatsApp

Esta nueva característica está en la actualización de agosto de WhatsApp, tanto para Android como iOS.

Todo lo que se tiene que hacer es actualizar la aplicación a la última versión y, si aún no ve la función, esperar unos días ya que va llegando paulatinamente a todos los usuarios. La propia compañía también informa que “estas funciones se irán desplegando en las próximas semanas”.

En cualquier caso, cuando llegue el momento, se encontrará esta opción en la sección de Privacidad de WhatsApp. En concreto, en WhatsApp, en Ajustes > Cuentas > Privacidad.

Una vez allí, ingresar en Última conexión. Cuando esté disponible, pasará a llamarse Última conexión y En línea. En inglés, Last seen and online. Una vez dentro, se puede decidir quién puede ver la última conexión y el estado en línea de WhatsApp.

Ocultar estado de 'En línea' en WhatsApp. (foto: Meta)

Por el momento, en ese apartado solo se podía elegir quién veía la última conexión. En adelante seguirá igual. Se puede decidir que lo vea todo el mundo, sólo los contactos, nadie o sólo los contactos salvo aquellos que sean seleccionados.

Pero ahora también se puede elegir en ese mismo panel quien ve cuándo se está en línea u online. Se puede elegir entre todo el mundo o marcar la misma opción que se haya configurado para la última conexión.

La diferencia entre ‘en línea’ y la ‘última conexión’

Según los funcionarios de WhatsApp, “si un contacto está en línea, significa que tiene WhatsApp abierto en primer plano en el dispositivo y tiene conexión a Internet. Sin embargo, eso no significa que el contacto haya visto tu mensaje”.

Por otro lado, “la información de última vez conectado indica la hora en la que el contacto usó WhatsApp por última vez”.

Novedades de WhatsApp. (foto: Androidphoria)

Cabe recordar que también se puede ocultar la foto de perfil, descripción y/o estado a todos los usuarios o solo a las personas que no sean contactos de confianza.

Cada una de estas opciones se puede configurar de forma independiente desde Ajustes > Cuentas > Privacidad. De esta forma, se podrá evitar que extraños obtengan información del perfil sin permiso y/o sin una conversación abierta.

