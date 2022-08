Qué hacer si el botón de encendido o reinicio de un iPhone o Android no funciona

Reiniciar celular sin los botones. (foto: El Español)

Hay dos cosas que suelen fallar en los smartphones. Baterías y piezas mecánicas, es decir, botones. Botón de encendido, botón de volumen, etc. El primero solía tener un arreglo, pero hoy en día es muy difícil reemplazarlo.

Y si los botones fallan, aún se puede alargar un poco más la vida del teléfono. En otras palabras, si el usuario necesita reiniciar un teléfono Android o iPhone, existen varias alternativas al botón de encendido físico.

Reiniciar un dispositivo Android es menos habitual que un iPhone. Se puede mantenerlo encendido todo el día y recargarlo según sea necesario sin preocuparse por su longevidad.

Pero tal vez falla una aplicación o un juego, se instala un parche o una actualización, o el teléfono no funciona como debería. Un reinicio rápido soluciona muchas cosas.

Formas para reiniciar un Android si los botones no funcionan

Normalmente, para apagar un smartphone Android, hay que mantener presionados los botones de subir volumen y encendido hasta que la pantalla se apague.

Luego el usuario espera unos segundos y vuelve a pulsar el botón de encendido. Otros modelos de teléfono solo requieren el botón de encendido.

Pero si ese botón no responde, ¿qué se puede hacer? La solución más sencilla es ir al software, porque el hardware, los botones, no funcionan. Entonces, a continuación hay 3 maneras de reiniciar un Android si los botones no funcionan:

1. Utilizar el menú de apagado

Si los botones físicos de su teléfono no responden, Android lo hará. Entonces, en lugar de presionar el botón de encendido, se irá al menú de apagado de Android.

Este se encontrará en la parte superior del teléfono, en la configuración rápida de Android. Se puede abrir deslizando hacia abajo con uno o dos dedos desde la parte superior de la pantalla.

De manera predeterminada, se verá la configuración de Wifi, Bluetooth y datos móviles. Pero si abre este menú, verá todas las opciones disponibles, incluido el botón de encendido. Al menos ese es el caso en Android 12 en adelante, ya que, de manera predeterminada, el botón de encendido se usa para activar el Asistente de Google.

Si es presionado, verá un menú de apagado con tres botones virtuales: Emergencia, Apagar y Reiniciar. Se quiere reiniciarlo, porque si es apagado, no habrá forma de volver a encenderlo.

Reiniciar un Android si los botones no funcionan. (foto: Mira Cómo Se Hace)

2. Utilizar el menú de accesibilidad

Dependiendo de la versión de Android que se haya instalado, es posible que se deban configurar las propias opciones de accesibilidad.

En otras palabras, se deberá instalar la aplicación Kit de accesibilidad de Android de Google Play Store. Una vez instalada se activara el menú de accesibilidad.

Para ello, debe ir al menú Ajustes > Accesibilidad > Menú de accesibilidad. Hay que entrar y activar este menú. Por primera vez, Google preguntará si se quiere dar control sobre esta función en el teléfono Android. La respuesta es sí.

Una vez habilitado, se verá un nuevo ícono en la barra de Android, que se usa para ver aplicaciones abiertas, retroceder o regresar al escritorio. Cuando se toca el icono de persona, se abre el menú de accesibilidad.

Si se presiona el botón de encendido en el menú de accesibilidad, se verá el menú de apagado de Android, que permite reiniciar o apagar el dispositivo. Ya no se necesitará el botón de encendido en el teléfono.

Reiniciar un Android si los botones no funcionan. (foto: Mira Cómo Se Hace)

Aplicaciones para reiniciar Android

Los dos métodos anteriores son los más rápidos y fáciles de usar. Pero si no son convincentes, se puede probar suerte con alguna de las muchas apps disponibles en Google Play para apagar y reiniciar Android:

- Shutdown. Sencilla pero eficaz.

- Always Power Button. Añade un botón de Encendido a la barra de notificaciones.

- Power Menu : Software Power Button. Abre el menú de apagado clásico de Android.

Aplicación Shutdown. (foto: Google Play Store)

La forma para reiniciar un iPhone si los botones no funcionan

Reiniciar el sistema operativo iOS o apagarlo suele limpiar el terminal de muchos datos y caché innecesarios para el funcionamiento de este, que mejorarán de forma clara el funcionamiento y la rapidez con la que iOS ejecuta las tareas que se le piden.

Utilizar Assistive Touch

En el caso de un iPhone, solo existe una manera de reiniciar el dispositivo. Estos son los pasos a realizar:

- Dirígirse a General > Accesibilidad.

- Abajo del menú tocar sobre Assistive Touch.

- Ahora activar Assistive Touch.

- Pulsar sobre el botón que aparece en pantalla.

- Pulsar sobre Dispositivo.

- Mantener pulsado Bloquear pantalla.

- Entonces se verá la pantalla habitual para apagar el sistema

Reiniciar iPhone con Assistive Touch. (foto: iPhone/Jose Arana)

