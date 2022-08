Las 8 aplicaciones que no pueden faltar en el celular

Aplicaciones que no deben faltar en el celular (foto: DEPOR)

En la App Store y la tienda Play Store de Google existen infinidad de aplicaciones de cualquier tipo, redes sociales, plataformas para conocer gente, juegos gratis y muchas opciones más. Pero sin duda, los celulares fueron creados para ayudar a las personas a organizar mejor sus días y por ello, resulta necesario tener algunas aplicaciones para no olvidar las tareas de la semana.

Esta es una lista con 8 aplicaciones que no deberían faltar en los teléfonos:

MimimaList

Este es un bloc de notas que le ha gustado mucho a los usuarios de internet por el diseño de su interfaz, pues además de manejar una estética similar a una hoja real, su uso es muy sencillo y funciona para anotar cualquier tipo de recordatorio, como las actividades pendientes para el día siguiente, la lista de compras y las contraseñas de wifi y otras cuentas como Netflix.

Obsidian

Su lema es ser el segundo cerebro de los usuarios, pues permite crear mapas mentales sobre cualquier tema, de manera rápida y sencilla en el celular. Ha sido muy útil para las personas que se dedican a actividades creativas, ya que pueden plasmar en la aplicación cualquier idea o pensamiento a modo de nota y seguidamente se generará el mapa y en diferentes formatos si se desea.

Moovit

Ha sido una de las aplicaciones de transporte más queridas por los usuarios de celular y de cualquier edad. Esta plataforma funciona en cualquier lugar del mundo ya que toma la información de los sistemas de transporte y le muestra a las personas en cuanto tiempo llegará su autobús o metro, además les enseña varias maneras de desplazarse hacia sus destinos bien sea en carro privado, bicicleta, a pie o en bus.

Post it

Esta aplicación fue desarrollada por la famosa marca de papeles adhesivos de colores, y con esta solución digital se podrán llevar todas las ideas anotadas en el celular, pues si se le toma una foto al papel en físico, la plataforma lo digitaliza y no se verá como una simple imagen de un trozo de papel.

Day one

Este es el típico diario para colocar los pensamientos y sentimientos más íntimos y profundos, pero ahora desde el celular, por lo que además de escribir también se le pueden añadir fotos para dejar plasmados los mejores recuerdos. Es ilimitado y se le puede agregar páginas nuevas cada día.

Splitwise

Esta herramienta puede ser de gran ayuda para los usuarios que no son especialmente buenos con los números, pero no, no se trata de la usual calculadora sino que ayuda a dividir los gastos o equilibrarlos cuando hay que repartirlos entre más personas, puede ser muy útil en viajes o cenas con amigos donde cada quien pagará lo que consumió.

Voicerecorder

Hay algunos dispositivos que no vienen con alguna aplicación para grabar audio, en ese caso esta puede ser una opción muy útil, aunque no tiene nada en especial o diferente a otras plataformas para grabar notas de audio o voz, más allá de ser gratuita.

Google Calendar

Esta es la aplicación más conocida para llevar la agenda personal con todo tipo de actividades, como reuniones y compromisos laborales pero también citas médicas, las sesiones con el entrenador personal o encuentros con amigos. Y todo esto a la vez porque se vincula con el usuario de Google que ya se tiene ingresado en el celular, lo que ofrece altas posibilidades de personalización y practicidad.

