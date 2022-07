Por qué Will usó un ‘Apple Watch’ en Stranger Things 4

El smartwatch de Will en Stranger Things 4

Durante la cuarta temporada de Stranger Things los espectadores notaron algo raro en la muñeca de Will, resultó que estaba usando una clase de Apple Watch. Sin embargo, no se trata de un error de producción, sino un guiño a uno de los artefactos tecnológicos más representativos de la década del 90.

Como ya había ocurrido con las otras temporadas, la cuarta entrega de la serie ha sido un trending topic en internet. Los usuarios no han dejado de hablar de la serie, sus personajes y actores en Instagram, TikTok y un sinnúmeros de foros en la web.

En esta ocasión el turno fue para Will, pues a sus fans les resultó llamativa “esa clase de reloj” que lleva puesto en la muñeca en uno de los capítulos, ya que no logran descifrar si se trata de un Apple Watch o es otro elemento, pero una certeza es que el hermanastro de Eleven no es un viajero del tiempo.

No es nada inusual que las producciones de grandes series a veces cometan algunos errores, como lo que ocurrió tiempo atrás con la última temporada de “Juego de tronos”, donde se les escapó un vaso de Starbucks en medio de la escenografía ambientada en la época medieval. No obstante, esta vez lo que ocurrió con el show de Netflix no ha sido un error.

Parece ser que los hermanos de Duffer y el equipo tras las cámaras sabían muy bien lo que estaban haciendo, ya que este reloj haría parte del vestuario de la serie y se trataría del “antepasado prehistórico” del Apple Watch.

Concretamente, los usuarios de internet se han referido a una escena de Stranger Things 4, donde se puede ver al actor Noah Schnapp, “muy metido en su personaje de adolescente ochentero, con el outfit y todo”, hasta que de repente se hace un plano detalle de la muñeca del personaje, despertando inmediatamente la nostalgia entre la generación X.

Pues se trata del “QBert Nelsonic Game Watch” de la marca QBert, una consola de videojuegos bastante pequeña y portátil que fue lanzada por esos años, es decir, hace casi cuatro décadas. Solo que a pesar de su antigüedad, muchos internautas, tal vez los más jóvenes, confundieron con un smartwatch actual de los que monitorean el ritmo cardiaco y permiten contestar llamadas.

En los años 80′s este reloj era el deseo de Navidad de cualquier niño, pues en él se podía jugar Donkey Kong o Super Mario.

A pesar de haber sido una joya de la tecnología en aquella época, hoy en día es muy difícil encontrar un QBert y, mucho más, adquirir uno si no se es un coleccionista o propietario de una tienda de antigüedades, de donde muy seguramente habrán conseguido el reloj para la indumentaria de la serie.

Con esta icónica pieza los usuarios han alabado aún más a la serie de streaming, ya que, según ellos, la producción se preocupó de cuidar hasta esos pequeños detalles, logrando que la trama sea aún más interesante e inmersiva.

SEGUIR LEYENDO: