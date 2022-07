Sims 4 trae nueva actualización: más personajes y campo para la comunidad LGBTIQ+

Esta es la nueva actualización del juego Foto: Electronic Arts Inc./YouTube/dpa

El videojuego de los Sims 4 cada vez más le permite a sus jugadores reflejar en sus partidas situaciones de la vida real. Tras anunciar la expansión “High School Years”, que permitirá crear personajes en edades de colegio, con la nueva actualización todos los sims podrán tener diferentes orientaciones de género y relaciones sentimentales entre ellos, más allá de la heterosexualidad.

Por ahora la función se configurará de esta esta manera. Dentro de la interfaz se deberá seleccionar la opción “crear a un sim”, en la que el usuario tendrá la posibilidad de elegir si desea que el nuevo personaje experimente su sexualidad y las relaciones románticas con hombres o mujeres.

SimGuruJessica, la líder de diseño de la expansión “High School Years”, escribió en el sitio The developer diary (El diario del desarrollador, en español), que entiende perfectamente que habrá preocupaciones con esta función, ya que en un inicio sus opciones serán meramente binarias. A lo que también agregó: “Técnicamente aún no existen personajes no binarios en TS4 (The Sims 4), y aunque logramos un avance en la representación de sims no binarios con la inclusión de pronombres, somos conscientes que los pronombres no son lo mismo que una identidad de género”.

A parte de escoger si un sim se siente atraído por un hombre o una mujer, los usuarios también podrán seleccionar si este interés se demuestra romántica, sexualmente o varía entre ambas formas.

La bisexualidad en este juego, no es una opción que quede muy clara. Sin embargo, desde la herramienta “exploring romantically” (en castellano exploración romántica) se puede determinar si el sim solo se sentirá atraído por un género o si aún lo está descubriendo, permitiendo cambiar la atracción de un género a otro.

Desde la herramienta de “WooHoo” también se podrá establecer el género por el que se siente atraído el personaje y, si se combina con la función de “exploring romantically”, se permitirá crear sims arrománticos y asexuales. Si no se selecciona nada en ninguna de las dos funciones, los personajes serán completamente asexuales, arrománticos, o solo interesados en sexo.

A pesar de estas nuevas actualizaciones, los jugadores también pueden optar por no configurar nada y dejar que los sims sigan comportándose como lo hacían antes.

SimGuruJessica, también indicó que si no se cambia nada respecto a la orientación sexual del sim, continuará actuando como lo venía haciendo antes de que se lanzaran estas actualizaciones. Además, indicó que “los sims no tienen una atracción inherente hacia algún género, por lo que sus intereses pueden cambiar conforme avanza el juego y lo decida el usuario”.

Algo interesante es que una vez se active la opción de orientación sexual, no se podrá deshabilitar: “Aunque en la marca hemos tratado darle la posibilidad a los jugadores de cambiar algunas configuraciones, las orientaciones e identidades LGTBIQ+ son un hecho de la vida real que no se puede desactivar”, dijo el líder en diseño.

Aunque EA, la empresa creadora de este juego, ha mostrado una postura a favor de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, hace poco fue noticia debido a que había decidido no vender en Rusia, debido a la política antipropaganda gay.

“Estas actualizaciones son los pasos de un camino que aún estamos recorriendo, y aunque no puedo entrar en detalles, tengan en cuenta que estamos comprometidos en continuar mejorando la representación de la comunidad LGTBIQ+”, agregó SimGuruJessica.

Finalmente, esta actualización sobre la orientación sexual de los sims, estará disponible a finales de este mes y la expansión de “High School Years” se lanzará oficialmente el 28 de julio.

