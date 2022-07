Netflix: Perfil falso, la serie de tecnología que refleja las mentiras en las aplicaciones de citas

Infobae tuvo acceso a un dato de Netflix que revela la grabación de una nueva serie llamada Perfil Falso, la cual tratará sobre los procesos que se dan detrás de la creación de usuarios en aplicaciones de citas.

Esta es una producción que se está grabando en Colombia y que tuvo una investigación sobre la manera en que algunos usan las mentiras para timar en internet, es decir, no solo aplicaciones de citas sino también, en redes sociales o plataformas de mensajería instantánea, pues muchas veces las apps solo funcionan como puente para encontrarse con alguien y luego seguir comunicados por otras vías.

En esta historia, la atracción, que comienza a través de un sexy perfil creado por su protagonista en una aplicación de citas, se convertirá en un viaje para destapar todas las mentiras de alguien que dijo ser quien no era mientras hay un laberinto de apariencias que engañan, sexo prohibido y poderes que matan.

Según Netflix, “después del éxito mundial de Pálpito, se sigue apostando Colombia para el desarrollo de esta nueva historia protagonizada por la actriz mexicana, Carolina Miranda y el actor venezolano, Rodolfo Salas

En el elenco está también Manuela González, Iván Amozurrutia, Lincoln Palomeque, Víctor Mallarino, Felipe Londoño, Carmenza Gómez, Juliana Galvis, Nicole Santamaria y Mauricio Henao.

La serie es producida por Telecolombia, dirigida por el colombiano Klych López y escrita por el chileno, Pablo Illanes.

Cómo detectar a un estafador en Tinder y evitar un fraude ‘romántico’

Perfil de la víctima

Hay gente que vio el documental y pensó que no les pasaría. Todos son diferentes y sobre todo, los estafadores eligen muy bien a sus víctimas.

Descubren una vulnerabilidad y atacan desde ese punto. En algunas personas, esa vulnerabilidad es el amor de pareja; otros, darán cualquier cosa a sus enamorados o a la persona que les atrae. Cualquiera puede encontrarse en esta situación.

De acuerdo con el grupo Society of Citizens Against Relationship Scams (SCARS) un “te amo” oportuno de un estafador puede inundar el cerebro de una víctima con hormonas y hacer que todas sus defensas bajen, ese cóctel de químicos en el cerebro provoca un cortocircuito en muchas de nuestras defensas intelectuales naturales. Pero esto no es amor en el sentido más puro, es una manipulación magistral.

Entonces, aquellos que tienden a creer en el amor a toda costa tienen más probabilidades de ser víctimas de un fraude romántico.

Señales para detectar a un estafador y cómo prevenirlo

Los estafadores a menudo crean un perfil atractivo y llamativo. Y una identidad “exuda poder, riqueza y estatus”, menciona Olivares. También puede pasar cuando le ofrecen un departamento recién reformado y muy barata en una zona donde los precios son mucho más elevados.

Hay que tener cuidado porque las estafas no solo ocurren en Tinder y las señales de que está lidiando con un fraude romántico a veces pueden ser muy similares.

El bombardeo de amor (o love bombing) también es un ejemplo típico. La técnica consiste en que la víctima reciba “grandes muestras de afecto, que incluyen convertirse rápidamente en una ‘pareja’ y construir un posible futuro juntos”. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Cecilie Fjellhoy, una de las víctimas del Timador de Tinder.

Saúl Olivares, presidente comercial de Featurespace en América Latina, dice que los estafadores románticos “aprovechan la vulnerabilidad de las personas es buscar esa conexión sentimental, lo que permite a los objetivos bajar la guardia y ser víctimas de esa manipulación psicológica necesaria para llevar a cabo el ataque fraudulento”.

