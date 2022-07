Cómo detectar a un estafador en Tinder y evitar un fraude ‘romántico’

Estafas por Tinder. (foto: as.com)

Conocer a otras personas en línea es una excelente manera de hacer amigos. O incluso, tener pareja. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que a alguna persona se le romperá el corazón o se le vacíe la billetera, o ambas cosas; como sucedió en el documental de Netflix, El estafador de Tinder.

Pero aún se puede evitar ser estafado en las aplicaciones de citas. Entonces, Infobae trae datos de cómo protegerse de este tipo de personas.

Por supuesto, el uso normal de Tinder no incluye estafas. Pero como todo en esta vida, las intenciones de la plataforma no siempre son respetadas por los usuarios. Sin embargo, Simon Leviev (nacido como Shimon Hayut) rompió todas las barreras. Pero puede que no sea el único. Y es que hay muchas aplicaciones más allá de Tinder y se los puedes encontrar en cualquier rincón de las tiendas de apps.

El documental de Netflix, El estafador de Tinder, cuenta cómo Leviev hace que las mujeres piensen que es rico; establece relaciones de amor o amistad con ellas y luego les hace creer que su vida corre peligro por lo que le prestan una gran cantidad de dinero.

Este hombre estafó a las mujeres que conoció en la aplicación de Tinder tras dar el 'match'.

Qué es una estafa o fraude romántico

Saúl Olivares, presidente comercial de Featurespace en América Latina, dice que los estafadores románticos “aprovechan la vulnerabilidad de las personas es buscar esa conexión sentimental, lo que permite a los objetivos bajar la guardia y ser víctimas de esa manipulación psicológica necesaria para llevar a cabo el ataque fraudulento”.

Y esto no solo sucede en Internet o las aplicaciones de citas; sino también en las redes sociales. En muchos casos, la víctima y el abusador nunca se encuentran, dijo; sin embargo, como muestra El estafador de Tinder, también puede suceder en relaciones cara a cara.

Las estafas románticas, ya sea en Tinder u otras redes sociales, usan “técnicas de compromiso, prácticas de ingeniería social y tácticas de abuso psicológico para que las víctimas obedezcan”.

Por todo esto, es muy importante saber cómo las personas suelen ser estafadas en internet; porque así los usuarios se pueden proteger.

Dos personas haciendo 'match' en Tinder. (foto: tusexpertosapps.com)

Perfil de la víctima

Hay gente que vio el documental y pensó que no les pasaría. Todos son diferentes y sobre todo, los estafadores eligen muy bien a sus víctimas.

Descubren una vulnerabilidad y atacan desde ese punto. En algunas personas, esa vulnerabilidad es el amor de pareja; otros, darán cualquier cosa a sus enamorados o a la persona que les atrae. Cualquiera puede encontrarse en esta situación.

De acuerdo con el grupo Society of Citizens Against Relationship Scams (SCARS) un “te amo” oportuno de un estafador puede inundar el cerebro de una víctima con hormonas y hacer que todas sus defensas bajen, ese cóctel de químicos en el cerebro provoca un cortocircuito en muchas de nuestras defensas intelectuales naturales. Pero esto no es amor en el sentido más puro, es una manipulación magistral.

Entonces, aquellos que tienden a creer en el amor a toda costa tienen más probabilidades de ser víctimas de un fraude romántico.

Fraude romántico por internet. (foto: El Diario de Hoy)

Señales para detectar a un estafador y cómo prevenirlo

Los estafadores a menudo crean un perfil atractivo y llamativo. Y una identidad “exuda poder, riqueza y estatus”, menciona Olivares. También puede pasar cuando le ofrecen un departamento recién reformado y muy barata en una zona donde los precios son mucho más elevados.

Hay que tener cuidado porque las estafas no solo ocurren en Tinder y las señales de que está lidiando con un fraude romántico a veces pueden ser muy similares.

El bombardeo de amor (o love bombing) también es un ejemplo típico. La técnica consiste en que la víctima reciba “grandes muestras de afecto, que incluyen convertirse rápidamente en una ‘pareja’ y construir un posible futuro juntos”. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Cecilie Fjellhoy, una de las víctimas del Timador de Tinder.

Simon Leviev en El estafador de Tinder. (foto: Getty)

Otra de las típicas señales de un estafador por las apps de citas son las emergencias las que a menudo dejan con muy poco tiempo para pensar; son situaciones en las que hay que actuar con rapidez y se presta el dinero.

Poco a poco la urgencia de prestar dinero se vuelve constante en el tiempo. Además, los estafadores a menudo les piden a sus víctimas que “transfieran dinero, soliciten una tarjeta de crédito u obtengan un préstamo bancario”, afirmó Olivares.

Y en el momento en que la víctima se niega a prestarle dinero nuevamente, por cualquier motivo, los estafadores pasan al siguiente paso: “amenazar, abusar o coaccionar a la víctima”.

SEGUIR LEYENDO