Twitter ya permite abandonar conversaciones tóxicas con un nuevo botón

Twitter. (foto: REUTERS/Kacper Pempel)

Una vez más, Twitter está en boca de todos. Elon Musk ha anunciado su retirada de los planes de adquisición que nos fraguó hace unos meses. Ahora, a medida que se desarrollan estos eventos, la compañía ha decidido lanzar una nueva función en su red social. Se trata de poder “desmencionarnos” un tuit, siendo una opción muy esperada por una gran cantidad de usuarios.

La nueva característica está disponible para todos los usuarios de Twitter. Así lo confirma la cuenta oficial de la red social. La forma en que funciona es que si no se desea ser parte de una mención en un tweet, puede optar por no participar. De esta manera, no recibirá ninguna mención o respuesta de un hilo o discusión.

Hasta la fecha, no era posible desvincularse del feed de Twitter. Algo bastante molesto teniendo en cuenta la volatilidad del usuario. Entonces, de repente, el usuario se encuentra en medio de una conversación en la que no desea estar y se reciben todas las notificaciones y respuestas. Twitter permitía silenciar los hilos, pero no desligarte de ellos, al menos hasta ahora.

Esta característica ha estado en desarrollo durante más de un año. De hecho, no fue hasta principios de este año que se pudo ver la primera evidencia de ello. Por lo demás, parece ser una de las medidas de la empresa para evitar el acoso en su plataforma. Después de todo, Twitter está bastante apegado a esto último, por lo que es importante dar a sus usuarios una “alternativa de escape”.

“A veces quieres verte fuera. Toma el control de tus menciones y abandona una conversación con Unmentioning, que ahora se está extendiendo a todo el mundo en todos los dispositivos”, se puede leer en una publicación oficial de Twitter.

Nueva función de Twitter. (foto: Twitter)

Así funciona Unmentioning de Twitter

Tal y como ha confirmado Twitter, esta funcionalidad ya está disponible en todos los dispositivos compatibles con la aplicación. Asimismo, en la versión web de la red social también se puede usar.

Su uso parece bastante sencillo. Si se desea salir de una conversación que no es de gusto personal en la que seestá atrapado, puede usar la función Unmentioning siguiendo este proceso:

1. Buscar el tweet donde uno se encuentra mencionado.

2. Tocar en los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha del mismo.

3. Elegir Dejar esta conversación.

4. Listo.

Botón de 'Unmentioning' en Twitter. (foto: Twitter)

Ahora, el nombre de usuario no debe estar asociado con dicha conversación o hilo. Por supuesto, las notificaciones acerca de la misma dejarán de llegar. Aún mejor, también se podrá evitar que otros usuarios etiqueten más tarde en el chat. Una característica muy útil cuando se trata de combatir el acoso en línea.

Esta novedad viene justo después de otra mención relacionada. Hace menos de una semana, la compañía lanzó CoTweets, una nueva forma que permite twittear y compartir la autoría con otro usuario.

Cómo usar la ‘Búsqueda avanzada’ para encontrar tweets antiguos

En caso de usar la versión web, se podrá apreciar cómo aparecen los resultados de Vídeos Destacados, Más Recientes, Personas, Fotos o Vídeos.

No obstante, si se pulsa sobre los tres puntos horizontales situados en la parte derecha de la barra, se podrá configurar una búsqueda avanzada con todos los filtros que ofrece la aplicación.

Búsqueda avanzada en Twitter. (foto: Twitter/Jose Arana)

Por otro lado, en caso de usar un teléfono inteligente, sea Android o iPhone, hay que ingresar y obtener los diferentes resultados de Destacado, Último, Persona, Foto y Video.

Así como sucede en la web, se puede hacer clic en Más opciones, luego en Configuración de búsqueda para permitir al usuario ocultar contenido publicado que pueda ofender la sensibilidad de ciertas personas y eliminar cuentas bloqueadas y silenciadas.

Una vez dentro, ya se puede filtrar por palabra, cuenta, interacción, fecha y otros filtros. El uso de un solo filtro puede resultar en una búsqueda fallida.

