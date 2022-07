Las acciones de Twitter se derrumban después que Elon Musk canceló la compra por 44 mil millones de dólares

Imagen del perfil de Twitter de Elon Musk en la pantalla de un teléfono móvil sobre varias reproducciones impresas del logotipo de la red social en esta imagen de ilustración tomada el 28 de abril de 2022. REUTERS/Dado Ruvic

Las acciones de Twitter caen alrededor de un 6% en las operaciones previas a la apertura de las cotizaciones el lunes, ya que se espera que una disputa legal entre Elon Musk y la compañía de redes sociales ocupe un lugar central después de que la persona más rica del mundo se retirara del acuerdo de 44 mil millones de dólares.

Musk, director ejecutivo de Tesla, dijo el viernes que rescindía su acuerdo para comprar Twitter porque la empresa había incumplido varias disposiciones del acuerdo de fusión.

Twitter planea demandar a Musk esta semana y obligarlo a completar la adquisición, dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto.

El lunes, Musk criticó la postura de Twitter y tuiteó que la batalla legal llevaría a la compañía a revelar información sobre bots y cuentas de spam en los tribunales.

La serie de tuits, que incluyeron unos memes, fue la primera respuesta pública de Musk desde el anuncio del viernes.

Las acciones de Twitter terminaron en US$36,81 el viernes y tenían un descuento del 32% frente a la oferta de $54,20 de Musk, ya que se vieron afectadas por un doble golpe de una caída en el mercado de valores en general y el escepticismo de los inversores sobre el acuerdo.

“Creemos que las intenciones de Elon Musk de rescindir la fusión se basan más en la reciente liquidación del mercado que en el ‘incumplimiento’ de Twitter con sus solicitudes”, dijo el analista de Jefferies Brent Thill en una nota.

“En ausencia de un acuerdo, no nos sorprendería ver que las acciones encontraran un piso en $23.5″.

El contrato requiere que Musk pague a Twitter una tarifa de ruptura de US$ mil millones si no puede completar el trato por razones como la caída del financiamiento de la adquisición o el bloqueo de los reguladores. Sin embargo, la tarifa de ruptura no sería aplicable si Musk rescinde el trato por su cuenta.

Futuros en rojo

Además de Twitter, todos los futuros del índice bursátil de EE. UU. caían el lunes, preparándose para una etapa que podría ver las ganancias bajo presión en un momento de crecientes temores de una recesión económica debido a los agresivos aumentos de las tasas de interés.

Después de una pésima primera mitad del año, las acciones de EE. UU. comenzaron julio con una nota optimista, sin embargo, los participantes del mercado temen que los próximos resultados trimestrales puedan desencadenar otras pérdidas, con ganancias potencialmente por debajo de las estimaciones.

A las 06:51 a.m. ET, los e-minis del Dow Jones bajaron 110 puntos, o un 0,35 %, los e-minis del S&P 500 bajaron 19,25 puntos, o el 0,49 %, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaron 80,75 puntos, o el 0,66 %.

El comercio estuvo agitado la semana pasada, pero los inversores se sintieron algo aliviados por la relajación de los precios de las materias primas y la Reserva Federal de EE. UU. insinuando un programa más moderado de aumentos de tasas en medio de las crecientes preocupaciones de una recesión global.

Los inversiones esperan conocer los próximos pasos de la Reserva Federal (REUTERS/Leah Millis)

Los tres índices de referencia terminaron la semana al alza el viernes, mientras que el Nasdaq registró una ganancia por quinta sesión consecutiva.

El mercado ahora está valorando en gran medida un aumento de la tasa de 75 puntos básicos a fines de julio, sin embargo, las preocupaciones sobre el ritmo de las futuras alzas de tasas han aumentado después de un informe de empleo más fuerte de lo esperado el viernes.

El informe, que señaló un mercado laboral aún fuerte, ayudó a aliviar algunos temores sobre una recesión inmediata, pero se sumó a las preocupaciones sobre un endurecimiento de la política monetaria más agresivo por parte de la Fed para acabar con la inflación galopante.

Los grandes bancos como JPMorgan Chase, Citigroup y Morgan Stanley publicarán ganancias a finales de esta semana, y sus resultados se analizarán en busca de signos de desaceleración del crecimiento económico. Las acciones de los bancos cayeron entre un 0,7% y un 1,1% en las operaciones previas a la comercialización.

Los inversores también se centrarán en los datos de precios al consumidor de EE. UU. a finales de esta semana para medir el estado de la inflación y la agresividad con la que podría responder la Fed.

